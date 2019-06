Claudio Vidal es parte del kirchnerismo y utiliza un mensaje contracampaña hablando mal del kirchnerismo

14:15 – En esta Santa Cruz de políticos revueltos y desesperados por subirse al primer colectivo que les quede bien, se manifiestan algunas curiosidades típicas de los momentos de confusión social, donde no sobran las ofertas, no existen referentes y los partidos parecen haber borrado los límites difusos de su coherencia y aquellos que alguna vez fueron las olvidadas “convicciones” de otros tiempos.

Basta analizar el raro fenómeno que se da con la incorporación del petrolero Claudio Vidal al Frente para la Victoria, su asociación extraña con un Radical novel en el juego de las campañas y mucho más aún lo extraño que resulta la forma de hacer política a favor del Frente para la Victoria desentrañando las peores acciones de este partido que maneja políticamente la provincia desde hace 30 años.

Vidal estuvo en Fm News y como representante del sub lema Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), aliado del kirchnerismo más rancio representado en la provincia por la propia Alicia Kirchner y el otro candidato Javier Belloni y a raíz de ello vamos a realizar un pequeño a análisis del discurso de quien va con el kirchnerismo, pero en cierta manera habla como un opositor al partido que lo contiene.

“No estamos de acuerdo con la ley de lamas, tampoco con este desdoblamiento de las elecciones. No tenemos injerencia en esta decisión, pero son las reglas con las que tenemos para participar”, dijo Vidal.

En realidad esta forma de oponerse concediendo es una chicana barata que no convence a nadie. El petrolero podría decir eso si fuera oposición, pero estando por dentro del oficialismo decir que no se está de acuerdo cuando es el propio kirchnerismo el que impuso la Ley de Lemas y se negó sistemáticamente a sacarla de circulación hasta la última sesión de ayer jueves, es una burla y argumentativamente es muy débil decir que “son las reglas que tenemos para participar”, mientras su propio partido (FPV) le reclama a la oposición que se queja de la Ley de lemas, pero la usa. La incoherencia de su partido es total ¿Qué pretenden? ¿Qué la oposición no juegue en las elecciones así ellos quedan como única opción?. En realmente infantil la premisa de la que parten para justificarse ante la opinión pública.

“Queremos ser una provincia que genere cuestiones positivas para toda la sociedad, y podemos salir de este mal paso”, dijo Vidal.

Por oposición podemos entender que actualmente la provincia no genera cuestiones positivas y estamos muy mal, lo que se revertiría si Claudio Vidal se hace cargo de Santa Cruz. ¿Y dónde queda su compañera de frente, Alicia Kirchner que está en el gobierno hace 3 años y medio y el FPV (su partido) que hace 30 años está como un unicato en la provincia?.

Lo anterior se encadena con la siguiente opinión de Vidal lamentándose de cómo está Santa Cruz:

Nos duele ver la situación que les toca vivir a cada uno de los santacruceños, entendiendo que si hacemos funcionar de forma adecuada, con los distintos controles y exigencias dentro de cada acuerdo entre las mineras, petroleras, pesqueras, podemos hacer funcionar de forma precisa la matriz productiva.

De esta forma podemos generar mayores ingresos, distribuyéndolo como riqueza en toda Santa Cruz, existe la posibilidad de sacar esta provincia adelante, no venimos para participar solamente en agosto, vamos seguir estando como partido.

Estas frases de Vidal, ciertamente claves en relación al estado patrimonial de Santa Cruz, queda muy descontextualizada teniendo en cuenta que el propio Vidal abona al partido gobernante y va dentro del mismo como colaborador aportante de sus votos para darle continuidad al Frente para la Victoria.

