Río Gallegos inundada, sin clases, sin transporte urbano, con calles destrozadas y sin soluciones a la vista

13:00 – Como siempre ocurre, cada vez que las lluvias arrecian sobre la ciudad capital de Santa Cruz, todo se transforma en un gran caos y en esta oportunidad no es la excepción.

Es cierto que la meteorología y el tiempo no lo puede manejar nadie, pero las previsiones si. Y precisamente de eso se trata. Todo lo que ocurre con las lluvias cuando el agua corre por las calles e inunda casas y forma lagunas profundas que rompen motores o las calles destrozadas por falta de mantenimiento y repavimentado desde hace años, se transforman en verdaderas trampas para los conductores que pasan por allí, es responsabilidad directa del Intendente, su equipo de gestión y los concejales, más preocupados por cuestiones políticas/partidarias que por la necesidad de la población.

Hoy Río Gallegos, sufre la desidia de años y años de dejadez, abandono, desinversión y discursos sin contenidos. En esta responsabilidad compartida, no hay nadie que se salve, de al menos los últimos 10 intendentes de la ciudad, que alternativamente se han disputado el municipio entre Radicales y del Frente Para la Victoria.

No tienen a quién echarle la culpa, siempre han sido ellos mismos. El tiempo es impredecible y aunque pueda calcularse meteorológicamente los días por venir, no se puede hacer nada para evitar que caigan 40 milímetros en dos días o que soplen vientos de 100 kilómetros, pero si los intendentes hicieran algo desde hace tantos años que llueve y hace viento, hoy Río Gallegos estaría más resguardada y al menos habría algún modo de combatir las consecuencias del meteoro.

Pero los propios responsables/culpables nunca se hicieron cargo, ni se hacen cargo actualmente. Todos los intendentes generaron nuevos núcleos urbanos, barrios, concentraciones humanas, etc sin adecuar el terreno, nivelar, planificar, hacer desagotes ni obras para escurrir las calles anegadas. Hoy (como en todas y cada una de las lluvias, por menor que sea) hay gente que pierde todo, pero nada pasa. No hay justicia que actúe y obligue a los gobernantes a cumplir con sus obligaciones. Lo peor: cuando recorren esos mismos barrios en campaña, la gente olvida y vuelve a votar a sus propios verdugos. En Río Gallegos hoy no hay transporte público (desde hace tiempo), no hay clases (por los anegamientos), el Concejo Deliberante encontró como mejor solución al problema decretar “día no laborable” (en vez de estar trabajando el doble para resolver problemas) y el municipio “tapa agujeros”, pone “remiendos” una y otra vez a los ciudadanos que piden que le saquen el agua de cloaca de su casa, sufren el anegamiento de un pozo ciego o tienen un oleaje de varios centímetros que desde la calle ingresa en muchísimas viviendas de la ciudad. (Agencia OPI Santa Cruz)