Pan American Energy consiguió US$ 500 millones para ampliar una refinería

08:10 – Obtuvo una crédito del brazo financiero del Banco Mundial.

YPF y Pan American Energy (PAE) consiguieron US$ 1.000 millones en los últimos días. La petrolera de mayoría estatal emitió un bono por US$ 500 millones, en el que consiguió una tasa por debajo del 9%. En el caso de la compañía de la familia Bulgheroni, accedió a un préstamo de US$ 500 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo para empresas del Banco Mundial.

El dinero para PAE se utilizará en la expansión de la refinería que la empresa posee en Campana. «El crédito está conformado por el aporte de us$ 135 millones de IFC a un plazo de 8 años y por us$ 315 millones aportados por un conjunto de bancos comerciales a un plazo de 5 y 6 años. El paquete también incluye us$ 50 millones del programa de gestión de Financiación Conjunto, una plataforma que permite a los inversores institucionales la oportunidad de participar en la futura cartera de préstamos de la entidad», informó PAE en un comunicado.

La refinería de PAE en Campana demandará US$ 1.500 millones y es el mayor proyecto de refinación del país en 30 años. «Esta transacción nos permitirá completar la expansión de nuestra refinería en Campana», puntualizó Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy. «Los trabajos de ampliación permitirán incrementar en un 60% la producción de combustibles», agregó, La compañía es dueña de Axion, que posee 630 estaciones de servicio y posee un 15% del mercado local de combustibles.

YPF, en tanto, emitió deuda en Estados Unidos. Pero fue una oferta que se realizó en un solo día, por lo que no comunicó los detalles a la Bolsa de Buenos Aires ni las de Nueva York, ya que no requeriría esos pasos, según dijeron en la petrolera.

PAE, es la primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. La otra es YPF, pero de mayoría local. En 2017, los accionistas de PAE -Bridas Corp. y BP- consolidaron sus intereses en Pan American Energy y AXION energy para formar una sola compañía llamada Pan American Energy Group. (Clarín)