La ventrílocua y el arlequín al que se le ven los hilos

La estrategia de "la fórmula" Fernández/Fernández es, contrariamente a lo que muchos suponen, sumamente transparente; no por su honestidad, obviamente, sino por lo claro que está a la vista de todos, lo que la ex presidenta pretende hacer.

¿Dónde se vio que un candidato a Vicepresidente sea quien anuncie la fórmula donde otro va de presidente?. De ahí que haya reflotado el viejo slogan peronista de “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, cuando “el tío” hizo de candidato testimonial y se encargó de hacer el trabajo sucio, declarando la amnistía para todos los delincuentes terroristas y al otro día renunció para que “el general” se hiciera cargo del país.

Con algún paralelismo entre los personajes de antes y los de hoy, al menos en lo metodológico, bien podría tener Alberto Fernández un papel similar, oficiando de presidente fetiche, firmando todo tipo de amnistía para los presos por corrupción, incluyendo la propia CFK y luego de su magnánima tarea, dar un paso al costado para que asuma la jefa de la banda.

Cristina Fernández no es capaz ni tiene la posibilidad de hacer ningún tipo de declaración a micrófono abierto y ante cualquier periodista que no sean los militantes o aquellos que son obligados a acordar previamente, lo que no debe preguntar. La ex presidenta tiene un especial terror al periodismo sin partitura, porque está inhibida de responder sobre el megadesastre y la megaocrrupción que constituyeron sus gobiernos y el de su esposo. Su única salida es atacar a Macri, en vez de responder por sus delitos.

Con Alberto Fernández como candidato a la presidencia, ella queda oculta, corrida un paso detrás de este fetiche de campaña y por lo tanto, quien recorrerá los canales y se defenderá como gato acorralado, será su parlachín político, hoy sin ningún tipo de credibilidad ni ética, después de haber dicho lo deplorable que fue el gobierno de CFK y ahora estar arrastrándose a su lado, haciendo las veces de muleto para las presidenciales.

Cristina queda reducida al papel de ventrílocua, quien hablará a través de Alberto Fernández, sin exponerse a los rayos destructivos de algún desubicado que le quiera preguntar por sus procesamientos, De Vido, Báez o las múltiples causas que arrastra. CFK estará, de alguna manera invisible a la vista pública, pretendiendo sorprender al electorado con apariciones esporádicas, mostrándoles su transformación actual, rayana en una política virginal e impoluta y actuando mucho en las redes sociales, lugar que el permite decir lo que quiera sin recibir preeguntas.

Y a Don Alberto se le ven los hilos. Sin duda, su dignidad es tan maleable como su discurso. Éste es otro de los que como Máximo, le explican al electorado las convicciones que tienen, pero si no les gusta, enseguida sacan otras y las cambia en el acto.

Carece de carisma, es doble faz, no representa a nadie y solo se somete a los influjos del poder para blindar a la viuda de los micrófonos, evitar que dé la cara y básicamente para ser el “rosquero” que hable con los gobernadores del PJ Federal, que la propia CFK detesta y no quiere ni ver. Es decir, Alberto Fernández es algo así como la mano de obra desocupada de la ex mandataria, el felpudo parlante, al punto que mañana (de acuerdo a informaciones de prensa) pretende acompañarla al banquillo de los acusados.

Nadie en su sano juicio puede creer en esta fórmula. Alberto Fernández con esto ha demostrado lo bajo que ha caído, no solo por contradecir sus propios discursos y declaraciones, donde 9 veces dijo que el gobierno de CFK fue “deplorable”, sino por prestarse a ser un arlequín cuyos hilos se le ven claramente y sin disimulo.

Hoy llegó a Río Gallegos en visita planificada, pero las fuentes aseguran que cuando lo hizo, ni siquiera él sabía que CFK lo elegiría para que fuera candidato a presidente. Una vergüenza más del Frente para la Victoria en su expresión más rancia y desencantada. Un espacio que fundieron a nivel nacional y tratan de revivir con las mismas caras, las mismas malas artes y los mismos personajes.

Tal como en Santa Cruz el kirchnerismo desesperado compuesto por Alicia Kirchner, Javier Belloni y Claudio Silva como precandidatos, llama a los gritos a Daniel Peralta para que se sume, porque solos no pueden, a nivel nacional CFK y su arlequín con los voceros de turno, actúan como pajaritos llamadores para que Sergio Massa entre de pilar para sostenerlos, con la idea de que si el tigrense se suma, por añadidura llegarán sus votos, una teoría que solo cabe en la cabeza de los desesperados por llegar al poder.

Que los candidatos alteren sus preferencias políticas, no significa que sus votantes lo acompañen en cualquier aventura. Está claro que donde haya un atisbo de la fórmula maquiavélica de "Alberto Fernández al gobierno, Cristina al poder", el votante medio escapará, como lo hizo en el 2015 y como lo volverá a hacer en octubre.