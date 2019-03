Recién ahora despiertan a la verdad de la mentira

10:30 – (Por Rubén Lasagno) – No pasó mucho tiempo, solo una semana, para que los principales “analistas” políticos que desmenuzan la realidad argentina en los principales medios, comenzaran a convencerse de la puesta en escena de Cristina Fernández quien, utilizando una enfermedad menor (si es que en enfermedades hay un ranking de importancia) o al menos “no grave” de su hija Florencia, hizo una vez más de la situación un negocio político. En OPI ese mismo 14 de marzo lo dijimos (nota al pie), aunque muchos arrugaran la nariz.

Así fue con la muerte de su marido (voto emotivo), lo hizo con el asesinato de Nismann (acting de la silla de ruedas y la atuendo blanco) y lo vuelve hacer ahora; solo que esta vez con una diferencia: no convence a nadie, ni siquiera a lo más férreos defensores de sus dislates e imposturas. Los que siempre supimos sobre los dotes de actriz fracasada de Cristina Fernández (quien además fingiendo el relato, es pésima) sabemos de antemano que todo es una absoluta mentira. Por algo aquí fundamos el dicho “El kirchnerismo detrás de cada necesidad ve un buen negocio”. En este caso no es un negocio monetario, es una oportunidad que encontró la ex presidenta de poner a salvo de la justicia a su hija, única integrante de la banda que no tiene fueros/impunidad política.

Sin duda en debate familiar y con su abogado estrella, coincidieron en la necesidad de sacar de escena a Florencia, pero nada aplicaba enviarla a Nueva York, siendo que EEUU pone mucho énfasis en los delitos por lavado de dinero y la cobertura que mejor se le presentaba era Cuba. Pero claro, ir a Cuba de buenas a primeras iba a despertar sospechas. Ir allí con un interés cultural, como es su afición al cine por ejemplo, no daba para esgrimir ninguna excusa que la habilitara a quedarse allí y no responder eventualmente a un pedido de presentación ante la justicia.

El lugar estaba decidido, solo faltaba el motivo. Y ahí aparece la idea de cruzar la “medicina cubana”, que no es mejor a la Argentina y en muchos casos menos tecnificada y con especialistas menos capacitados que los nuestros, con una enfermedad de Florencia. Para ello y siendo una mujer de 28 años, a menos que realmente padezca una enfermedad grave que desconocemos, la ida a los dominios de Castro era (a juzgar por los cerebritos de la maniobra) “la excusa perfecta” para viajar y después, cuando sea reclamada su presencia en tribunales de Comodoro PY, no faltara el médico cubano que avale con su firma “la imposibilidad de trasladarse vía aérea de la ciudadana argentina Florencia Kirchner por encontrarse… bla bla bla….”, no olvidemos que en la llegada de CFK y su hija a Cuba le dieron cobertura de jefa de Estado. Pensar que no la van a blindar desde la pradera castrista, es como mínimo una incredulidad rayana con la estupidez.

Aunque suene contradictorio, hay muchos que despiertan a la verdad de las mentiras, aunque debo confesar mi desazón al escuchar dilatadas opiniones en radio y televisión, especialmente en boca de reconocidos periodistas nacionales, que parecen pecar de inocentes, crédulos o bobos; no sabría como calificarlos sin faltarles el respeto, cuando argumentan exactamente lo contrario a lo que parece y excluyendo los antecedentes existentes en la última década, de acciones similares por parte de la ex presidenta, en este caso, reforzado por un video editado donde huelgan las mentiras de tinte político y transforma a todo su acting en un circo de poca monta, típico del personaje que lo teatraliza.

Lo bueno de todo esto es el “antes y el después”, marcado por esta sensiblería cursi orquestada por ella y su entorno para impactar a un electorado, donde la mayoría conoce las artimañas fraudulentas procedentes de una mujer sin escrúpulos, de un régimen desmembrado, el cual desde el PJ se disputan algunos despojos y el claro oportunismo de los sectores culpables o corresponsables de la década pasada, quienes hoy pugnan por volver, para volver a controlar el poder y caer contra todos aquellos que los hayan combatido.

“La única verdad es la realidad”, dicen que dijo Aristóteles. Quien no quiera ver la verdad, es porque lo incomoda la realidad, sin duda. (Agencia OPI Santa Cruz)