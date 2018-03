Río Gallegos con ciudadanos de primera y de segunda

(Por Rubén Lasagno) – Ayer domingo al gobierno provincial se le ocurrió “probar” la denominada “reserva fría”, viejos grupos generadores de electricidad que nunca alcanzaron para abastecer a los escasos 120 mil habitantes de la capital y capitularon definitivamente cuando el kirchnerismo, tras el gran negociado nacional que armó con el Interconectado, recreó la falacia de la “nueva matriz energética”, que tantos buenos dólares le aportó a Julio De Vido, Cámeron, CFK y Cía, algunos de los cuales no pueden seguir disfrutando de sus dineros mal habidos y otro, esperan su turno para pagar la factura.

Siempre de acuerdo a información del Servicios Públicos Sociedad del Estado, por ese motivo “se salía provisoriamente del Interconectado” por 12 horas, desde las 06:00 a las 18:00hs.

Como la desinformación, la mentira y las más extrañas justificaciones siempre parten de boca de los funcionarios provinciales en estos últimos 20 años, para argumentar por qué Río Gallegos no puede ser una ciudad normal, con luz y energía suficiente para abastecer a su escasa población, nos vamos a tomar la licencia de poner en duda la veracidad del anuncio e inferir que se trata de una falla más del sistema obsoleto y atado con alambre que supimos conseguir luego de casi 30 años de floreciente kirchnerismo en la provincia y 12 años de poder absoluto y decisivo a nivel nacional, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.

Como la denominada “Reserva fría” no alcanza para todos, el gobierno decidió abastecer con luz al radio céntrico, dejando en total marginalidad a los barrios periféricos, zona de chacras y lugares que están alejados de la ciudad y para los cuales la energía es fundamental, donde (también, por si no lo saben) viven familias, ancianos, chicos, enfermos…

En un acto de absoluta discriminación, el gobierno decidió a quien darle y a quien no darle luz, con los viejos equipos porque no alcanza para todos. Y si no alcanza para todos, al menos que alcance para quienes viven alrededor de la Plaza San Martín. Es más o menos lo mismo que hace Alicia Kirchner con el presupuesto provincial: no alcanza, por eso se aumentan primero los funcionarios, viatican, se inventan gastos y justificaciones y lo que sobra, lo reparten como pueden; obvio, nunca alcanza.

Esto claramente marca varias cosas: que en caso de una emergencia por un incidente en el interconectado, que deje al sistema fuera de servicio por varios días, la provincia no está en condiciones de asegurar electricidad a todos y todas; que la selección arbitraria de los responsables de bajar y subir la palanca, tiene por norma asegurarse que en su oficina, su casa, en su televisor, el de la gobernadora y los ministros no le falte la energía; que como hace 40 años dependemos de un motor a explosión para que se encienda la lamparita; que nunca hubo inversión, ni planificación, ni proyección, ni idea de qué hacer, como no lo hay ahora; que en 30 años hubo una total desidia y desvío de fondos, compras mal hechas de equipos, incorrectas o negociados, sin atender las necesidades de la población ni el crecimiento vegetativo de la misma; que estamos inmersos en un mar de transas y corruptos, quienes aún hoy siguen formando listas para continuar en el poder y como hace treinta años, siguen proliferando en la provincia, con los mismos discursos.

Y lo más triste, extraño y patético, es que haya gente que los sigue votando. (Agencia OPI Santa Cruz)