La Corte pondría un freno a las reelecciones en La Rioja y Río Negro

08:40 – El máximo tribunal definirá hoy si habilita las candidaturas de Casas y Weretilneck, quienes buscan otro mandato en el poder

Por: Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia resolverá hoy si el gobernador de La Rioja , Sergio Casas, un peronista opositor a la Casa Rosada, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , líder de un frente local amigo de Cambiemos, pueden ser candidatos para ser reelectos al frente de sus provincias. El máximo tribunal se inclinaría por vedar ambas candidaturas, pero por diferentes motivos.

Sin embargo, el peronismo no kirchnerista estaba ayer hasta última hora tratando de salvar, al menos a Weretilneck, para impedir que la caída de su postulación favoreciera al kirchnerista Martín Soria. Por lo pronto, la Procuración General de la Nación ya dictaminó que ninguno de los dos puede ser candidato, pero esta es solo una opinión. La última palabra la tendrá hoy la Corte.

En ambos casos está en tela de juicio el federalismo y hasta dónde la Corte Suprema de Justicia puede inmiscuirse en las cuestiones locales. Por lo pronto un principio general de la Corte señala que puede intervenir cuando las decisiones de las cortes locales afectan el sistema republicano de gobierno. Y esto ocurre cuando las autoridades locales se apartan de un modo ostensible del inequívoco sentido de la constitución local. Es decir que la Corte solo interviene cuando la interpretación de los tribunales locales es evidentemente contraria a la letra de la constitución local.

En el caso de La Rioja, la Corte debe pronunciarse sobre si la reforma constitucional que permitió la candidatura de Casas viola el procedimiento de enmienda establecido en la propia constitución provincial.

En el caso de Río Negro, la Corte debe establecer si la oficialización de la candidatura de Weretilneck viola la constitución provincial vigente. La elección es el 7 de abril.

En ninguno de estos casos se discute si la reelección indefinida es constitucionalmente válida. Aunque de hecho lo sea y vulnere el principio republicano de gobierno. De hecho, el tribunal superior de Río Negro dejó sentado ya que esta es la última elección a la que Weretilneck puede presentarse.

En la Rioja, Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, y ese año asumió la gobernación. Ahora, aspira a competir por un nuevo mandato en las elecciones del 12 de mayo. Pero la Constitución local impedía un tercer mandato de aquel que hubiera sido ya sea vicegobernador o gobernador. Por eso Casas impulsó una enmienda constitucional mediante una consulta popular y logró cambiar el texto de la Constitución para aspirar a un tercer mandato.

Los opositores llegaron a la Corte que ahora debe decidir si la convocatoria a la consulta popular o la reforma en sí misma implican interpretaciones que contradicen de manera ostensible el sentido unívoco de la constitución local. Y los jueces de la Corte se inclinarían por esta idea y aceptarían el recurso de amparo de Cambiemos y una agrupación radical local para bloquear la presentación de Casas. Mañana vence el plazo para la inscripción de listas.

Distinto es el caso de Río Negro, donde la Corte debe fallar interpretando la claúsula de la Constitución provincial que habilita la reelección. Allí Weretilneck, que era vicegobernador, asumió como gobernador en 2015 luego del asesinato del gobernador Carlos Soria. Al finalizar ese mandato Weretilnek volvió a postularse y fue electo gobernador. Ahora quiere volver a postularse, aduciendo que el primer mandato no fue electo y por lo tanto en el segundo no hubo reelección. La Justicia electoral local le dijo que si puede y el Superior Tribunal de Justicia local le dijo que no puede hacerlo.

La Constitución de la provincia establece que “el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez”, y que “si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con un período de intervalo”. El tema es si el segundo mandato de Weretilneck fue o no una reelección.

La procuración dijo que la interpretación según la cual Weretilneck podría ser reelecto, porque su primer período como gobernador no fue completo, “vulnera el principio republicano de gobierno” y por lo tanto opino que no pude ser nuevamente candidato. La Corte en este caso podría entender lo mismo, pero por mayoría, no con el voto unánime de todos sus integrantes. (La Nación)