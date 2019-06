Diputados K se negaron a eliminar el “Aporte solidario” y Mazú dio las excusas más estúpidas para sostenerlo, en el recinto

Matias Mazú Diputado FPV –

11:00 – Ayer se llevó a cabo la 8° Sesión ordinaria de la legislatura santacruceña. El kirchnerismo, nuevamente, se negó a tratar la eliminación del “aporte solidario” en la Caja de Previsión Social.

Con la presencia de 20 diputados, la sesión fue presidida por el diputado Jorge Arabel (FPV – El Calafate) y fue la previa al receso invernal y las elecciones del próximo 11 de agosto en la provincia de Santa Cruz.

La principal discusión se dio cuando la diputada Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano) solicitó tratar sobre tablas el proyecto que deroga el denominado “aporte solidario” que pagan poco más de 1500 jubilados y pensionados de Santa Cruz.

Si bien la iniciativa es del legislador Santiago Gómez (Cambiemos), hubo acuerdo de ambos diputados para que se discuta el proyecto que fue presentado en varias ocasiones desde el 2016.

El oficialismo no quiso que el proyecto se traiga de comisiones y fue el jefe de la bancada oficialista Matías Mazú quien justificó que “debe estudiarse y debemos trabajar en una reforma integral del sistema jubilatorio, no por pequeñas partes”.

El kirchnerismo impuso la mayoría de las manos para no dar los 2/3 de los presentes que eran necesarios para que el proyecto pueda discutirse en la sesión.

Sin embargo, acordaron por unanimidad solicitar a la Intervención de YCRT para que cumpla con el fallo judicial de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ordena el pago de los haberes compensatorios a todos los jubilados y pensionados adeudados desde abril de 2018.

También se aprobó por unanimidad, un proyecto de ley que crea el programa provincial de Asistencia Integral a Pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina.

En otro orden, los diputados coincidieron en aprobar un pedido a la empresa petrolera SINOPEC que envíe al Poder Legislativo un informe detallado del plan de inversiones previsto para las áreas otorgadas en concesión, y el Plan de Remediación Ambiental presentado ante la Autoridad de Aplicación, como así también las tareas llevadas adelante en ese sentido.

La solicitud se realizó luego de que la petrolera conformó un informe a fines de marzo en la legislatura provincial sobre el grado de cumplimiento de los planes de inversión de las 15 áreas que explota en la cuenca del Golfo San Jorge.

Los legisladores también aprobaron un pedido al Poder Ejecutivo Provincial para que envíe un informe relacionado con el accidente ocurrido el 10 de junio en el proyecto minero subterráneo CASE, desarrollado por la empresa Triton S.A., en cercanías de Gobernador Gregores.

Además, la Legislatura revirtió el veto del Poder Ejecutivo e insistió con el texto original de la Ley 3655 que regula el Sistema de Medición de Producción Hidrocarburífera.

Sobre el final de la sesión se conoció la renuncia del Prosecretario de la Cámara de Diputados, Daniel Notaro, quien dejará el cargo desde el 1° de julio luego de cortocircuitos permanentes con el vicegobernador Pablo González.

Luego del receso invernal, la próxima sesión se realizará el 15 de agosto, pocos días después de las elecciones que ya habrán definido las futuras autoridades provinciales.

Mazú, el inefable

Matías Mazú como presidente del bloque del Frente para la Victoria, no deja de cumplir a rajatabla su trabajo por más indigno que parezca; de hecho ante todos, públicamente y después de haber escuchado un día antes a la gobernadora, en un raid muy caro para los santacruceños por los medios K, léase C5N y Crónica TV, donde la mandataria decía con una sonrisa amplia que en su provincia no había atrasos de salarios y los jubilados eran los que mejor cobraban, el diputado se negó enfáticamente a bajar el “Aporte solidario” que pagan unos 1.500 jubilados y por el contrario, su argumento fue que ese aporte debería extenderse a todos los pasivos.

El “Aporte solidario” es una burla lisa y llana desde su nombre mismo, pues no tiene nada de “solidario” dado que no es voluntario. Fue impuesto por el kirchnerismo, tras la imposición de manos de los mismos diputados que hoy se niegan a sacarlo, incluyendo el propio Mazú. Sin embargo, no le tembló el pulso al ex intendente procesado por la justicia, para encolumnar su tropa y exigirle al gobierno nacional “que cumpla con el pago de los haberes compensatorios” a los jubilados de YCRT. Es decir, sin ánimo de apuntar que a los pasivos de la empresa estatal no les corresponde el cobro respectivo, lo que tratamos de explicar es la actitud absolutamente discrecional, partidaria y egoísta del diputado y sus seguidores en la Cámara, toda vez que solo reconoce los derechos “para un solo lado” y ese es, precisamente, los que defiende el gobierno de Alicia Kirchner. Sin embargo, los desastres que hace la gobernadora con la clase pasiva propia, reteniéndoles fondos indebidamente o teniéndolos bajo la línea de pobreza, eso a Mazú no lo conmueve ni le hace perder el sueño.

Como argumentos que nadie cree, Mazú dijo “estar en desacuerdo con el fondos solidario”, pero se negó a quitarlo por cuanto apeló a que no se puede poner parches en la ley y hay que tratarla dentro de un marco y un contexto general del sistema previsional y no aisladamente. Raro, porque cuando lo implementaron no hicieron ningún estudio del sistema, lo aprobaron a mano alzada y pasaron a otra cosa.

Es muy importante que el elector y especialmente el sector pasivo sepa y recuerde que Matías Mazú está colado en una lista del FPV para volver a ser diputado. Su necesidad es meramente judicial. Si no tiene fueros puede ir preso. De ahí que cada uno debe mirar dónde está posicionado y a qué juga en las elecciones próxima, para saber exactamente si quiere éste tipo de diputados o en verdad, algo pretendemos que cambie en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)

Los proyectos presentados

N° 264 Tema: Adhesión a la ley nacional nº 27410

Autora: Gabriela Peralta (PJ- FPV). Se giró a las comisiones de Perspectiva de género y Legislación General.

N° 265 Tema: Acceso público al currículum vitae de todos los funcionarios de gobierno.

Autora: Gabriela Peralta (PJ – FPV) – Se giró a las comisiones de Trabajo, previsión, Asuntos Constitucionales y, Legislación General.

N° 267 Tema: Protección integral de niños, niñas y adolescentes que padezcan trastorno por deficit de atención con hiperactividad (TDAH) o sin hiperactividad (TDA).

Autora: Gabriela Peralta (PJ – FPV) – Se giró a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

N° 282 Tema: Prohibición de cortes de servicios los días viernes o vísperas de feriados.

Autor: Sergio Bucci (UCR – UPVM) – Se giró a las comisiones de Desarrollo, energía y, Legislación general.

N° 289 Tema: Sistema de protección integral de los derechos de la mujer embarazada.

Autor: Alberto Lozano (UCR – UPVM) – Se giró a las comisiones de Perspectiva de género; Desarrollo Social; Presupuesto y Hacienda y, Legislación General.

N° 290 Tema: Regulación de la publicidad de los actos de gobiernos.

Autor: Alberto Lozano (UCR – UPVM) – Se giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

N° 292 Tema: Ejercicio profesional de la licenciatura en obstetricia.

Autor: Daniel Gardonio (UCR – UPVM)- Se giró a las comisiones de Desarrollo social, Asuntos Constitucionales y Legislación General.

N° 297 Tema: Sistema provincial de pasantías.

Autora: Viviana Martínez (PS – UPVM) Se giró a las comisiones de Educación y cultura; Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. (Agencia OPI Santa Cruz)