Cualquiera sabe que las chances de Vidal de ganar son mínimas. Tiene más posibilidades Javier Belloni y la propia Alicia, mediante el aparato de apoyo partidario que Vidal, a quien dentro del kirchnerismo le han cortado el rostro. Por lo tanto, la crítica del petrolero es mucho más ácida, teniendo en cuenta que le está diciendo a su propio partido que no supo hacer funcionar las inversiones, no ejerció ningún control sobre los recursos naturales y ha retrasado a la provincia.

“Hay que trabajar en varios aspectos sociales, pero es esencial empezar a producir, somos una provincia productiva, no podemos seguir peleándonos con el gobierno nacional de turno”.

“No podemos utilizar como excusa si envían o no envían los fondos, nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos, tenemos que ser responsables y evitando las fugas económicas de cada sector, podemos fortalecer rápidamente la economía de la provincia”.

Bien ahí Vidal, si no fuera porque acompaña a Alicia Kirchner en un frente para renovarle el mandato. El candidato le está reprochando en la cara a la gobernadora, no generar producción propia y hacer de la pelea con el gobierno nacional, la única fuente de sustentación de la provincia y la trata de irresponsable al permitir “fugas económicas” en distintos sectores, usando este término como eufemismo de la palabra “robar”, “dilapidar”, “esfumar”, etc por distintos canales, los fondos de la provincia.

“Sabemos que el 60% del movimiento económico provincial es producto del salario estatal, por eso se necesita incrementar rápidamente los salarios, y los recursos y herramientas están”.

El discurso no es malo, para convencer a los empleados públicos de que lo voten, sin embargo, confesar que el 60% del movimiento económico provincial es producto del salario estatal, es reconocer que el único motor de la economía es, precisamente, el empleo público. Ahora bien, cualquiera esperaría de un candidato una propuesta para bajar esa ecuación, hacer más sustentable la provincia, incrementar la productividad y sostener a la gente que va dejando el trabajo en la provincia, con recursos genuinos. De eso nada. Vidal (como todos) se ajustó al diagnóstico, cosa que todos sabemos y sufrimos en Santa Cruz, con lo cual no nos suma que alguien sea relator de nuestros padeceres.

“Hay que aplicar una política totalmente distinta a la que se hizo hasta ahora, debemos defender más lo nuestro, nuestros recursos, que se van a otras provincias, a otras compañías que defienden intereses de fondos económicos internacionales, llevándose todo lo que es de los santacruceños y no dejan nada.

Estas empresas solo dejan contaminación, desempleos, industrias que las terminan destrozando, esto hay que revertirlo rápidamente, hay que aplicar una política de control interna y externa, teniendo una administración prolija”.

Es muy impresionante ver que un compañero del mismo frente político, reconozca que todo lo realizado hasta hoy por los sucesivos gobiernos del FPV, incluyendo el actual, fue malo, no defendió nuestros recursos y tampoco se preocuparon por la contaminación, mientras las industrias (petroleras y mineras) han hecho lo que se les ha ocurrido.

Pero siguiendo sus palabras, ¿Cómo va a explicar Vidal que el responsable de todo eso es el mismo partido que actualmente integra y por el cual pretende ser gobernador o ayudar a que el mismo se perpetúe en Belloni o Alicia?. Y por otro lado, como representante sindical del sector petrolero ¿Por qué no lo denunció antes?. ¿Hoy (recién) se acordó de la forma en que las empresas multinacionales denigran el medio ambiente y lo poco que le queda a Santa Cruz?. Nunca se lo escuchó decirlo antes y menos aún cuando salía de las mesas de negociaciones con las petroleras, negociando acuerdos para los aumentos salariales del sector. ¿O será que hoy lo dice para quedar bien con la opinión pública, exclusivamente?.

Pero los ataques a Alicia Kirchner no terminaron ahí, Vidal dijo:

“Hay muchas cosas que se han perdido por falta de decisión política, por falta de ministros que recorran su provincia sin ver la realidad de cada localidad, por falta de proyectos viables de los distintos diputados”.

