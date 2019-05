Caleta Olivia: la realidad electoral, los que surgen, los que siguen y los impresentables que piden volver

17:00 – Zona norte de la provincia de Santa Cruz es, políticamente hablando, una entelequia. El actual intendente de Caleta Olivia Facundo Prades, enojado con Eduardo Costa, construye su propio espacio denominado “Integración Ciudadana”, mientras alrededor, el FPV/PJ intenta reconstruir una alternativa que le permita “reconquistar” el municipio, después del paso demoledor de Fernando Cotillo y José Córdoba en un pase de manos que demolió el futuro de esa localidad.

El 2019 abre, entonces, nuevas expectativas electorales y no son pocos quienes vuelcan sus postulaciones, armados y esfuerzos; otros, como el actual intendente, quien pretende repetir la hazaña y algunos desaparecidos de la escena política provincial debido, entre otras cosas, a un perfil el cual le generó un gran rechazo público como es el caso de Rubén Contreras que en algún momento propuso abrir burdeles en zona norte para “aliviar a los hombres que vendrían a trabajar a las represas”; pero en general pelean a los codazos para posicionarse en estas elecciones municipales que por Decreto, fueron adelantadas al mes de septiembre.

En efecto, el Intendente Facundo Prades emitió el Decreto Nº 0731/19 donde procedió al adelantamiento de las elecciones para elegir Intendente y cinco Concejales, para el día 22 de septiembre de 2019, sin embargo el Tribunal Electoral no le permitió sufragar en esa fecha por lo tanto las elecciones para intendente y concejales en Caleta Olivia quedan fijadas para el 29 de septiembre del corriente año.

De esta forma, Caleta Olivia apura el armado político y en virtud de ello, comenzaron a aparecer nombres, apellidos y fotos de muchos conocidos; algunos llevan una pesada historia reciente, que le ponen un paréntesis a sus candidaturas. Todo este movimiento ha generado un gran revuelo en zona norte con repercusión directa en casa de gobierno y en las últimas horas/días, frenéticas reuniones del oficialismo han hecho caer en contradicción a varios de sus militantes.

Entre los apellidos que maneja el FPV/PJ para intendente en Caleta Olivia figuran Juan José Naves y María Ester Labado. En un principio se manejaba la posibilidad que el ex intendente y ex vicegoberandor Fernando Cotillo, volviera a jugar para intendente de esa ciudad, pero las últimas versiones difundida por los medios es que estaría acompañando en la fórmula a Alicia Kirchner, en su aventura a retener la gobernación y/o a diputado provincial por el oficialismo.

Por parte del senador Eduardo Costa (Cambiemos-UCR) están evaluando a Mariano Nieto para candidato a intendente en Caleta, a quien, indican las fuentes, el partido lo haría jugar (inicialmente) como diputado por el Pueblo de Caleta Olivia y previendo que no podría ganar la banca, podría ser candidato a intendente de Caleta. Nieto fue empleado de Fernando Cotillo, actualmente trabaja en la Universidad, es Presidente del Club Universitario y las fuentes de la casa de altos estudios asegura que debe la rendición de balances desde hace (al menos) cinco años. Estuvo en el Socialismo con Mario Cifuentes (con quien habría existido una diferencia por dinero en la campaña de Costa 2011), de allí pasó a la Coalición Cívica y ahora está en el armado del nuevo espacio para competir en Caleta Olivia. Por el lado de los kirchneristas, el panorama es bastante confuso. Hace unos días el Vicegobernador Pablo González fue parte de una foto muy significativa donde aparecen reunidos en una mesa “muy austera” (entre otros) el ex diputado Rubén “la burra” Contreras, María Ester Labado (ex senadora), Wilson Parada, Alejandro Maidana (Dir de Escuelas zona norte), Irene Quinteros (Dir CSS de Caleta) y la Ministra Vessvessian, lo cual haría pensar que el ex legislador está por la línea interna del vicegobernador, sin embargo es el mismo Contreras quien en el diario La Opinión Austral de hoy, consideró posible que en el Congreso del PJ que se hace mañana, proponga como candidato a Vicegobernador de Alicia Kirchner al mismísimo Fernando Cotillo. No está claro cómo juega Contreras en esta interna, o si su posición varía de acuerdo con quién se sienta en la mesa, ya que a pesar de estar con González, brega por Cotillo, ¿O será que hizo esas declaraciones porque estaba en el diario cuyos propietarios son Quintana y Cotillo, precisamente?. (Agencia OPI Santa Cruz