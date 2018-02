La deuda pública aumentó US$ 100 millones por día en el primer semestre

10:30 En el gobierno de Macri, se incrementó en US$ 53.124 millones.

Por: Ismael Bermúdez

En los primeros seis meses de este año, la deuda pública en pesos y moneda extranjera aumentó en US$ 18.343 millones, es decir US$ 100 millones por día: subió de US$ 275.446 millones a 293.789 millones, incluyendo la deuda no presentada a los canjes. Y si se agrega lo que aún se adeuda del cupón PBI, la deuda total trepa a U$S 307.295 millones. Equivale al 56,2% del PBI, según un informe del Ministerio de Finanzas. Esta deuda pública nacional no incluye lo que adeudan las provincias y tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda extranjera.

En 2016, la deuda pública aumentó en US$ 34.781 millones. Si se suman los 6 meses de este año, en los primeros 18 meses del Gobierno de Mauricio Macri, la deuda pública aumentó en US$ 53.124 millones. Y se estima que en la segunda mitad de este año, podría aumentar en más de US$ 20.000 millones, totalizando 317.000 millones de dólares, según el Mensaje del proyecto de Presupuesto 2018.

El Informe de Finanzas detalla que poco más de la mitad – 51%-de los US$ 284.881 millones adeudados a junio es deuda con el Banco Central, ANSeS y otros organismos públicos. Con los organismos internacionales asciende a US$ 27.427 millones, el 9,3% del total. Con el sector privado representa el 39,6% o US$ 116.425 millones en diversos instrumentos financieros como Bonos y Letras. Y queda un remanente de US$ 2.833 millones en deuda no presentada al canje.

Del total, el 67,6 % de la deuda está contraída en moneda extranjera y el 32,4% en pesos.

Si la comparación se extiende a fines de 2005, luego del primer canje de deuda, cuando sumaba US$ 154.270 millones, el endeudamiento creció en U$S 139.519 millones.

En proporción al PBI, la deuda publica total registra un curso ascendente: pasó del 38,7% en 2011 hasta el 53,5% en 2015, al 54,2% en 2016 y ahora en 53,7% . Y también creció la carga financiera: los intereses pasaron del 1,4% del PBI en 2015, al 1,6% del PBI en 2016, al 2,2% en 2017, y aumentaría al 2,3% en 2018. Eso significa mayor peso de los intereses en el gasto y en el déficit fiscal. (Clarín)

