Hablame de tus muertos

10:00 – A continuación vamos a reproducir una columna editorial del periodista Hugo Moyano, difundida por Fm News en el programa “Contracara”, en respuesta al anuncio del gobierno y la policía provincial, alegando que no es verdad la inseguridad que se vive en Santa Cruz y en Río Gallegos, particularmente, por cuanto ellos registran “solo dos muertes”, una de ellas la del comerciante Vicente Maillo, sobre la cual ésta Agencia y News la encuadraron dentro de la inseguridad que se vive en la provincia, dado que si un sicario pudo entrar, matar y huir, el problema no solo se ciñe al ámbito intrafamiliar, sino que es un problema directo de la inseguridad ciudadana, la falta de control y fallas en la investigación policial.

A continuación el texto completo del editorial:

Los comisarios sospechados de corrupción que tiene la fuerza, desde López el curita, el Comisario Matus o Luján que estaba en 28 noviembre, quien junto al intendente sustraían autopartes de camionetas secuestradas, aparecen sin culpa y con total impunidad como representante de la Fuerza; ahora Lujan se pasea en los actos como un gran comisario ejemplo en el día de la policía. Ésta es la misma policía jerárquica que protege a los comisarios que rayan con lo delictivo, denuciados por violencia de género, por traficar drogas; todos los que están sospechados están protegidos bajo el paragua de la propia jefatura de policía y el poder político en la figura de Fernando Basanta, De La Torre y Alicia Kirchner.

Aparecieron declaraciones del vice gobernador apuntando a los medios que hacemos críticas a la fuerza policial, indicando que solo hubieron dos casos de homicidio en Sta Cruz, destacando el bajísimo nivel de criminalidad; a ver, esto es realmente inconcebible, escucharlo de la boca una persona que nos gobierna.

Le quiero recordar a Pablo González y Lisandro de la Torre, que la propia fuerza policial tiene más muertes sospechosas dentro su propia fuerza, que la propia sociedad. Quisiera que me hablen del caso Demian Ceballos, procesado; el hoy jefe policía, también procesado por la justicia federal recientemente; la muerte del joven Gerez en caleta Olivia, lo llevan detenido y salió en un cajón, la muerte de Fabricio Sánchez en las Heras también efectivo policial; la muerte de Chocobar; infinidad de muertes realmente muy sospechosas en la policía, las cuales curiosamente, son en su mayoría suboficiales y no comisarios, por ejemplo. La cantidad de robos que se conocen, sin aclarar, acá en Río Gallegos y ni hablar de zona norte, especialmente Caleta Olivia.

Creen que por haber hecho una ley de seguridad está todo arreglado, cuando aún hoy Lisandro de la Torre ni el comisario jefe de la policía la pueden explicar y aplicar, ni la propia ciudadanía la conoce ni entiende, siendo el sujeto principal de la ley 3523, el ciudadano común ni sabe, ni conoce a la ley seguridad pública; no hicieron cuadernillos, no publicaron la ley, no explicaron de que se trata. Hablan de FOROS, ¿De qué foros me hablan?, no hay participación en los foros, no existen y si hay alguno que esté funcionando participarán los jerarcas y el poder politico, donde se tirarán flores y bondades sobre una ley que ninguno pudo explicar hasta el momento, porque si le preguntan a cualquier ciudadano común en qué consiste, qué pueden aportar etc, nadie lo puede responder.

Hoy nada acompaña ni combate la inseguridad señores, no se laven las manos, no encuentran a nadie excepto que se tropiecen con el chorro; no hay iluminación pública por las noches, Rio Gallegos está deprimida, basurales, pozos, baches, esto me recuerda al año `82 cuando vivimos la guerra de Malvinas, donde teníamos que apagar todas las luces por la noche por miedo a los bombardeos; hoy no hace falta apagarlas, NO HAY ILUMINACION NOCTURNA, pero producto de la desidia y el caos que nos sumieron los políticos y la polícia debería tambien hablar de esto, …no hay cámaras de seguridad urbana, en cualquier pueblito perdido por ahí tienen instalados estos dispositivos; de todo esto debe hablar también la policía, claro, si lo hacen es reclamarle al poder político al que ellos forman parte con sus cargos designados por éstos.

Ahora resulta que los culpables somos los medios, más concretamente está radio y el portal OPI Santa Cruz, porque fuimos los únicos que hemos criticado estas cuestiones y la inseguridad, porque también debo decir que hay periodistas que se dedican a la noticia policial pero son más chupa medias de los comisarios que el compromiso con la noticia y el análisis, desvirtuando la tarea que deberían hacer con objetidad, pero claro, es mejor criticar al periodismo crítico y felicitar a los chupa medias que escriben y hablan lo que les dicen los comisarios… todos dan vergüenza … reclaman que la Fuerza se merece respeto, me pregunto como sociedad, ¿Quién se merece respeto? creo que es al revés, la comunidad nos debemos el respeto de la fuerza policial, contar en conferencias prensas qué pasó con todos los muertos que tienen, pero nada dicen ¿Y piden respeto?

Sobre el crimen del comerciante Maillo, digamos que si la vieja no hubiera hablado, aún estarían buscando a quien lo hizo. Como siguen buscando a tantos chorros y criminales que vinieron a Gallegos, robaron, mataron y se fueron tranquilamente, porque no hay en esta ciudad, ningún plan de seguridad y es practicamente una zona liberada.

En declaraciones Lisandro de la Torre dijo que está orgulloso de la policía, ¿De qué habla el funcionario? ¿Ésto es orgullo? ¿Que entiende por orgullo?, lo que ocurre es que también él es un cargo político y Lisandro de la Torre, Pablo González y Cortez, son los principales responsables de todo lo que ocurre en la pcia en el tema del delito, ¿De que se enorgullecen? ¿Para qué están las fuerzas policiales? ¿Para tapar la corrupción? ¿Para tapar los comisarios ñoquis?. Hablen de todo esto y cuando llamen a conferencia de prensa, que no sea para alabarse entre unos y otros, sino para dar información de lo que ocurre realmente en la fuerza policial, porque no llaman a conferencia cada vez que se supuestamente se suicida un policía, cuando son procesados por distintos delitos, por prostitucion, por droga; claro, en estos casos ni siquiera te atienden el teléfono porque no quieren hablar de ellos mismos, sería bueno que hagan un profundo acto de contricción y acepten contar todo, no solo cuando quieren quedar como héroes, que no lo son.

Los que hablaron en la conferencia también deberían llamar y hablar de los casos resonantes de gente que entró detenida y salió en un cajón; ¡la pucha si hay tantas cosas que aún le deben respuestas a la sociedad, el jefe policía, Lisandro de la Torre y Pablo González. De alicia kirchner ni hablo, porque practicamente no existe como máxima autoridad de la provincia.

Finalmente, hoy la policía y el poder político tienen que dar más respuestas de sus propios muertos que los dos hechos reconocidos por el vicegobernador que solo existen en Santa Cruz. Hablame de tus muertos… empecemos por ahí. (FM News/OPI Santa Cruz)

