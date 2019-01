“La gente no se va a llevar una sorpresa, no va a haber más aumentos que los que anunciamos”

“La gente no se va a llevar una sorpresa, no va a...

El ministro Guillermo Dietrich

09:40 – El ministro de Transporte descartó otro tarifazo a mitad de año debido a la inflación y destacó las cifras del sector turístico como señal de mejora de la economía. También se refirió al conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas.

La crisis económica, el riesgo país, las elecciones presidenciales y el estado de las obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno fueron algunos de los temas a los que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se refirió durante una extensa entrevista en A dos Voces (TN), donde también aseguró que no habrá más aumentos de tarifas que los anunciados a fines de diciembre

“Fue un año con muchas caras. La más visible, de alto impacto y con mucha participación en la vida de la gente fue la crisis económica. Pero hay otra cara que a veces queda un poco escondida. En Argentina en 2015 no había una ley del arrepentido. Nosotros la impulsamos, se votó y este año se vio por primera vez la utilidad de eso, se pudo saber qué había pasado durante el gobierno anterior”, destacó el ministro al realizar un balance del año que se fue.

Para explicar los aumentos en las tarifas de transporte, Dietrich hizo foco en el pasado.”En el transporte, como en todos los servicios públicos, había un descalabro total en relación a las tarifas. Hace 3 años el transporte en Córdoba salía tres veces más que en Buenos Aires, algo que no tenía razón de ser. En una Argentina con inflación no se tocaban las tarifas. Y también tuvimos situaciones trágicas por la falta de inversión o infraestructura debido a las malas políticos del kirchnerismo. Nosotros, de manera gradual e intentando ayudar a los que más viajan, estamos solucionado eso”, dijo.

Además, el ministro garantizó que la gente no se llevará sorpresas en 2019 y que pagará tarifas actualizadas sólo con los aumentos que fueron anunciados a fines de diciembre. “No habrá más aumentos que los recientemente presentados. Van a ser esos porcentajes, podemos afirmar que esos son los aumentos que van a regir durante el año que viene”.

La preocupante escalada del riesgo país fue otro de los temas centrales de la entrevista. “Se desconfía de la Argentina por nuestra historia. Porque hay elecciones y, si bien muchos consideran que Mauricio Macri tiene alta probabilidad de ganar, también puede pasar que no, y esto genera incertidumbre y temor de que Argentina vaya para atrás teniendo en cuenta el progreso que logramos los últimos años. Si un candidato te dice que no te va a pagar, y el otro se hace cargo de las deudas, hay uno que genera menos confianza que el otro. En el mundo las cosas funcionan así”, aseguró Dietrich.

Pese a los malos indicadores económicos en varios sectores, el ex subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires se mostró optimista de cara al futuro y tomó al sector turístico y a la negociación por el Presupuesto 2019 como ejemplos de mejoría.

“Es difícil referirse a la gente como un gran conjunto, porque cada uno tiene diferentes realidades. Hoy los comerciantes de Mar del Plata o los que tienen restaurantes en Mendoza están en un muy buen momento gracias al turismo. Al mismo tiempo, hay gente que este año ha hecho un gran esfuerzo. Pero siento que, en general, todos tienen esperanza de que estamos en camino a algo bueno”, aseveró.

“Hace 30 años la inflación era un problema en todo el mundo. Pero los países se dieron cuenta de cómo solucionarlo. Acá no fue así. En 2018 pasó algo muy importante a partir de los problemas que tuvimos. Aprendimos, la clase dirigente en general, que no podemos gastar más de lo que tenemos. Y eso terminó en un consenso general que derivó en el Presupuesto. Si eso queda como política de estado, como visión de país, todos los problemas de inflación van a ir desapareciendo”.

Al completar el balance post 2018, Dietrich no dejó de mencionar los avances en las obras de infraestructura que el Gobierno prometió en campaña electoral. “Fue un año con un avance enorme en infraestructura. En Morón inauguramos Metrobus, en Neuquén también, hemos terminado kilómetros de autopistas en lugares donde no había, como en la ruta 8. Hoy estamos haciendo lo mismo en materia de autopistas que lo se hizo en 65 años. Y si no aumentamos los peajes no se podrían hacer más cosas ni asegurar el mantenimiento adecuado de cada obra”.

Finalmente, Dietrich se refirió al conflicto con Aerolíneas Argentinas y a la relación con los gremios. “Dicen que estamos en una crisis aérea, en una situación dramática y que por eso realizan los paros. Pero hay información chequeable que muestra que hay 7 millones más de pasajeros viajando en avión que en 2015; que tenemos 153 rutas domésticas cuando hace tres años había 93; que las rutas internaciones crecieron de 100 a 168, que se duplicaron la cantidad de pasajeros que vuelan en el país sin pasar por Buenos Aires, que hay cuatro empresas nuevas que contratan gente en Argentina, que hay casi 20 aviones más que los que había en 2015 y que el año que vienen vamos a tener 30 aeropuertos más completamente renovados.”, se defendió.

Por último, el ministro analizó qué puede llegar a pasar en las elecciones presidenciales de octubre. “Los argentinos van a elegirnos o no en función de cuántas cosas hemos hecho para resolverle sus problemas. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso durante este año restante de mandato. Ganar las elecciones depende más de eso que de lo que pueda llegar a hacer el peronismo o Cristina Kirchner”. (Clarín)