Previsible: de “la provincia quebrada” a “no es magia”, la hipocresía del gobierno provincial no nos sorprende

10:45 – (Por Rubén Lasagno) – En el año 2016 cuando la gobernadora Alicia Kirchner lloraba miseria en el canal oficial de televisión y desparramaba sus partes de prensa con una queja expresa sobre la “provincia quebrada” recibida de manos de Peralta, en realidad el kirchnerismo cumplía con el primer capítulo de una zaga que luego veríamos desarrollarse a lo largo de 3 años y por aquellos meses le contábamos claramente a la opinión pública cómo sería la estrategia kirchnerista a futuro.

Tras llegar a pocos meses de una nueva elección, podemos decir con total seguridad que nunca erramos en el análisis.

Hoy, en las puertas de la campaña política que Alicia Kirchner ya lanzó con ganas de quedarse en el sillón de la calle Alcorta, aunque los números de las encuestas “no le den”, la gobernadora salió sonriente por medios oficiales de la provincia y su prensa institucional, a decirle a los santacruceños que “los números han mejorado en la provincia”, por lo tanto (interpretación asociada), esto implica el inicio (ahora sí) de tiempos donde podremos disfrutar de las buenas épocas que trajo “tanto sacrificio”, como el impuesto por la economía provincial “devastada” que encontró la gobernadora y a fuerza de trabajo y privaciones, ella y su equipo logró estabilizarla, para encontrarnos unidos y organizados, en el último tramo de su gobierno. Esto, obviamente, tiene una segunda lectura: “Si yo sigo en el gobierno en el 2020, empezaremos a transitar el camino de grandeza en Santa Cruz y las privaciones y los malos momentos por los que pasamos, serán un recuerdo lejano, ante tanta prosperidad a la que estamos condenados”; ergo: vótenme (¡por favor!).

Me atrevo a ser exégeta de la gobernadora, porque en el fondo el kirchnerismo es absurdamente transparente en sus acciones oscuras y ladinas. Nunca nos hemos equivocado al evaluar una acción premeditada de su parte, o cuando sembraron (y siembran) el campo con miras a cosechar réditos políticos y/o económicos, con arteras operaciones preliminares, discursos direccionados y el fin único de preparar una acción futura que se revele en un tiempo determinado y un propósito de absoluto interés político para el gobierno.

OPI es el único medio que desde el 2016 viene publicando los números oficiales de la provincia y los fondos enviados por Nación, donde la progresión muestra claramente el incremento sustancial del dinero recibido por Santa Cruz, el crecimiento comparativo interanual y la duplicación o triplicación de los recursos propios, debido a diferentes variables como el aumento de la presión tributaria interna (ASIP), el aumento de la coparticipación, las regalías y básicamente el salto de la cotización del dólar. Todo esto lo hemos informado en estos años, como así también la forma en que Alicia Kirchner maneja las cuentas públicas, los plazos fijos que posee el gobierno, la timba financiera a la que apuesta con los intereses monstruosos que paga el Banco Santa Cruz por la masa de dinero operable diariamente, los títulos públicos, los Lebacs en su momento, etc; toda esta suerte de renta financiera paralela (lo dijimos varias veces) le genera al gobierno provincial un ingreso extra millonario, que (al menos hasta el momento) nadie conoce dónde va a parar, en qué se gasta, si es plata recaudada para sostener la campaña del FPV en Santa Cruz y CFK a nivel nacional o simplemente va a parar a bolsillos indeterminados. Lo que siempre tuvimos presente es que plata en la provincia nunca faltó.

A raíz de ello y cuando la gobernadora comenzó a retrasar los haberes, pagar por goteo y manejar el dinero discrecionalmente sin dar explicaciones, dijimos que esta operatoria estaba orientada a elaborar divisas extras con la timba financiera diaria de las cuentas públicas, en razón de que la masa dineraria depositada en el banco y los altísimo intereses pagados (por día) en relación con esos montos, son realmente importantes, justificaban claramente el atraso de entre 15 y 20 días que tenían los sueldos, las jubilaciones y/o el pago “por goteo”, lo cual extiende en el tiempo la erogación de fondos, mientras en la cuenta FUCO todo sigue produciendo interés diario, lo cual se traduce en dinero constante y sonante.

