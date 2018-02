Ordenan investigar la evasión de López como corrupción

10:00 Lo dispuso Casación, que devolvió la causa al juez Ercolini para que analice los nexos con Cristina

Por: Hernán Cappiello

La Cámara de Casación Penal resolvió ayer que la causa en que se investiga a Cristóbal López por fraude por evadir 8000 millones de pesos de impuestos a los combustibles de su firma Oil es parte de una trama de corrupción en la que la ex presidenta Cristina Kirchner y sus amigos buscaron enriquecerse.

Por eso decidió que el caso no quede como una simple causa por evasión, sino que debe ser investigada como fraude y por eso regresará a la justicia federal.

Los jueces dijeron que este caso es parte de la maniobra de corrupción en la que se investiga a Cristina Kirchner y a empresarios amigos “cuyo objetivo era enriquecerse a través de negocios y operatorias criminales”.

De este modo, el expediente regresará a manos del juez federal Julián Ercolini, que ya indagó a López, con lo que solo le queda resolver su situación procesal, lo que lo deja más cerca de un nuevo procesamiento.

El fallo fue firmado por los jueces Ana María Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que recogieron la opinión de la AFIP, uno de los querellantes que más impulsaron la causa, y de la fiscalía.

Es que el juez Ercolini tiene en sus manos el futuro del grupo Indalo, el holding que construyó Cristóbal López y que creció gracias a que no le pagó a la AFIP impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos. López ya está procesado por lavado de dinero por pagar con alquileres a Los Sauces, de Cristina Kirchner, y ahora está cerca de quedar procesado por este fraude. Arrinconado por estos problemas, firmó un acuerdo de venta irrevocable de las acciones de Indalo a OP Inversores, cuya cara visible es el financista Ignacio Rosner, ex Clarín, ex Socma, asociado con la petrolera rusa Lukoil. Pero la operación no puede concretarse porque la Justicia tiene inhibidos todos los bienes de López por el fraude con Oil Combustibles.

Los nuevos accionistas de Indalo presentaron a la Justicia un plan de inversiones. Prevén incorporar a la petrolera rusa Lukoil con 120 millones de dólares y piden que les den una moratoria para pagar la deuda que tienen con el fisco a cambio de un aporte inicial de 952 millones de pesos en 60 cuotas de 112 millones cada una. Rosner quiere, además, que el Estado les pague 1200 millones de pesos que dicen que les adeuda por pauta oficial, certificados de obra pública, venta de fueloil a Cammesa y retenciones indebidas por parte de la AFIP.

En este mismo expediente, hace un año, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber permitido el paso del tiempo sin cobrarle a López lo que debía.

Los camaristas dijeron que este caso es parte de la megamaniobra de corrupción en la que se investiga a Cristina Kirchner y que este caso se fue expandiendo en causas paralelas por la magnitud de la maniobra.

Los camaristas de Casación dijeron estar sorprendidos por el “incomprensible, intempestivo e inusitado” cambio de criterio del juez Ercolini, que luego de indagar a López decidió declararse incompetente y mandar la causa a la justicia en lo penal económico, que persigue a evasores. Esa decisión fue avalada por la Sala I de la Cámara Federal.

Así, los jueces anularon el fallo de ese tribunal, con la disidencia de la jueza Figueroa, que entendió que no correspondía pronunciarse porque no se trataba de un caso en que se estuviera frente a una sentencia definitiva. La mayoría del tribunal aconsejó apurar el trámite, por lo que sólo resta decidir el procesamiento de López en este expediente. (La Nación)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...