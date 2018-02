El crecimiento llegó en septiembre a casi todos los sectores, pero se desaceleró

09:30 Con un 3,8% interanual, la expansión alcanzó a 13 de los 15 rubros relevados y llegó a los picos de actividad de 2015; la suba mensual tuvo su peor número desde enero; esperan que ayuden las reformas

Por: Francisco Jueguen

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, esperaba el ascensor ayer en el piso 11 del Palacio de Hacienda. “¿Hay posibilidad de cambiar en el Congreso el impuesto interno para las bebidas que golpea al azúcar?, lo interceptó LA NACION. “Estamos negociando eso y también el precio del etanol”, respondió sobre las particularidades que hoy aquejan a algunos sectores. A unos metros, sólo minutos antes, el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, daba otra perspectiva: “El año que viene vamos a tener un boom de inversiones en el país gracias a la reforma tributaria”.

En las próximas semanas esas visiones se conjugarán en el Congreso. Mientras, la actividad económica, que empezó a difundir la expansión a casi todos los sectores y traspasó el nivel de 2015, desaceleró su crecimiento. El Estimador Mensual (EMAE) que mide el Indec mostró un crecimiento en septiembre del 3,8% interanual. En la medida mensual (respecto de agosto), el avance fue del 0,1%, el menor en lo que va del año sacando enero y un número por debajo de lo esperado por los consultores privados. En el año, la economía acumula un alza del 2,5%.

Muchos esperan que las reformas tributaria, laboral y previsional y el pacto fiscal se conviertan en el envión para que la actividad vuelva a energizarse durante 2018. A fines de este año, la expansión de la economía rondaría un 3%.

Pero además, en su informe de ayer, el Indec corrigió a la baja el crecimiento de agosto pasado, de 0,3% a 0,1%. “Así, en los últimos dos meses relevados el crecimiento parece haberse resentido, promediando una tasa anualizada de sólo 1,6%”, analizó la consultora privada LCG. “Recién en septiembre la economía iguala el máximo nivel de julio de 2015. Volver al punto de partida demandó nada menos que 27 meses”, agregó.

En Ecolatina también destacaron el leve avance mensual (el menor de los últimos dos meses) e interanual (el más bajo en los últimos tres meses). Sin embargo, destacaron la consolidación de un período de alzas de siete meses seguidos.

“En la medida interanual, comienza a pegar la base de comparación”, dijo Camilo Tiscornia, director de C&T. “El mensual es un dato para ver cómo sigue. Hay una política monetaria más dura y la economía no va a volar. Todo va a ser más lento, pero no se frena”, señaló. Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, indicó que la consultora ya observó un bajo crecimiento en octubre. “Ésta es la velocidad crucero, un 0,2% mensual. No más”, estimó.

“Con la información de septiembre, el tercer trimestre acumuló un crecimiento de 4,3% interanual, el mayor registrado en un trimestre desde el segundo de 2013”, dijeron en el Ministerio de Hacienda. Para los analistas, ese período cierra con una suba del 1,3% promedio respecto del segundo por el arrastre que dejó la expansión de mayo.

“El crecimiento abarca a casi todos los sectores de la economía: 13 de 15 sectores crecieron de manera interanual”, estimaron fuentes de Hacienda. “Los sectores que explican en mayor medida el crecimiento son construcción (+13,2%), comercio (+3,9%) e industria (+2,3%). En el caso de construcción significó el séptimo aumento interanual consecutivo y el cuarto consecutivo a un ritmo de dos dígitos, mientras que para comercio e industria fue el quinto mes con aumentos”, concluyeron.

Con relación a la construcción, ayer en el Ministerio del Interior resaltaban un dato: el sector habría llegado a 430.000 empleados activos. El récord fue en 2011, con 438.000. Se superó además el mejor momento de 2015 y se recuperaron 55.000 empleos en el sector.

Ayer, el Gobierno difundió el Monitor de la Economía Real de noviembre. Casi toda la economía camina viento en popa. Crece el consumo, avanza el turismo, explotan los créditos hipotecarios, el salario se movió en agosto por encima de la inflación y las exportaciones industriales suben. Los sectores asociados a la construcción, el agro y la energía son los más vitalizados. “Hay un patrón de difusión del crecimiento. Antes eran brotes aislados”, dijo Castro. El secretario de Transformación Productiva dijo además que observan una consolidación del repunte económico en Brasil.

En LCG esperan para el último trimestre del año un avance de 0,9% promedio respecto del tercer trimestre, consistente con un aumento anual del 4,4%. “Con esto, 2017 cerraría con un crecimiento techo del 3% anual y dejaría un arrastre de 1,4 puntos porcentuales para el año próximo”, afirmaron. Para 2018 se espera un avance de la economía de 2,4% anual gracias “al consumo, la recuperación del crédito y el aporte de la inversión apalancada en un gobierno políticamente más sólido y el comienzo o consolidación de un proceso de reformas estructurales”, estimaron en la consultora, que alertó por el atraso cambiario y su impacto en la balanza comercial y la inversión en la industria. (La Nación)

