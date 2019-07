Cristina viaja a Cuba y pone en suspenso por ocho días la campaña electoral

08:20 – Va a visitar a su hija que está desde marzo en ese país por supuestos problemas de salud.

Por: Lucía Salinas

Durante ocho días Cristina Kirchner, precandidata a la vicepresidencia de la Nación, dejará en suspenso su campaña electoral después de presentar su libro Sinceramente en la provincia del Chaco. La ex presidenta viajará este martes a Cuba donde visitará a su hija Florencia que se encuentra recibiendo en dicho país, un tratamiento por sus problemas de salud.

Con el calendario en curso para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, la ex presidenta se ausentará ocho días de la campaña electoral. Después de recibir autorización por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que actualmente la juzga como jefa de una asociación ilícita qué direccionó obra pública vial a favor de Lázaro Báez, Cristina viajará desde el 2 al 10 de julio a Cuba donde su hija permanece desde mediados de marzo.

Asimismo, este viernes pasado la Senadora informó que por tener una reunión en el Congreso no podrá asistir a la sexta audiencia del juicio oral y público en su contra por la corrupción en la obra pública. No es la única de los acusados que estará ausente, también pidió no asistir a la audiencia el ex ministro de Planificación Federal y también candidato a diputado Julio De Vido quien se encuentra preso en el Penal de Ezeiza.

En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los trece imputados. A Cristina Kirchner se la procesó por haber «tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero».

Este lunes el TOF 2 integrando por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, comenzará a tratar y resolver las cuestiones preliminares, es decir, los planteos de las defensas, no es necesario que los imputados estén presente hasta que inicien las indagatorias.

El juicio retomará las audiencias después del 10 de julio, tras el feriado nacional, es decir cuando la ex mandataria ya regrese a la Argentina. Es el tercer viaje que realiza a Cuba donde está su hija Florencia quien se encuentra siendo asistida por el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba (CIMEQ).

Según el certificado médico expedido por esa entidad y presentado ante la Justicia argentina, la hija de Cristina padece “como diagnóstico principal (definitivo) un trastorno de estrés postraumático, indicándose como otros diagnósticos los siguientes: síndrome purpúrico en estudio; Polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida; amenorrea en estudio; bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”. Aunque lo cierto es que hay dudas sobre su trastorno real y la propia Justicia pidió una junta para analizar los informes médicos cubanos.

Desde la oposición creen que se fue a Cuba para no quedar detenida.

La hija de la ex presidenta deberá volver a la Argentina cuando inicie el juicio unificado a cargo del Tribunal oral Federal 5 (TOF 5) por lavado de dinero en contra de la familia Kirchner, donde ella se encuentra procesada como parte de la asociación ilícita que con dos empresas familiares realizaron operaciones de blanqueo, por un lado Los Sauces (firma inmobiliaria) y Hotesur (dueña del hotel Alto Calafate). (Clarín)