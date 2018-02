Los lunares de la corrupción M que encienden alerta amarilla

(Por Rubén Lasagno) – 18:00 – El programa de Jorge Lanata, Periodismo Para todos, puso en carne viva un hecho de corrupción del gobierno nacional que si no tiene consecuencias de “depuración” rápida y se aclaran los hechos con la visibilizarían de los responsables, Mauricio Macri comenzará a transitar un espinoso camino hacia su pretendida retención del poder, como es su deseo en el 2019.

Carlos Mac Allister, Secretario de Deportes de la Nación apareció tras el manejo irregular de fondos para beneficiar a clubes de golf, polo y náuticos, en vez de derivar esos fondos a los clubes de barrio, como de alguna manera estaba pensado.

La denuncia implican presuntas contrataciones irregulares, manejo irregular de fondos, discrecionalidad en los subsidios, tráfico de influencia y probable malversación de caudales públicos. Es decir, una metodología propia de la década pasada, que nadie puede hacerse el sorprendido, porque el gobierno de Macri lleva dos años en el poder. ¿Dónde está la Oficina Anticorrupción, que según Laura Alonso no solo estaba para denunciar los casos de corrupción pasada, sino los actuales (en caso de haberlos)?.

Los clubes elegidos por Mac Allister para subsidiar fueron el Yatch Club de Olivos, el Náutico de Mar del Plata, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Córdoba Golf Club, entre los más conocidos, a pesar que el informe indica que hay muchos más.

Esto fue ampliamente desarrollado por el periodista, quien se preguntaba por qué los subsidios iban a entidades cuya posición económica dista de la de un club de barrio; “Ahí es donde está filosóficamente la discusión porque pareciera que no necesita pero la ley lo ampara“, dijo “el colorado” tratando de decir que no hizo nada ilegal.

Pero el Subsecretario de Deportes, su segundo al mando, Orlando Moccagatta, ex entrenador de Meolans, se hizo representante de las piletas de natación mundialmente conocidas marca “Myrtha Pools” y se lo acusa de tráfico de influencias y negocios incompatibles, por cuanto el funcionario, recomendaba la fabricación de esas piletas y subsidiaban, desde Deportes, a los municipios que aceptaban y el negocio redondo cerraba. Para disimular, Moccaagatta, de acuerdo a la explicación que dio Mac Allister, renunció como representante de la firma, cuando asumió. Pero eso, puede ser una verdadera pantalla para cubrir las apariencias, pues por otro lado, las “sugerencias” a los municipios, de colocar esas piletas, es más que notorio fue parte del mismo proceso.

Sobre el tema hoy el gobierno nacional a través de Mac Alliester separó a Moccagatta, a quien le iniciaron un sumario para establecer la responsabilidad y hasta allí pareciera que llega el tema. Pero no. Mauricio Macri se olvida que su Secretario de Deporte, está cruzado por la sospecha de corrupción, por lo tanto, no aplica la teoría de que el hilo se corta por lo más fino: hace falta que también Mac Allister sea apartado del cargo, como lo hicieron con el funcionario de la Aduana.

Los Paradise Papers trajeron otro dolor de cabeza a Macri: allí aparecen sus ministros estrellas como José Aranguren quien fue director durante cinco meses del año 2003 de Shell Western Supply and Trading e integrar el directorio de Sol Antilles and Guianas entre mayo y julio de 1996, ambas compañías radicadas en Barbados y se lo acusa de haber burlado la ley de ética pública al ocultar deliberadamente en sus declaraciones juradas, la integración de las sociedades off shore. Shell Western Supply and Trading Ltd, ganó 13 licitaciones para proveer 650 mil metros cúbicos de gasoil al Estado argentino durante 2016 por un monto estimativo de US$150 millones

El otro es el Ministro de Finanzas y amigo del presidente Luis Caputo quien administró fondos en las Islas Caimán y Delaware, dos jurisdicciones donde rigen el secreto bancario y las ventajas fiscales.

Jorge Hugo Marcolini, Subsecretario de Energía de la Nación, segundo de Aranguren fue denunciado por Pino Solanas por negocios incompatibles en relación con el Estudio de Impacto Ambiental de las represas sobre el Río Santa Cruz, que una empresa asociada al funcionario lo ejecutó y él como subsecretario del Estado lo recibió y lo pagó. Aranguren salió a defenderlo, dando explicaciones poco convincentes y tampoco sobre todo esto, Mauricio Macri hizo nada; aparentemente le creyó a Aranguren.

El titular del Plan Belgrano, José Cano, fue imputado por estar presuntamente vinculado a un negociado con pedido de coimas que dos funcionarios tucumanos del PAMI y un empresario iniciaron con compañías surcoreanas. Según la denuncia, esas tres personas firmaron en nombre del Estado argentino convenios de compra de productos para la obra social de jubilados y pensionados por alrededor de 300 millones de dólares, destinados al Plan Belgrano. El funcionario negó su participación en el hecho y aseguró desconocer a los involucrados.

Después de un informe de Animales Sueltos por América, donde se desnudaron negociados en el INCAA Alejandro Cacetta, quien había asumido en diciembre de 2015 al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales con elogios desde el Gobierno a su extensa trayectoria en la industria y la misión de “impulsar una renovación” en un área muy cuestionada por los manejos durante el kirchnerismo, fue separado del cargo luego que un funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción, un informe sobre las irregularidades detectadas en ele nte del cine.

Y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue imputado penalmente en febrero para ser investigado por el acuerdo que su gobierno firmó con la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, por la deuda de la compañía y que fue objetado por una fiscal por abusivo. El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, y le pidió al juez Lijo las primeras medidas de prueba para iniciar la investigación.

Es verdad que ni el presidente ni nadie puede estar detrás de cada funcionario para que no se corrompa, pero es un deber cívico y ciudadano que una vez descubierta la maniobra, el gobierno haga algo de manera inmediata. Una reacción tardía, implica encubrir a los malos funcionarios. Venimos de una década donde la corrupción era la regla no la excepción. Si acaso este gobierno persigue una meta puesta a un nivel mucho mayor, debe empezar por combatir sus lunares internos. No hacerlo, significa lisa y llanamente, comenzar a transitar por el declive político hacia la extinción del poder, golpe que la ciudadanía le dará en las urnas, si es que esta administración no entiende que ganó el voto de la gente, por el hastío nacional que había en la sociedad por tanta corrupción e impunidad en la década pasada. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...