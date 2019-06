Miguel Acevedo: “Antes había disparidad en el crecimiento, hoy todos los sectores están bajo cero”

08:00 – El ejecutivo seguirá como presidente de la entidad fabril, que por primera vez en 130 años tiene a una mujer en su directorio.

Por: Silvia Naishtat

La única sorpresa en la conducción de la UIA, que se elige este martes en asamblea, es la incorporación de la primera mujer en sus 130 años de vida. Se trata de Carolina Castro ex sherpa del B-20 (el brazo del G-20 para el sector privado) que maneja la autopartista familiar Guidi.

Castro probó el lunes por ella misma lo que significa ingresar a la entidad industrial. En la sede remozada con cuadros de León Ferrari, Luis Wells y esculturas de Hernán Dompe, los baños del directorio son solo para hombres. En la presentación ante la prensa, a Castro la ubicaron en el último lugar del salón petiribí en el que se solían fumar habanos tras extensas reuniones.

Por cierto, la conducción de la UIA vuelve a a estar en manos de Miguel Acevedo, accionista de Aceitera General Deheza, secundado por Luis Betnaza de Techint y Daniel Funes de Rioja, titular de Copal que aglutina a las alimenticias, además de ocupar la presidencia del B-20. Betnaza se dedicará al Desarrollo Industrial y Funes de Rioja será el canciller de la entidad.

Acevedo se refirió a la situación industrial y soltó: «Si hace un año hablábamos de crecimiento dispar, de heterogeneidad, este año todos los sectores están bajo cero. Y el año que viene va a ser durísimo también».

El presidente, que renovó su mandato, estaba acompañado por Alberto Álvarez Saavedra, de los laboratorios nacionales, y por el dueño de Sinteplast, Miguel Rodríguez, que estará a cargo de las pymes.

En la conducción hay varios reemplazos, pero el principal es el de Juan Carlos Lascurain que fue procesado y estuvo preso por presunta corrupción durante el kirchnerismo.

Sobre la situación de los industriales, Acevedo sostuvo que «no se pueden tener estas tasas de interés a lo que se suma el aumento de la tasa de estadística, todo va al costo del producto», señaló para agregar que no ve muchos cambios de política por parte del Gobierno.

-¿Hay algún sector que esté invirtiendo?, se le preguntó.

-Sectores vinculados al campo muestran signos de inversión, sobre todo en logística y muchas están impulsadas por el Gobierno. Pero nuestra perspectiva es que este año no habrá crecimiento y será muy duro. Somos realistas no negativos. Sufrimos diez años de estancamiento pero en realidad son de decrecimiento, miramos alrededor y los países vecinos crecen.

-¿Cuando se definan las listas, tendrán reuniones con los candidatos ?

-Somos una gremial empresaria, no tenemos una posición política. Venga el que venga lo vamos a recibir y me gustaría que me presten más atención. Tendrán que arreglar la inflación, el gasto público, el sistema impositivo, señaló entre las prioridades.

La UIA presentó un plan de diez medidas urgentes como el reclamo de eliminación de ingresos brutos, algunas tasas provinciales, soluciones logísticas para economías regionales y las tasas de interés que «atentan contra la producción», entre otras.

-¿ Qué opina del plan Ahora 12 y del plan de autos?

-Se crearon expectativas y hay más movimiento. Muchas fábricas están tomando directamente la comercialización en sus manos para poder vender más.

-¿Cree que se mantendrá la calma cambiaría?

-Nos preocupa que el dólar se atrase pero hoy no está atrasado y es mejor que esté menos apreciado pero que sea previsible. Necesitamos diez años como mínimo de previsibilidad, como Chile. No porque suba el dólar vamos a ganar mercados,

-¿Les van a plantear a los candidatos la necesidad de una reforma laboral?

-Hay que encararla muy seriamente, sobre todo en el marco de la revolución 4.0 pero hay que discutirlo con los sindicatos. No podemos tener una legislación de un siglo atrás. Hay gente que se podría tomar, si no existiesen semejantes rigurosidades. Estamos en otra época porque todo se conoce. Y la relación empleado – empresa es distinta, no hay margen para el incumplimiento. Ningún sindicalista puede horrorizarse y negarse a discutirlo. (Clarín)