La mentira de las represas: el uso político del FPV y Cambiemos sin claridad ni definición

13:30 – El tema “Represas sobre el río Santa Cruz”, no se tiene que desactivar; este es el principio que han acuñado, tanto el gobierno nacional como el provincial. Los motivos son, por un lado el uso de la expectativa permanente como punta de lanza para mantener sin conflictos la región, por otro, el uso de las promesas a futuro que son capitalizados en todas las campañas y finalmente la urgencia que existe para destrabar la obra, debido a la presión china que no admite más dilación en la obra.

El gran problema que existe y desde ambos gobiernos no reconocen es el problema judicial que traba el inicio de todo, porque ambientalmente la obra no es sustentable y la Corte Suprema de Justicia, presionada por el gobierno nacional, no busca darle un corte definitivo por la onda expansiva que va a producir su decisión, ya sea hacia un lado y hacia otro.

Ayer se dio una nueva vuelta de tuerca al relato de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, con la realización de una Audiencia Pública en Río Gallegos, evento previamente muy difundido, como si fuera un paso fundamental para llegar al punto de largada, cuando en realidad, es un acto más de voluntarismo, no vinculante y en definitiva sin importancia fáctica para mover la construcción o no de la obra, cuyo inicio dependen de decisiones superiores y no del voluntarismo político.

En la Audiencia de ayer, a pesar de concentrar gente de Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, El Chaltén, El Calafate y esta capital, congregaron menos de 50 personas en el Auditorio Municipal, organizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, de los cuales 23 usaron de la palabra. Sus organizadores reconocen que “no es vinculante”, pero hacen hincapié en la necesidad de darle “transparencia” al proceso y está hecha solo para “cumplir” con el paso previo al exigido para la aprobación del EIA, que (no lo dicen) tiene falencias incorregibles, defectos de origen, omisiones increíbles y es una remozamiento del viejo estudio que se hizo mal, pero se cobró bien.

Ahora resulta, que como la obra ya no es más del FPV, quien fue eyectado del poder nacional en diciembre del 2015, el gobierno del FPV provincial decidió mandar un proyecto de ley a la legislatura para modificar la forma en que se realizó las expropiaciones, ante el reclamo de los superficiarios que en su mayoría (excepto las tierras del Lázaro Báez, que era de la banda) judicializaron.

El hecho es claro y lo único “transparente” de esto es la maniobra premeditada del kirchnerismo para “congraciarse” con los superficiarios y utilizarlos como carne de cañón en los reclamos ante nación, despegándose para ello de la responsabilidad que le cabe a la provincia, toda vez que ahora sí, generarán una ley que (seguramente) tendrá que ver con una toma de posición más ventajosa para los estancieros santacruceños, a los mismos que el FPV desoyó, ninguneó y presionó, cuando decidieron expropiarles las tierras y tal como lo hemos dicho y prestado testimonios en su momento, a los ganaderos les quitaron hasta el derecho de costas, negándosele la posibilidad de que el ganado tome agua en la orilla del río.

Esto lo hizo el kirchnerismo, cuando se daba el eje Nación-Provincia y municipio, una ecuación que les permitió manejar todo desde un mismo telecomando ubicado en la Casa Rosada. Eso lo perdieron, por lo tanto, ahora, tratan de restablecer y recomponer la relación con los superficiarios, por cuanto al no ser más de ellos la responsabilidad y los negocios, ha desaparecido el interés por mantener una controversia con gente que hasta el 2015 nunca escucharon en la Cámara de Diputados, cuando votaron una ley absolutamente desfavorable para ellos.

Para reforzar toda esta maquinaria de reanimación permanente del proyecto, que llevan a cambio tanto el gobierno nacional como provincial el ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza y el secretario de Medio Ambiente, Mariano Bertinat, presidieron el evento y le dieron un “gran valor” informativo, aludiendo a la necesidad de la “pluralidad de voces” señalando el Ministro “la importancia de estas instancias de participación ciudadana”, las cuales sirven “para escuchar la pluralidad de voces, los que están a favor y los que piensan distinto, que también son escuchados y respetados”.

Lástima que el funcionario no se haya acordado todos estos años, cuando desde Nación ordenaban, confiscaban tierras, adjudicaban y desadjudicaban a su gusto, anulaban derechos de superficiarios y nadie atendía sus quejas en la provincia ni en la Nación, al punto que la mayoría debió judicializar el procedimiento expropiatorio, dado lo exiguo del pago por las hectáreas que les quitaron y la exclusión que hicieron de sus derechos sobre las márgenes del río. De eso Álvarez no habló y tampoco recordó que haya pasado.

“Cada vez estamos más cerca de reiniciar una obra que todos los santacruceños esperamos que sea de fundamental importancia en el cambio de matriz productiva de nuestra Provincia y que, lamentablemente, lleva dos años paralizada postergando el sueño varias generaciones”, dijo Álvarez ante la audiencia, sin sonrojarse ni explicar que hace 10 años la obra no se hace, de los cuales 8 corresponden a la administración del gobierno del cual forma parte. Nunca se hizo nada y lo que se hizo, se hizo mal. Lo único que se hizo bien, por parte del krichnerismo junto con Electroingeniería, es que 600 millones de dólares se perdieran en aprestos y obra civiles de las cuales nunca dieron cuenta y el actual gobierno de Cambiemos, parece haber pasado al cuadro “Pérdidas y Ganancias” y decidido a “dar vuelta la hoja”, está más preocupado por empezar la obra, que por transparentar la corrupción que la presidió. (Agencia OPI Santa Cruz)

