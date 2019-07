CONOZCA A LOS 13 POSTULANTES A LA GOBERNACIÓN

15:00 – El próximo 11 de agosto se realizarán las elecciones en Santa Cruz donde se elegirá entre doce candidatos de donde saldrá el futuro gobernador o gobernadora de la provincia en el periodo 2019-2023.

Del total de candidatos que habrá en el cuarto oscuro, tres serán mujeres y nueve varones.

Pero en términos de partidos y frentes electorales, la división está bien marcada. Habrá tres frentes electorales y dos lemas con una única candidatura.

Tres sumarán sus votos por el oficialismo en el nuevo frente Todos, anteriormente Frente para la Victoria Santacruceña.

La actual gobernadora Alicia Kirchner buscará la reelección. De una prolongada vida institucional y política en el oficialismo transitó 12 años como ministra de Asuntos Sociales durante la gestión de su hermano Néstor Kirchner en la gobernación de Santa Cruz.

Luego cuando el kirchnerismo desembarcó en el gobierno nacional fue casi de manera ininterrumpida ministra de Desarrollo Social de la Nación durante 12 años cargo del cual salió con algunas imputaciones por delitos de corrupción.más. Sólo hizo un impasse cuando fue electa senadora cuasi testimonial por Santa Cruz y asumió el cargo por sólo nueves meses, de diciembre de 2005 a agosto de 2006.

Además es recordada su ex candidatura a intendenta de Río Gallegos en 1995 – la que tenía los carteles con una margarita por su segundo nombre – pero perdió en esas elecciones frente a Alfredo “Freddy” Martínez, quien fue reelegido en aquella oportunidad.

Alicia Kirchner no es muy adepta a las entrevistas ni las exposiciones públicas, aunque estos días de campaña se la ve más activa en actos de gobierno que en los últimos tres años y medio.

En la fórmula lo acompañará el ex diputado Eugenio Quiroga quien hasta minutos antes de conocerse su candidatura estaba al frente de la dirección editorial del diario La Opinión Austral.

El ex diario de la familia Segovia fue adquirido por un grupo inversor, vinculado al ex intendente de Caleta Olivia y presidente de Distrigas, Fernando Cotillo, el ex ministro de Economía provincial, Juan Bontempo, quienes tienen buenos vínculos con el actual ministro de la Producción, Leonardo Álvarez.

Quiroga fue funcionario municipal en Caleta Olivia durante la gestión de Cotillo y fue electo diputado por el pueblo de esa localidad en el periodo 2007-2011. Allí encabezó los debates que impulsaron una nueva ley de Educación provincial, aún hoy sin aplicarse en su totalidad.

El candidato a vice se postuló a la intendencia de su pueblo en 2011 pero perdió las elecciones frente a José Manuel Córdoba e intentó acceder a la legislatura nuevamente en 2015 pero su frente electoral perdió con Unión para Vivir Mejor que llevó al pradista Sergio Bucci (UCR).

El neo-oficialismo

El frente oficialista se nutre de nuevas caras pero todas muy afines al kirchnerismo.

Admiten que debe haber un recambio institucional, pero todos colaborarán a la candidatura de Alicia Kirchner.

Es el caso del actual intendente de El Calafate, Javier Belloni comparte fórmula con la caletense a la abogada y ex camarista de Caleta Olivia, Connie Naves.

Belloni no es nuevo en la política y además es otro candidato que muestra recelo permanente con los periodistas salvo donde desembolsa pauta y tiene vía libre para hablar sin preguntas que lo incomoden. Típico del krichnerismo más nuclear, Belloni se comporta en su ciudad como un claro sucesor de las acciones conductistas del recordado Néstor Kichner.

Ex camionero, entró de la mano de Néstor Kirchner como concejal en el año 1999, sucesor de Néstor Méndez (ex intendente de El Calafate) quien estuvo 12 años frente a la intendencia de la villa turística más importante de Santa Cruz y conocido nacionalmente por la entrga de terrenos alos amigos del poder en épocas de NK, Belloni está realizando el mismo recorrido porque cumplirá 12 años frente a la comuna el próximo 10 de diciembre.

