Un ex funcionario islámico de Nicolás Maduro, pretende censurar a OPI solo para negar su pasado de pertenencia al régimen venezolano

11:45 – El 23 de agosto de 2017 OPI publicó una nota bajo el título “El gabinete islámico de Nicolás Maduro” y mediante a entrevistas a dos fuentes venezolanas de primera línea del periodismo de ese país, detallamos cómo el gobierno de ese país estaba colonizado por Irán, el Hezbollah y contenía 24 funcionarios de primera línea que pertenecían a el país islámico. La información señalaba que algunos de ellos, eran buscados por terrorismos y tenían pedido de captura internacional.

En aquel informe se describía cada uno de los funcionarios con nombre y apellido más el cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela.

El miércoles 29 de mayo de 2019, OPI Santa Cruz recibió una notificación de la Lic Clementina Neto, de la firma Ealixir Team, dedicada al servicio de asesoría y defensa legal de personas y empresas por insultos o difamaciones que hubieran recibido en medios periodísticos y también trabajan contra la divulgación de secretos.

El objeto de dicha notificación por parte de la aludida empresa, fue poner en conocimiento de nuestra Agencia que, en representación de su cliente, el Sr Anuar Halabi Harb, ex funcionario de Nicolás Maduro (Venezuela) y quien se desempeñaba en el cargo Presidente del Banco Nacional de Crédito para la Región Central, como consta en nuestra nota del año 2017, nos pedían desindexar (quitar de la web) aquella nota donde se mencionaba al Sr Harb con el cargo que ostentaba entonces, por entender, que esto daña su imagen actual, dado que no cumple más esas funciones y se infiere de los dichos de la Lic Neto que su representado intenta borrar su pasado nefasto, acudiendo para ello a una clara maniobra de censura e intimidación, como se lo hicimos saber en la respuesta que devolvimos por la misma vía, aclarándole de antemano que nunca bajaríamos de la web la nota publicada en el año 2017 como no hacemos con ninguno de nuestros productos periodísticos.

La nota

La representante de Ealixir Team y del Sr Anual Halabi Harb equivocó el camino para remitir su queja, porque usó argumentos contradictorios y falaces, intentando plantearnos prácticamente una cuestión de privilegio a favor de su defendido, pretendiendo que al dejar nuestra nota en la web (como están todas las notas que OPI hace desde el año 2004) el Sr Harb se ve perjudicado, pues cualquiera que indexa su nombre en Google o algún buscador de estas características, inexorablemente leerá la nota de OPI del año 2017. Y eso, según lo refiere Clementina Neto, atenta contra el buen nombre y honor de su representado. Es decir, en términos sencillos: Harb reniega de su pasado chavista/madurista y pretende esconderlo del conocimiento público, ordenándonos que directamente lo borremos del archivo de noticias. No quiere aparecer signado como un ex funcionario del gobierno de Maduro y en vez de hacerse cargo de sus acciones y las consecuencias, pretende que un medio periodístico censure sus contenidos de manera deliberada y por su sola y única indicación.

Extrañamente, el encabezamiento de la nota dice: “Lejos de poner en cuestión la veracidad de los hechos relatados o de censurar el derecho a la noticia legítimamente ejercido en su publicación, especificamos por encima de todo que el derecho invocado por el Sr. Anuar Halabi Harb debe entenderse en términos de no continuar asociado a ciertos actos relacionados con su pasado (principio ya ampliamente aceptado por la ley y la jurisprudencia nacional), más cuando a día de hoy, se encuentra completamente desvinculado de él”.

Es contradictorio que, tras no poner en cuestión la veracidad de los hechos relatados y reconocer el derecho a publicar legítimamente la noticia, aclarando que no es un acto de censura lo que expresa, más abajo dice todo lo opuesto y desnuda el verdadero objetivo de la misiva: no quedar relacionado con los hechos pasados, agravando la aclaración cuando emplea el adjetivo indefinido “ciertos” utilizado en la frase, lo cual deja entrever que quien nos reclama este expreso acto de censura, reniega de algunas acciones pasadas que lo ponen en la necesidad de pedir que nadie las recuerde.

