Rechazan un planteo de D’Elía y aceleran un nuevo juicio en su contra

08:40 Es por haber llamado “paisanos” a los judíos y está acusado de “incitación a la discriminación” racial.

Por: Lucio Fernández Moores

La Cámara Federal de Casación Penal le rechazó este lunes un recurso al líder piquetero Luis D’Elía para discutir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de unificar una causa menor al juicio oral que se le seguirá en los próximos meses por el pacto con Irán y el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

Se trata de un juicio por “incitación a la discriminación” que deberá realizarse, según determinó el juez de la Casación Mariano Borinsky, en el juzgado de instrucción a cargo de Sebastián Casanello por tratarse de una pena menor a los tres años de cárcel. Es porque D’Elía calificó de “paisanos” a las personas de origen judío durante una vieja declaración radial.

El ex funcionario kirchnerista pretendía que este caso se sumara al juicio oral que tiene que llevar a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (TOCF8) por el tema del Memorándum de Entendimiento firmado por la ex presidenta Cristina Fernández con el gobierno de Irán en torno al atentado contra la AMIA. Pero Casación le dijo que no y ahora le rechazó el recurso para discutir ello en la Corte.

D’Elía fue encarcelado el mes pasado para cumplir la condena que se le impuso más de un año atrás a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría en 2004. También había sido condenado por los incidentes de la contramarcha que hizo a favor del kirchnerismo en 2008 a Plaza de Mayo contra los manifestantes que protestaban por las retenciones a las exportaciones de oleaginosas.

“Ahora, vos mirá la lista, todos paisanos, ¿eh? (…) la lista de los muchachos éstos, todos paisanos (…) ¿eh? y encabezados por estos dos paisanos (…) no me extrañaría que estemos ante una fenomenal maniobra de inteligencia”, había dicho D’Elía por radio en junio de 2011 en referencia a Sergio Schoklender y su situación en la causa por el desvío de fondos estatales destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En esta causa, iniciada por denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), D’Elía fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez y el sorteo determinó que sea juzgado por el juez Casanello en un juicio correccional, es decir sin intervención de un tribunal oral.

En cambio, en el caso del encubrimiento del atentado a la AMIA, el ex subsecretario de Tierra, Vivienda y Hábitat será juzgado en fecha aún por determinar por el TOCF8 junto con la ex presidenta y otros acusados, entre ellos el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini y el ex secretario general de la Presidencia y primer titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli. (Clarín)