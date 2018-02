La farsa de la ideología y los idiotas

16:35 – La desaparición del ARA San Juan y como es natural en estos casos, cuando la comunidad internacional se ve impactada por hechos de este tipo, concentró el interés de muchos países del mundo que rápidamente concurrieron con sus esfuerzos y medios técnicos para socorrer a la Argentina en medio de la emergencia y ante la carencia total de recursos que tiene nuestro país para resolver casos tan complejos como éste.

Alrededor de 15 países entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Noruega, Italia, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, Rusia y colaboración de la Nasa, la operadora petrolera Total, la Marina mercante, etc, comprometieron (y comparten) sus recursos, su personal y el profesionalismo del que cuentan, para sumarse a la emergencia y tratar de que los 44 tripulantes, puedan ser rescatados del naufragio con vida.

Pero siempre hay alguien que no puede pensar. La grieta de la ignorancia es tanto o más peligrosa que la grieta moral que se abrió en el país con el kirchnerismo. Algunos, pretenden hacerlo ver como una grieta ideológica y no tiene nada de eso; tiene de estupidez humana, egoísmo, retraso madurativo-político-social, ignorancia supina y marca, de alguna manera, lo patético que podemos ser los seres humanos cuando mezclamos todo y no evolucionamos lo suficiente para darnos cuenta que hacemos el ridículo, nos vemos como ridículo y actuamos como tales.

En las redes sociales (porque no se animarían a expresarlo en público) uno de estos involucionados, que se llama Gabriel Solano y es legislador porteño, del Frente de Izquierda, citó en Twitter el anuncio de apoyo en la búsqueda por parte de la Embajada Británica en nuestro país y escribió “Son tropas de ocupación del territorio argentino”.

El ignoto y desconocido legislador que juega a la política un rato, mientras aprovecha la beca pública, ni siquiera reparó que Gran Bretaña envió un rompehielos de la Armada británica por razones humanitarias, por lo que inmediatamente le llegó la respuesta de otro twitero que, atinadamente, le preguntó “¿Qué estás haciendo vos para ayudar? Explicame, por favor”. El idiota hizo silencio (obvio).

Desde la cuenta oficial de los kelpers (@falklands_utd) se citó el mensaje de Solano y le contestó con una sola palabra usando un vocabulario bien argentino para que lo entienda: “Boludo“.

Otro descerebrado, en este caso otro diputado de izquierda como el anterior, Nicolás del Caño, se sumó al espíritu rebelde del “boludo” y escribió: “¿Quién se acuerda de los tres trabajadores muertos y siete desaparecidos de Mar del Plata por el hundimiento de El Repunte?”. La catarata de improperios y la forma en que lo trataron desde las redes sociales, hizo que borrara el mensaje, pero no pudiera evitar las repercusiones.

Otro izquierdoso, que supo abrevar en el capitalismo de amigos del kirchnerismo, líder de la banda delictiva Quebracho, un traidor a la Patria junto con Luis D`Elía, Fernando Esteche, escribió: “¡Piratas ayer y siempre!” y no paró ahí, dijo “Ayer hundieron el Belgrano fuera del área de exclusión y hoy hay cipayos que les agradecen colaboración en búsqueda del ARA San Juan. Que colaboren y no esperen nada porque siguen ocupando nuestras islas. ¡Son leyes del mar!”

Los Kelpers, que a pesar de ser pocos habitantes tienen más calientes las neuronas que nuestros brillantes pensadores izquierdosos, le contestaron con el siguiente texto en inglés con una reflexión en criollo: “The Royal Navy are out searching for missing Argentine sailors and this is what you tweet? Que Peletudo” (La Royal Navy está buscando marineros argentinos desaparecidos y esto es lo que tuiteas? Que Pelotudo).

Ni el ignoto Solano, ni el delincuente Esteche ni el patético ex candidato a presidente Del Caño, pueden explicar por qué sus países de referencia, Cuba y Venezuela, se han mantenido al margen de esta asistencia humanitaria y en cambio lo hacen los países que han superado la farsa ideológica y se han repuesto de la estupidez humana.

Escribió Sir Francis Bacon, ex canciller de Inglaterra: “Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde”. Hay muchos que no logran pensar porque la lengua va por delante del pensamiento con retardo.¿En cuál de estas tres opciones se ubicarán?. Es lógico que cosechen lo que siembran. (Agencia OPI Santa Cruz)