En parte de nuestra respuesta a ese punto, le contestamos “Su patrocinado, en realidad, lo que pretende es, como lo dice allí, “no continuar asociado con los actos relacionados con su pasado”, algo ciertamente imposible de lograr, pues todos y cada uno de nosotros dejamos huellas en la vida y somos lo que hacemos. Si el Sr Anuar Halabi Harb fue funcionario del gobierno de Nicolás Maduro como Presidente del Banco Nacional no es culpa nuestra, sino de él y deberá lidiar con su propio pasado y todo lo que ello implica en el marco del actual contexto político en el cual se desarrolla su país. No será desindexando nuestra nota que el Sr Harb podrá borrar de su pasado la pertenencia a esa administración nacional, cosa que por otra parte tampoco nos interesa ni nos mueve a resolverle un problema que solo el Sr Harb ve y muchos menos atacando nuestro derecho a informar en un país libre y soberano como Argentina. El hecho de que hoy el Sr Harb esté “desvinculado” a “ciertos actos relacionados con su pasado”, también es atinente a su persona y los prejuicios y perjuicios que de ello proceda, no es problema de esta Agencia”.

En franca contradicción con lo indicado en ese primer párrafo, la presentación incurre en acusaciones graves, falaces y técnicamente erradas en tiempo, forma y lugar, cuando enumera lo que considera “los motivos que contribuyen a corroborar la solicitud…”, entre los cuales señala que la nuestra es una “Noticia obsoleta y no actual, publicada en 2017, hace 2 años, que no está actualizada con la evolución histórica de los hechos ni refleja la actual identidad del Sr. Anuar Halabi Harb·

A esto respondimos “La noticia no es “obsoleta o no actual”, porque como Ud allí lo indica corresponde al año 2017, al contexto socio-político del momento y se encuadra en los temas que en ese momento dominaban la agenda setting. El hecho de que, desde su interpretación “la noticia no esté actualizada”, no es procedente para hacernos un cargo a OPI Santa Cruz. Es nuestra autonomía, en base al libre albedrío que tenemos, decidir qué es noticia para nosotros, qué no y si algo merece o no ser seguido periodísticamente. Muchos menos, claro está, nos podría preocupar “la actual identidad” del Sr Anual Halabi Harb”.

En otra parte del extenso escrito, la representante del ex funcionario de Maduro indica “Este tema ha afectado a nuestro cliente en su esfera personal, económica, profesional y familiar. Este se ha visto injustamente juzgado por muchas personas; perdiendo oportunidades profesionales; creando un ambiente turbio y negativo a su alrededor y afectando su imagen, honor y reputación”.

A esto respondimos “No dudamos que el Sr Harb y su familia puedan estar afectados por estas vicisitudes, pero queremos dejar expresamente aclarado que no es por culpa y/o responsabilidad de OPI Santa Cruz, en todo caso lo será por las decisiones que tomó en algún momento, las acciones que emprendió y aquellas cuestiones que no están en nuestro conocimiento ni son de nuestra incumbencia”.

Finalmente, en la parte conclusiva, respondimos:

“De análisis anterior, surge que Ud pretende ejercer una clara acción intimidatoria y de censura hacia nuestra organización periodística, que además de tener una historia profesional de 14 años que avalan la seriedad con la que encaramos y hacemos nuestro trabajo diario, tras lo cual hemos ganado prestigio y repercusión nacional e internacional, somos parte integrantes del Directorio de ADEPA (Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas), organización nacional ante la cual vamos a denunciar esta acción iniciada por Ud y paralelamente daremos a conocer a la opinión pública este hecho inusual y poco democrático.

Nuestro país (Argentina) es soberano y libre y sus instituciones funcionan en ese marco. No existen mordazas a la libertad de expresión y los medios como el nuestro, que han luchado durante años en terrenos políticamente hostiles para su supervivencia, no nos dejamos intimidar por personas que creen merecer una atención diferenciada por parte de la prensa, más aún cuando cometen el peor pecado, como es pretender ocultar su pasado, para que no les afecte el presente y el futuro.

Es un problema de Sr Anuar Halabi Harb el haber pertenecido a una administración pública de la cual hoy reniega y cuyos antecedentes hoy quiere sepultar. Lamentablemente el propósito que pretende lograr de nuestra parte, no será posible, pero conforme a nuestras convicciones e idea de la libertad individual y el derecho que a cada uno nos asiste, le ofrecemos a Ud como a su representado el derecho a réplica en nuestro espacio de publicación, solo a los fines de fijar posiciones y decir, de cada lugar en que nos encontramos, la verdad que cada uno dice sostener”. (Agencia OPI Santa Cruz)