“Nosotros vamos a reclamar a todos los diputados que están en la actualidad, es una falta de respeto, falta de compromiso, falta de lealtad a la sociedad al momento de trabajar en beneficio del pueblo”.

Sus claras palabras nos exime de cualquier explicación, pero convengamos que enrostrarle a la gobernadora falta de decisión política y ministros inútiles y cómodos, más la carga extra de diputados que no tienen respeto, compromiso, no son leales ni trabajan por el pueblo, según sus palabras.

¿Cómo se sentirá Matías Mazú que como presidente del bloque es blanco directo de estas críticas? Y más aún ¿Por qué Vidal dice esto y por otro lado con su sublema apoyará la reelección del propio Mazú que se colocó en las listas y pretende reincidir?.

Pero a poco andar descubrimos dónde estaba el problema. Vidal está enojado porque en la Cámara de Diputados no le dieron el visto bueno para imponer su proyecto de frigoríficos rurales. He aquí que el candidato señaló en Fm News:

“Se tienen que hacer cargo (los diputados). Presentamos un proyecto firmado por 100 mil personas, la tercera parte de Santa Cruz, gente que firmo y apoyó el proyecto de bajar el precio de la carne.

Este proyecto hablaba de la creación de la planta de almacenamiento y forraje en Punta Quilla, hablaba de la creación de los establecimiento donde se realiza el proceso de engorde, hablaba de la creación de los mataderos rurales y/o municipales, de la creación de parte del Estado, de los mercados comunitarios para regularizar el precio de la canasta familiar.

Si hay algo que no se puede disculpar, y es la falta de compromiso que tuvieron todos los diputados de la cámara actual”.

En mi pueblo hace años se decía “Ahí está la madre del borrego”, para significar cuál era el punto en cada discusión o que se había dado en el clavo. Indudablemente los diputados del FPV le arruinaron el negocio a Vidal y por esta razón, el petrolero reacciona en consecuencia. Sin embargo, nada impide que el candidato petrolero siga en el Frente para la Victoria, aún tapándose la nariz.

Pero el remate de Claudio Vidal a la gobernadora Alicia Kirchner, estaba por venir. Dijo en la entrevista:

“Esta política de vacancia que se aplicó en la provincia se tiene que terminar, los funcionarios están para trabajar, tienen que salir y recorrer la provincia, tienen que saber cuales son las necesidades, trabajar en proyectos serios.

Deben generar una política de soluciones de corto y largo plazo, generar políticas de control, podemos producir casi cualquier cosa, porque tenemos los recursos y posibilidades.

Esta situación actual no se entiende, duele ver la situación en la que están los santacruceños, nos han propuesto vivir de esta manera, y gran parte de la sociedad se acostumbró a vivir en esta situación que no nos merecemos”.

Ni siquiera le escuché estas palabras al opositor por naturaleza del FPV, el candidato a la gobernación Eduardo Costa. Lo de Vidal es una radiografía clara y pura de dónde estamos parados, la pena es que no nos dicen a dónde nos quieren llevar. Porque objetivamente no es apoyando, yendo y participando como pilar básico para mantener al kirchnerismo en la provincia, como se va a cambiar el status quo.

O bien Vidal miente a la opinión pública solo para pedirle el voto (como lo hace Belloni) o el petrolero no alcanza a medir el nivel de beligerancia que le imprime a su discurso, teniendo en cuenta que está en una campaña donde una de sus compañeras, es la actual gobernadora, a quien destruye con su diagnóstico.

Javier Belloni ha insinuado algunos temas “que no están bien en la provincia”, pero no ha sido extremadamente visceral a la hora de ejercer la crítica. Y no decimos que Vidal esté equivocado, lo que dijo es verdad; el problema es cómo creerle a quien habla en la campaña habiendo callado estos años anteriores y hoy juega para que los mismos que destruyeron a Santa Cruz (según sus palabras) se perpetúen por 4 años más. (Agencia OPI Santa Cruz)