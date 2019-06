El Municipio de El Calafate descuenta de los salarios pero no aporta a las Cajas (CSS/CPS/ISPRO) a pesar de “venderse” como un municipio prolijo

(Informe Nº 3. Los dos informes anteriores sobre el tema, el lector los podrá encontrar al final de esta nota).

15:30 – A través de la Auditoría del Tribunal de Cuenta de la provincia a la que tuvimos acceso, queda expresamente demostrado que el municipio de El Calafate no escapa a las generales de otras comunas de Santa Cruz, cuyos intendentes son copartícipes necesarios en el desfinanciamiento de las Cajas: tanto la de Previsión Social como la Caja de Servicios Sociales y el Instituto del Seguro.

El Intendente Javier Belloni, se ufana de mantener una gestión impecable y diferenciarse de los demás municipios, alegando en su favor una administración “ordenada y sin deudas”, “un municipio saneado” y con “independencia económica”. Esto es uno de los principales fundamentos de campaña que usa el candidato en el vector que lo llevaría a la gobernación en las próximas elecciones.

Sin embargo, del análisis a la documentación oficial y las novedades relevadas por el organismo auditor /Tribunal de Cuenta), resulta que el municipio de El Calafate descuenta a los empleados los aportes que retiene mensualmente en los sueldos, con destino a la Caja de Previsión Social, Caja de Servicios Sociales y el ISPRO, pero no los deposita en las cuentas oficiales respectivas; es decir, lisa y llanamente el Intendente hace malversación de fondos públicos, entre otros delitos en los que incurren no solo Javier Belloni, sino los demás intendentes de la provincia.

El documento de la Auditoría expresa textualmente: “… se solicita a los Responsables, dar cumplimiento a los Establecido en la Resolución Nº 378-TC-14 la cual establece la obligación de incorporar información detallada sobre la sumas anuales devengadas y adeudadas a la Caja de Previsión Social, Caja de Servicios Sociales en concepto de Aportes y Contribuciones, como así también al ISPRO, en lo referente al Seguro de Vida Obligatorio”

El municipio de El Calafate no presentó ni un solo papel certificando que dichas sumas devengadas en los salarios del personal, fueron giradas a las cuentas públicas para su acreditación en los organismos de seguridad social, previsional y del Instituto de Seguros. Técnicamente, el Intendente le descuenta plata a los trabajadores y no hace los aportes, con lo cual hay retención indebida de haberes.

Ante la ausencia de documentación probatoria, el TC dejó expresamente aclaro que no se encontró (ni aportó) información que indique y determine el detalle cronológico de los conceptos y movimientos que componen los cierres y saldos de cada ejercicio; no se incluyeron ni mostraron las constancias o el cálculo imputable a la deducción impuesta por Ley Nº 2.401 (Descuentos de coparticipación) y el Auditor dejó constancia de no haberse exhibido la documentación que acredite los pagos efectuados a los Organismos por los conceptos señalados ni los importes que se le hubieran retenido al personal de acuerdo al Art 22 de la Ley Nº 1782 (Previsión Social) razón por lo cual el TC le reclamó al Intendente las constancias de pago y al regularización de las deudas, que hasta el momento no operaron.

Cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas, viene reclamándole en sucesivas auditorías al Municipio de El Calafate, el cumplimiento de la Ley y las Resoluciones, aclarándole en cada una de ellas (2009, 2014 y 2018) que ha seguido incurriendo en el incumplimiento de las normas y mantenido en el tiempo el cúmulo de irregularidades que delinea fuertemente a la gestión municipal la cual no es distinta sino una más del concierto de otros municipios los cuales pasan por lo mismo y hacen exactamente las mismas cosas. Vale decir, por su parte, que el Tribunal de Cuentas, tampoco ha efectuado las denuncias correspondientes. Hace pocos días el propio Belloni en Fm News, cuando lo consultaron sobre el desastre que son las Cajas en la provincia, dejó pasar la respuesta sin ahondar en datos que pudieran contradecirlo y se limitó a señalar que si llega a gobernador “se va a “sentar arriba de la Caja”, haciendo alusión a que controlará los fondos de manera personal y estricta; sin embargo, no dijo porqué no empezó a hacerlo desde el primer día que se hizo cargo del municipio, el cual tiene una deuda super millonaria con el sistema de seguridad social y previsional de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)