Santa Cruz sin sorpresas electorales y un kirchnerismo más debilitado que en años anteriores

15:00 – El Frente para la Victoria/PJ concurre a las elecciones con los tres candidatos que siempre han jugado como opción: Alicia Kirchner, Javier Belloni y Claudio Vidal.

De los tres, quien más votos tracciona por arrastre propio es el intendente de El Calafate, pero por adhesión de los demás intendentes, la actual gobernadora aumenta su caudal de apoyo debido al trabajo de Pablo González quien manipula la estructura con los intendentes afines. El petrolero va de apoyo, sin mayores pretensiones que contribuir al triunfo del calafatense o sumarle unos 5 puntos a la actual gobernadora.

En este armado hay una llamativa ausencia. En el anuncio no hicieron mención de la gobernadora. El motivo es que no “quieren exponerla” por la baja intención de votos que han medido. La estrategia del FPV es no exponer al apellido Kirchner a una derrota, aún cuando sea interna. Esto, claro, alienta a Belloni a seguir en la fórmula.

La mayor extrañeza en la conformación de esta reunión kirchnerista, es la aparición de Mijael Harasic (UCR) como candidato a Vice gobernador de Vidal. Esto claramente llamó la atención de muchos, pero especialmente analizando el espectro político provincial. Harasic, siempre enfrentado con Eduardo Costa, constituía al menos un elemento incógnita dentro del radicalismo provincial y se lo tironeaban algunos sectores en pugna dentro del partido de Irigoyen. Pero su ingreso a la política acompañando a un kirchnerista, es al menos extraño. Una jugada que arriesga todo por nada (al menos desde lo político), por cuanto el empresario tendrá de ahora en más un sello K identificatorio en su ficha, de muy difícil borrado de la memoria colectiva. Pero aún, cuando haya decidido ir con el FPV, no eligió “caballo ganador”, sino, acompañar a quien menos consenso concentra en la tríada oficialista.

Cambiemos, que une mayormente a sectores del Radicalismo y Encuentro Ciudadano, va sin cambios fundamentales, preservando a Eduardo Costa como máximo representante a la gobernación y mayores opciones de sumar votos, acompañado por sublemas como los de José María Carambia (Intendente de las Heras), Omar Fernández (Intendente de Pico Truncado) y Gabriela Mestelán (actual diputada de EC).

El último en sumarse al frente de Costa, fue el representante del Frente Renovador en Santa Cruz, José Blasiotto, que en los últimos días no sabía dónde recalar. Varias operaciones mediáticas los ubicaron alternativamente como acompañante de Daniel Peralta y ayer de Facundo Prades (UCR Caleta Olivia), pero ambos sectores lo desmintieron rotundamente. Hoy Blassiotto está en soledad, unido al frente de Costa pero con muy pocas posibilidades de revalidar.

En tanto “Santa Cruz Somos Todos”, creación del ex gobernador Daniel Peralta, es el único espacio político que va en soledad a las elecciones y utilizaría “boleta corta”, sin incluir candidato presidencial. Peralta le divide fuertemente el voto al Frente para la Victorio, al punto de amenazarle el triunfo a la tríada Kirchner-Belloni-Vidal. Por esto, precisamente, hasta último momento se generó una fuerte operación para incluir a Peralta como sublema. Hoy, la amenaza electoral para el FPV es un hecho y se especula que el ex gobernador rondaría con un caudal de votos ubicado entre el 18 y 20%. De ser así, con la debilitación del kirchnerismo, los favorecidos (electoralmente) serían Costa y el propio Peralta.

Finalmente la izquierda va unida tras la candidatura de Miguel del Pla como candidato a gobernador, intentando mantener o aumentar los porcentajes que en las últimas elecciones les fueron favorables, con el afán de al menos, sumar un diputado en la legislatura provincial.

Concluyendo. El panorama político provincial no sufrió modificaciones sustanciales. Excepto por los cambios de nombres de los frentes (los cuales no incluimos acá para poder reconocer las raíces de cada candidato), no ha variado el espíritu electoralista ni modificado las viejas ofertas, salvo las exepeciones donde algunos pretenden seguir en el juego. Hay un dato inobjetable: estas elecciones para Eduardo Costa y Alicia Kirchner representan el retiro de la política en caso de perder en las urnas en el mes de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)