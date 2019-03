Lagarde se reunió con Dujovne, con el dólar volátil como telón de fondo

Menos crecimiento y más volatilidad a nivel global

10:00 – El Gobierno quiere que el Fondo autorice a vender divisas para estabilizar el mercado cambiario.

Por: Paula Lugones

El ministro de Economía Nicolás Dujovne se reunió este miércoles por 45 minutos en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, un encuentro en medio de un incierto panorama económico y cuando el organismo debe dar la luz verde a un nuevo desembolso del préstamo stand by.

Si bien fuentes de Hacienda dijeron a Clarín que el tema del posible uso de divisas del Tesoro para contener la suba del dólar no se tocó en la reunión, señalaron que este asunto se está discutiendo “a nivel técnico”.

La visita de Dujovne fue “protocolar, amena y cordial entre dos personas que tienen una relación muy aceitada y de confianza”, señalaron. En este encuentro, que comenzó a las 15.45 y finalizó a las 16.30 también estuvo presente David Lipton, el número dos del Fondo, pero ningún representante del equipo técnico del organismo.

Una portavoz del Fondo señaló que los funcionarios “conversaron sobre los recientes desarrollos económicos y perspectivas para la Argentina” y que “Lagarde elogió a las autoridades por sus esfuerzos para promover su plan de estabilización económica y brindar protección social a los sectores de la población más pobres y vulnerables. La implementación sólida y continua del programa de reformas de las autoridades será crucial para sentar las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible”.

La reunión se llevó a cabo en un momento delicado, cuando la inflación no logra el descenso que el Gobierno y el FMI esperaba, el riesgo país sube, el crecimiento aún no asoma, todo en un año electoral. El dólar está muy volátil y hay dudas sobre la eficacia de la banda de flotación cambiaria que se estableció en el acuerdo con el Fondo. En el Gobierno estiman que solo con la suba de tasas el dólar no puede controlarse y en algunas circunstancias se precisan fondos adicionales del Tesoro. Pero eso está vedado específicamente en el acuerdo con el organismo, ya que en Washington no ven con buenos ojos que el dinero del préstamo tenga ese destino.

“No se habló de eso en la reunión, es algo que se está trabajando en el equipo técnico y que deberá quedar plasmado en el staff report”, dijeron desde Hacienda. “No vinimos a negociar nada, vinimos a saludar y a contar cómo avanza el programa”.

El staff report es el informe que Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del Fondo que acaba de llegar de Buenos Aires, debe terminar estos días sobre la marcha de la economía de nuestro país, más las perspectivas aportadas por sectores más allá del Gobierno, como asociaciones civiles, académicos y opositores como Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Axel Kicillof, con quienes mantuvieron reuniones. Cuando esté finalizado el reporte, el directorio ejecutivo del Fondo debe analizarlo en unas dos semanas para dar vía libre al desembolso de los 10.700 millones dólares de otro tramo del préstamo Stand by.

Si hubiera alguna modificación sobre el uso de los fondos del Tesoro, debería estar plasmado en el reporte de Cardarelli y ser aprobado por el directorio. Dujovne ya había planteado que “la Argentina tiene necesidad de pesos. En algún momento, no se sabe cuándo, eso se definirá en la parte técnica”, dijeron a Clarín. Y aclararon que el Tesoro “también cuenta con dólares que no son del Fondo”, y que hay licitaciones que se pueden transformar en pesos.

Así, se podrían volcar al mercado entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por esta vía entre marzo y abril hasta que lleguen los dólares frescos producto de la cosecha.

Dujovne y Lagarde también hablaron sobre la situación en Venezuela, y ambos se mostraron preocupados por la crisis en ese país y los pasos a seguir. Si bien el Fondo no ha reconocido formalmente como presidente interino a Juan Guaidó (una decisión que debería ser aprobado por todos los países miembros), el tema será abordado en profundidad en la reunión del Primavera del FMI en Washington.

Inmediatamente después del encuentro con Lagarde, Dujovne se reunió también con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, con el que revisó la marcha de la economía argentina y la relación bilateral. Los funcionarios tienen buena sintonía y el estadounidense ha salido varias veces a manifestar el respaldo del gobierno de Donald Trump a las reformas económicas emprendidas por el presidente Mauricio Macri y también al acuerdo firmado con el Fondo.

La jornada de Dujovne había arrancado temprano, con una charla en privado con empresarios, funcionarios y académicos en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un think tank de Washington. Según pudo saber Clarín, allí estuvieron representantes de la Casa Blanca; de la oficina del vice Mike Pence; del Departamento de Estado y de la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), la agencia autónoma del gobierno estadounidense que busca promover inversiones en mercados emergentes. También miembros de los principales centros de análisis de Washington y empresarios con interés en la Argentina.

Dujovne tuvo luego un almuerzo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el presidente Luis Alberto Moreno. Según supo Clarín, el ministro agradeció el apoyo del organismo y ambos conversaron sobre la marcha de la economía argentina. Dujovne fue optimista y dijo que ven números mejores este año y que habrá una economía más estable. También el ministro repasó algunas encuestas y confió en que el presidente Mauricio Macri iba a ser reelecto. “En un año electoral, lo que hace la diferencia es cumplir con lo que nos proponemos. No hay mejor mensaje para los mercados que las cuentas en orden”, dijo.

Antes de partir este jueves de regreso se reunirá con David Malpass, secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, que fue propuesto por Trump como candidato a la presidencia del Banco Mundial. (Clarín)