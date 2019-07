Cotillo niega tres veces a Alicia y a Quiroga y José Córdoba le tira tierra a la compañera de fórmula de Belloni, denunciando a su marido

16:00 – La tradición heredada del General, dice que cuando los peronistas se pelean, en realidad se están reproduciendo. Posiblemente sea cierto, pero al menos lo que pasa en Caleta Olivia no deja lugar a dudas que dentro del kirchnerismo provincial (quienes usan el disfraz del peronismo hacia la comunidad) sus integrantes, en la búsqueda de un lugar donde apoltronarse después de haber dejado la peor muestra de ineptitud, corrupción y falta de sensibilidad mientras estuvieron en los cargo ejecutivos hace unos años, se tiran con lo peor de cada uno y se revuelcan en el barro como única opción para hablar mal del otro y minimizarlo, lamentablemente porque cada uno de ellos no puede decir nada bueno de si mismo.

Llamativamente en el local que el kirchnerismo del ala “oficialista” abrió en calle Independencia al 500 de la ciudad de El Gorosito, la Unidad Básica puesta por el ex intendente Fernando Cotillo, ex intendente de esa ciudad y actual Presidente de Distrigas SA, desde que Alicia Kirchner asumió en la provincia, posee en su frente lugar para tres gigantografías de los candidatos: la de “Fernández-Fernández”, Alicia Kirchner-Eugenio Quiroga su candidato a vice y la de Fernando Cotillo, candidato a Diputado por el Pueblo de Caleta Olivia en la lista “Acuerdo Santacruceño”.

Lo cierto es que la única imagen que se puede observar en la vidriera de la Unidad Básica de Caleta, es la de Cotillo sonriendo desde la foto y como disfrutando del axioma: “mejor estar solo que mal acompañado”.

Trapos sucios

Otro axioma de la política dice “Cuando explotan los celos políticos, las verdades más oscuras salen a la luz”. Y así pasa cada vez que se pelean internamente los integrantes de un partido político. Pasa con la UCR, pasa con el peronismo y obviamente, pasa con el kirchnerismo. Solo basta agitar la interna de cada sector, para enterarnos de las miserias de cada uno, delitos que de otra manera difícilmente no nos enteraríamos.

Esto acaba de pasar en Caleta Olivia, en una entrevista que el periodista Emir Silva en el programa “El Oso” por FM San Jorge de esa ciudad, le hizo al ex intendente José Manuel Córdoba, hoy candidato a diputado por el pueblo del kirchnerismo, acompañando al petrolero Claudio Vidal.

Córdoba explicó claramente que se alejó de la candidatura de Javier Belloni, intendente de El Calafate y va como candidato a gobernador por el kirchnerismo junto con Claudio Vidal y Alicia Kirchner, porque el calafatense lleva como Vicegobernadora a la abogada Connie Naves, ex mujer de Fernando Cotillo (el mismo que dejó solo su gigantografía en la UB de Caleta Olivia) y por lo tanto el ex intendente de Caleta, interpreta que la relación Belloni-Naves-Cotillo se da desde siempre y él, cuando fue intendente, lo denunció al presidente de Distrigas SA en nueve causas penales, las cuales, en opinión de Córdoba, habrían sido “influídas” por Naves, hoy candidata a Vicegobernadora con Belloni.

Javier Belloni y Connie Naves – Foto: Prensa Belloni

“Lo que ella haya hecho y cómo lo halla hecho es problema de ella. La gente sabe cómo se han manejado en la política en su tiempo”, dijo José Córdoba en relación a Connie Naves, cuando Silva le insinuó si ella podría haber influído para pisar las causas abiertas oportunamente a su marido. Naves asumió en el 2010 como Jueza de Caleta y su hermano como funcionario de Cotillo.

“Nosotros decimos – continuó diciendo Córdoba – por qué si nosotros presentamos en aquel tiempo nueve causas judiciales y no prosperó ninguna en la justicia … yo tengo mis propias conclusiones”, señaló haciendo una elipsis sobre el/la responsable de que las causas no avanzaran.

