Ante de aflorar los restos de ARA San Juan, aparecieron señales de la corrupción que lo hundió

17:00 – (Por Rubén Lasagno) – ¿Y si el ARA San Juan fue otra víctima de la corrupción K?, fue la nota que realicé el día 21 de este mes, cuando aún no había trascendido el incidente acústico que prácticamente decretó la muerte de los 44 tripulantes y la destrucción del submarino, que aún no pudo ser localizado.

Allí predecíamos, siguiendo la lógica práctica, lo que a nuestro criterio podría haber pasado con el buque: los negociados realizados alrededor del escalón de mantenimiento, llevado a cabo por la banda que gobernó el país en la década pasada, podrían estar íntimamente ligados al incidente. Todo era teoría y especulación, teniendo como base la experiencia empírica que nos llevó a construir la frase: detrás de una necesidad, para el kirchnerismo siempre hay un gran negocio. La nave necesitaba ser reparada en el escalón de “media vida” y los responsables políticos vieron el filón y hacia allí se largaron. Lo recubrieron con discursos fáciles y los llenaron de relato K y así lo volvieron al mar; hasta el miércoles 15.

Retomamos nuestra nota, por los indicios aparecidos en el diario Clarín de ayer, donde el matutino expresa que, tras la denuncia de un familiar de los tripulante, comenzaron a surgir las dudas de la calidad de los trabajos, que podrían haber herido de muerte al submarino y a todos sus ocupantes.

“Un marino en actividad contó a Clarín que en 2014 hubo problemas de filtraciones de agua y también dificultades con los planos, aunque desde Defensa no lo confirmaron”, resalta el diario que como adelantamos en otra nota, a la nave se le practicaron soldaduras en el casco, el “replacado” de 960 baterías, la alineación de los generadores y se le cambiaron 37 kilómetros de cables, entre otras reparaciones.

El empresario que entrevistó Clarín, del cual no trascendió su nombre, se dedica a realizar trabajos navales y le dijo al diario que se sintió molesto cuando vió que “lo usaron” para justificar un concurso de precios. Es decir, lo incluyeron, tanto a él como a otros, para “guardar” las formas, pero en la realidad el trabajo ya lo tenían asignado a otra empresa parte de la banda. Recordemos que era la modalidad kirchnerista de truchar las licitaciones. Así lo hicieron con la obra pública en santa Cruz y todo el país.

El empresario le contó al medio que su costo para desmontar, montar las nuevas baterías y hacer la interconexión de las mismas, fue de unos 118.000 pesos, sin embargo, se quedó con el negocio un subcontratista desconocido por un precio de entre 400.000 y 450.000 pesos.

Declarado así, está demás decir que responde al ABC de la corrupción del krichnerismo, cuestión que de todas maneras no podrán ocultar por razones obvias, ya no están en el poder. Aún sin tener los restos de la nave, con solo seguir el derrotero administrativo, las licitaciones, las adjudicaciones, los pagos, los registros de calidad, los registros y anotaciones en los talleres de Tandanor y el Cinar, los bancos de pruebas y llamar a declarar a todos y cada uno de los involucrados, la jueza de Caleta Olivia Marta Yañez (en caso que esté bajo su jurisdicción), podrá poner blanco sobre negro e imputar a los responsables profesionales y políticos por esta desgracia donde 44 argentinos perdieron la vida; entre ellos Nilda Garré, Arturo Puricelli, Agustín Rossi, Cristina Fernández de Kirchner, habrá que ver si Planificación de Julio de Vido no tuvo injerencia y también deberá hacerlo sobre Mauricio Macri como responsable político actual y Julio Martínez, quien estuvo al frente durante dos años.

Cae sobre la jueza federal de Caleta Olivia, de esta manera, siempre y cuando ésta causa esté bajo su determinación e investigación, una responsabilidad inconmensurable, al punto que podríamos decir que se juega su futuro como jueza en esta investigación. Del otro lado hay miles de personas, pertenecientes a las familias de los 44 marinos, los cuales se multiplican por miles más entre el pueblo argentino, que exigiremos resultados, pruebas, celeridad y castigo.

Si la Dra Marta Yañez no hace bien su trabajo y decide permanecer en las responsabilidades primarias sin ir a las máximas responsabilidades anteriores y actuales, así como en la Armada Argentina y en el estado Mayor de las FFAA del país habrá un antes y un después del ARA San Juan, también para ella habrá un cambio radical en su carrera judicial.

Los familiares, la sociedad y las instituciones armadas se lo van a exigir. La comunidad internacional la tendrá bajo la lupa y algunos medios, nos encargaremos de replicar las veces que sea necesario, los avances y los retrasos, las omisiones y las acciones que acometa en el curso de la investigación.

En este país ya no hay cabida para tibios, inútiles o cómplices, ni en la política, ni en la justicia. El caso Maldonado fue un punto de no retorno. En poco tiempo más la tragedia del ARA San Juan, hundirá a muchos y hará que reflote la dignidad, la honestidad y la moral de quienes tienen el poder en sus manos y deben castigar a los ladrones, corruptos y asesinos de guantes blancos, aquello que nunca tocaron un arma con sus manos, pero las tienen manchada de sangre. (Agencia OPI Santa Cruz)

Comparte esto: Tweet







Me gusta: Me gusta Cargando...