No es casualidad que la propia gobernadora anunciara hace seis o siete meses atrás, que su gobierno tenía “superávit”. ¿Raro no?. Una provincia con tantas deficiencias en infraestructura, cero productividad, cero industrialización, la Educación en crisis, la salud deteriorada, poca seguridad, etc, que tenga “superávit” es como si cualquiera de nosotros debe 1 millón de pesos a distintos acreedores y nos vanagloriamos por tener un depósito a plazo fijo de 200 mil pesos en el Banco X. ¿Cuál es el chiste?. Nos queremos mostrar solventes revoleando el plazo fijo para que todos vean lo bien que nos va, pero nuestras deudas son cinco veces mayores; es decir, no tenemos nada. Algo así pasa con el “superávit” de Alicia. El punto es que el gobierno debía dar señales de estar “recomponiéndose” la economía provincial, por cuanto no era compatible con la realidad pasar de “quebrados” a “solventes” de un día para otro. Además, estos falsos argumentos explotados durante 3 años, le permitieron a la gobernadora, negar las paritarias y con ellas la discusión salarial.

Esto (dijimos) sería así hasta promediar el año 2019 y en las puertas de la campaña política, el kirchnerismo iría “soltando” el dinero para apaciguar los ánimos; paralelamente se rompería el hielo “negociador” de Alicia con los sindicatos más duros y todo iría “normalizándose”, alegando desde el propio gobierno que la bonanza económica producida por la buena gestión de la gobernadora, había dado sus frutos. Es decir, haciendo lo que está obligado a hacer el gobierno (pagar los sueldos y las jubilaciones en tiempo y forma, hacer paritarias y recomponer salarios) en este tramo del año (en el umbral de las elecciones generales), lo iba a vender como una conquista, cuando en realidad constituye un derecho de todos los empleados públicos y jubilados de la provincia, cobrar en los primeros días del mes y tener los aumentos correspondientes. Esto es lo que pasa hoy y se observa en los discursos políticos del oficialismo.

Estamos tan mal los argentinos en su conjunto y los santacruceños en especial, que hoy lo que debería ser normal, parece excepcional y así lo vende la gobernadora desde su atril. “El mes de mayo con los vencimientos de ganancias, bienes personales, con el salto del dólar en regalías y demás se ha tenido un salto a lo que se le suma un incremento en la recaudación en provincia«, dijo el Ministro de Economía Perinciolli y agregó “Si todo sale bien vamos a poder pagar el aumento y mejorar los plazos de pago«. Como apoyo de este “gran logro” de Alicia, la gobernadora se encargó de aclarar que todo esto “no es magia”… (no vamos a rematar diciendo “es mafia” para no ser redundante) y como novedad, para solaz de todos los empleados públicos provinciales, anunció que el 5 de junio terminarán de pagar al sector pasivo y el 7 a los activos de la administración pública. ¿Dónde está la novedad?, en que hace 3 años incumple con su obligación. Hoy, en las puertas de su campaña, utiliza esa falta de gestión transformándola en fuerza propia para hacerle creer a la gente que éste es un logro, no una deuda de ella para con la comunidad.

Las urnas están cerca. El kirchnerismo está jaqueado, tanto a nivel nacional como provincial. Hoy Alicia Kirchner, Belloni y Vidal, estarían en desventaja ante la oposición y el numen de todo es la separación fáctica de Daniel Román Peralta que desalineado del kirchnerismo creó partido propio.

Lo cierto es que el pueblo de Santa Cruz debe aprender que esto no puede volver a ocurrir. Sea quien sea el gobernador a partir del 10 de diciembre, se le debe exigir el cumplimiento estricto de la ley y presionarlo para que no se aparte de sus obligaciones, más allá de recordarle sus discursos de campaña. Si el próximo gobernador recurre a la misma hipocresía y mentira con la cual nos ha envuelto el kirchnerismo por tantos años, estará claro que ellos no son el problema, el problema es la sociedad dormida, abúlica y apática que logramos conseguir. (Agencia OPI Santa Cruz)