Cotillo, diputado, Córdoba Diputado, Naves Vice de Belloni

Para entender el nivel de complicidad de cada uno de estos personajes mientras cumplían distintas funciones en Caleta Olivia, extractamos las explicaciones de José Manuel Córdoba en el programa “El Oso” cuando explicando las denuncias que hizo en contra de Fernando Cotillo dijo “Las nueve causas penales contra Cotillo fue por obras donde llegaron fondos que figuran como ejecutados y no se hicieron, por ejemplo el SUM (Salón de Usos Múltiples) de los trabajadores municipales” ¿Vos lo conocés?”, le preguntó al aire Córdoba al periodista para resaltar que el salón no está en ningún lado, nunca se hizo.

“Las dos aulas de la escuela industrial – prosiguió enumerando Córdoba – que se habían hecho en aquel momento, hoy ese sector se demolió. ¿Cuál fue el criterio que se tomó para poder proponer algo que no se hizo?” – preguntó el entrevistado de manera retórica y prosiguió “porque además, nosotros lo denunciamos en ese momento”.

Luego se refirió a dos hechos más de corrupción en los que habría incurrido Fernando Cotillo como Intendente y dijo “Lo del (gimnasio) Bicentenario y lo del (gimnasio) Mosconi también. No recuerdo exactamente los montos, pero dentro de ese plan venían dos gimnasios” resaltó y agregó “si sos el arquitecto de esa obra, haces el delineamiento laboral técnico que tiene que tener y un economista tuyo, un Secretario de Hacienda o el que fuere o el propio arquitecto le pone número a los valores de la mano de obra que eso lleve” y a continuación volvió a preguntarle al conductor “¿Por qué la Municipalidad otorgó cheques por un mismo valor a esos dos gimnasios en forma adicional, antes de que empiecen las obras?. ¿Quién se equivocó?” remarcó Córdoba haciendo un breve silencio que no recibió respuesta pero obviamente estaba orientado a dejar sin contestar la pregunta, alegando (sin decirlo) que no fue ninguna equivocación, sino un flagrante acto de irregularidad administrativa o un delito de corrupción.

“Al valor que tenía el proyecto – continuó señalando el ex intendente – se le agregaron $ 1.600.000 más a cada gimnasio” dijo e inmediatamente volvió a preguntar sin que nadie le responda “¿Alguien llamó a los responsables para pedirles explicaciones de esta obra?; no lo se porque a nosotros como contraparte, la justicia nos tendría que haber notificado de alguna falta deméritos, de falta de pruebas y nunca llamaron a nadie”, expresó el denunciante agregando “En el único caso en el que fue a declarar gente nuestra y nadie de la otra parte, fue por las dos aulas que se hicieron en la Escuela Industrial donde Juan José Naves y Julián Haro fueron los responsables, uno del municipio y otro de las cooperativas”, detalló Córdoba.

El conductor le preguntó al candidato a diputado de Vidal si pensaba que tuvo que ver la mano de Connie Naves (candidata a Vicegobernadora con Javier Belloni) en la justicia, para pisar estas causas, a lo cual el ex intendente respondió “No lo se, en su momento yo caracterizaba esto como El grupo de las Amazonas”, pero no recuerdo bien, no lo se. No puedo precisar eso (que Connie Naves haya tenido injerencia)”, pero inmediatamente aclaró “Si vos tenés una relación familiar y como en este caso sos la esposa del intendente (en ese momento Fernando Cotillo), bueno, algún conocimiento o vinculación con estas cosas tendrías que haber tenido o tener o como tu obligación profesional te lo exige también, pero no se cuál es la respuesta”, remarcó Córdoba, tratando de decir algo que no se animaba a decir.

Con este espectacular suero de la verdad que nos brinda cada cuatro años la campaña política y en esta oportunidad en la que los viejos resabios del kirchnerismo intentan reingresar al poder, nos vamos enterando de lo que (de otra manera) no sabríamos.

Tal como lo presenta José Córdoba, se fue del lado de Belloni porque éste eligió para compañera de fórmula a la mujer que (entiende el ex intendente) influyó para que las nueve denuncias que le hizo a Fernando Cotillo (en ese momento intendente de Caleta Olivia y marido de Naves) no avanzaran.

O Córdoba miente y embarra trata de embarrarle la cancha a Belloni o el intendente de El Calafate eligió como compañera de fórmula a una mujer sospechada de manipular la justicia en beneficio de los intereses políticos de su marido, hoy candidato a diputado por el Pueblo de Caleta Olivia.

Tal vez son pequeños datos que los votantes deben manejar de cara a las urnas del próximo 11 de agosto de este año.(Agencia OPI Santa Cruz)