Pablo González quiere anular la sesión en 28 de Noviembre, para salvar a la jueza René Fernández

14:10 – OPI tuvo acceso a una información que se está manejando con excesivo cuidado por parte del Ejecutivo provincial, que es la anulación de la próxima sesión de la Cámara de Diputados del 30 de noviembre, que por acuerdo de todos sus integrantes este jueves se llevará a cabo en la localidad de 28 de noviembre y ahora el Ejecutivo pretende se haga en el edificio legislativo de esta capital.

En principio esta sesión fue convocada para marcar simbólicamente el día de la Constitución (en honor a los pioneros que dieron marco institucional a Santa Cruz) y por tal motivo se pensó trasladar al Cuerpo a la cuenca, una manera de “federalizar” la acción de los legisladores, sin embargo, un tema de relevante importancia apreció en el medio: salvar a la jueza René Fernández de la acción del Tribunal de Enjuiciamiento, que tiene a su cargo el juzgamiento de su aptitud para integrar el Superior Tribunal de Justicia, ya que por razones de tiempo, si el nombramiento en la Cámara se hace antes, el fallo del Tribunal se extingue, por cuanto el mismo puede fallar sobre jueces inferiores, pero nunca sobre un integrante del máximo Tribunal, quien solo puede ser removido de su cargo por medio de un Juicio Político. Y esta acción de aprobar el pliego de Fernández, los diputados solo pueden llevarla a cabo en su asentamiento natural, la legislatura provincial y no en una sesión simbólica como la que está prevista hacer en 28 de Noviembre.

Resumiendo: Pablo González, se dio cuenta a destiempo, que para lograr el objetivo político de poner a Fernández en funciones, los diputados oficialistas deben actuar antes que se expida el Tribunal de Enjuiciamiento. La oposición no está de acuerdo con cambiar el lugar de sesión y así lo señaló a OPI la diputada provincial de UCR/Cambiemos, Roxana Reyes, quien dijo: “le hice saber a Pablo González (FPV) que si hace esto lo voy a denunciar”.

La legisladora señaló que al diputado Daniel Gardonio le han pedido que pida en todo el bloque cambiar el lugar de la sesión “y yo dije que solo se puede cambiar con la decisión del Cuerpo. La intención de ellos fue de hacer una “nota en común”, con lo cual buscan anular una resolución del Cuerpo, algo a lo que no vamos a acceder, porque sabemos que hay un sentido tramposo, engañoso e ilegal de forzar esta situación para allanarse el camino con el fin de salvar a la Dra René Fernández y saltear el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento. Ellos saben que si antes logran aprobar el pliego, no hay posibilidad de que se trabe la llegada de la jueza a la vacante que dejó la Dra Salazar”.

Reyes remarcó que “es tan grande la desesperación de Pablo González por acomodar a Fernández en el STJ, que amenazó con convocar a una extraordinaria, solo con ese propósito”, lo que a criterio de la diputada de Cambiemos, es la típica metodología del FPV, cada vez que se sirve de maniobras ilegales, oscuras y “entre gallos y media noche”, para convalidar medidas de este tipo, reñidas con cuestiones éticas y con la transparencia.

“Están apurados por salvarla (a la Dra Fernández)”, dijo la diputada “son capaces de crear una extraordinaria, porque no tienen límites – reconoció – pero los vamos a denunciar a cada paso, en cada instancia”, agregó.

El Tribunal de Enjuiciamiento está constituido por el diputado del Frente Renovador José Blassiotto, por el STJ el Dr Mariani y por primera vez, se hizo un sorteo a la vista de todos los abogados, de donde resultó electo el Dr Bertorello, del Estudio del Dr Carlos Muriete.

“Esta es la primera vez que logramos un Tribunal de Enjuiciamiento tenga transparencia, porque antes el abogado del Ejecutivo era la Dra Laura Indi y entonces, el problema que tienen es, precisamente, que en los quince días que restan para expedirse el Tribunal, el fallo que emitan no sea favorable a la Dra Fernández, con lo cual se les caería este operativo político para imponer a esta abogada en la vocalía vacante”, resaltó Reyes.

Cabe recordar que cuando el pliego de la Dra René Frenández se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los integrantes del gremio Judiciales acudieron a la misma con un abultado informe de antecedentes desfavorables de la magistrada, entre ellos acusaciones por persecución laboral, ignorancia inexcusable del derecho, violencia laboral contra empleados, morosidad de 600 días, pedido de Jury y una serie de fuertes implicaciones que en principio fueron oídas y atendidas por los integrantes de dicha comisión, conformada por los diputados Matías Besi, Claudio García y Mario Arabel, todos del FPV, tras lo cual dieron las gracias y asumieron el compromiso de “circularizar” la documentación entre sus pares, pero ni bien se fueron de allí los dirigentes gremiales, despacharon los pliegos para que el Tribunal se expidiera.

Contradictorio y peligroso

Como el Presidente de la Legislatura y Vicegobernador no logra “destrabar” la sesión de 28 de Noviembre, desde el gobierno buscaron un atajo por el lado de la falta de seguridad en la cuenca, algo realmente peligroso y contradictorio, toda vez que, suponiendo que hubiera algo de verdad en todo ello, desnudaría las falencias en la administración del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de Policía de la provincia, que ni siquiera pueden controlar la seguridad en una pequeña localidad como allí donde se hará la sesión.

Para tal fin Pablo González ayer 27 de noviembre, envió una nota al presidente del Bloque de Unión para Vivir Mejor, Daniel Gardonio, donde alude que el cambio de lugar para sesionar se hace necesario por expreso pedido del Jefe de Policía (117/JP/2017) y (Nº 066-R-DGO17) a quien cita solicitando (textualmente) “… manifiesta que se desista de sesionar por razones de seguridad en tal fecha y en tal localidad, habida cuenta del importante operativo de seguridad que habría que disponer para garantizar la realización de la misma, por cuanto a través de diversos medios de comunicación se ha convocado a una manifestación de organizaciones sindicales”.

Claro está que todo esto es una excusa para forzar a la oposición a aceptar el cambio, pues cabría preguntarse, por ejemplo, si hay tan poca previsibilidad de parte de González que antes de hoy no se ocurrió que al trasladar allí la sesión, podría haber manifestación de trabajadores, siendo que está en el corazón de un complejo de inversión como YCRT y la usina termoeléctrica sin terminar?. El problema es otro y la propia Roxana Reyes así lo reconoció

“Ahora, en su desesperación – acotó Roxana Reyes – Pablo González envió una nota donde pide consejo de qué hacer, ya que el propio Jefe de Policía les habría dicho que en 28 de noviembre no está garantizada la seguridad para sesionar, lo que es realmente una contradicción, teniendo en cuenta que ellos mismos desde el gobierno son los que tienen el poder para garantizarla. Es decir –agregó la diputada – que ellos mismos reconocen que no tienen capacidad para asegurar el funcionamiento del poder legislativo?”, se preguntó Reyes y concluyó “está claro que es un burdo ardid para justificar la sesión en Río Gallegos, algo que no vamos a permitir y por lo cual voy a denunciar al presidente de la legislatura”, terminó diciendo. (Agencia OPI Santa Cruz)