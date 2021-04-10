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VOLVIÓ A AGRIETARSE EL TERRENO EN CONDOR CLIFF Y PELIGRA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE EN EL LUGAR INDICADO
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