“Javi” (como le dicen quienes pretenden grangearse su estima), quien ahora sumó sus aspiraciones para acceder al gobierno de Santa Cruz, es un kirchnerista acérrimo pese a que quiere diferenciarse del grupo político que lo gestó. Se mostró siempre muy predispuesto a oficiar de chofer del entonces presidente Néstor kirchner y luego de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando llegaban a su lugar en el mundo desde Buenos Aires. Actualmente y en virtud de sus apatencias políticas, ahora reniega de ser K y se dice “peronsita”.

Ahora intentará ser gobernador luego de amagar en 2015 porque no fue ungido por Cristina Fernández, quien decidió que el apellido Kirchner no se perdiera.

Belloni -en modo campaña- sostuvo que el modelo kirchnerista está “acabado” aunque sume para el mismo espacio político. Es más cristinista o kirchnerista que Alicia y a esta altura, su enfrentamiento con el “modelo K”, es meramente discursivo. Su planteo de gobierno es igual. De hecho OPI ha informado ya en varias entregas, las irregularidades permanentes que comete en su adminsitración comunal, observadas por el Tribunal de Cuentas, desde el año 2009.

Si bien impulsó junto al diputado Jorge Arabel de El Calafate un proyecto de primarias para la provincia, no tuvo fuerza al interior del kirchnerismo para que se modifique el sistema electoral provincial. La ley de lemas no se toca para el oficialismo. Belloni tampoco insistió, aunque en sus discursos diga que no estád e acuerdo con el sistema.

Sin embargo, acordaron este año saldar las peleas internas con una nueva jugada electoral de apuro y modificaron la ley 55, Orgánica de las municipalidades, que les permitió desdoblar las elecciones entre agosto y octubre. El primer tramo para los cargos provinciales junto a las primarias nacionales y el segundo para los cargos municipales. Esto último, le daría a Belloni, en caso de perder en las elecciones de agosto, una nueva chance de presentarse a la intendencia de El Calafate para proyectar un nuevo mandato. Es decir, que su candidatura a gobernador, ciertamente es testimonial.

Junto con Vidal de petroleros y dentro del FPV, Belloni tiene en su pasado una mácula judicial, cuando en el año 1997 lo detuvieron junto con Mario Maldonado, Mauricio Barría y Pablo San Pedro en la investigación por la muerte de Gabriel Hueicha, un joven de origen Tehuelche muerto por una golpiza. Posteriormente el entonces Juez Santiago Lozada, les dictó la falta de mérito y todos fueron librados.

Ostentoso en las formas y modos, despliega en la provincia una campaña de color naranja que hasta ahora la máxima virtud fue entregar bolsas para hacer las compras en la puerta de los supermercados de toda la provincia. Como con los otros candiadtos, nadie sabe de dónde obtiene los millonarios fondos destinados al cotillón de campaña, camiaonetas nuevas logueadas, alguiler de locales ciertamente bien ubicados en las localidades más importantes de la provincia y la propia capital, etc.

Surgido del fallido grupo Cañadón Seco, en una conferencia de prensa que compartió con los ex gobernadores Sergio Acevedo y Arturo Puricelli y el dirigente petrolero Claudio Vidal, Belloni se autoproclamó candidato a la gobernación en un ferviente acto de egolatría ante la mirada azorada de propios y extraños.

Antes de conocerse su candidatura y ponerse el traje de competidor sostuvo que “el Frente para la Victoria cumplió un ciclo. Dio dos presidentes a la Nación y no es poca cosa. Pero llegó el tiempo de la unidad del Justicialismo, que se tiene que dar con renovación de caras, y también de ideas”. El “lavado de cara” que pretendió darle al kirchnerismo para sacarse de encima la mancha de la historia, no fue suficiente para borrar el recuerdo de los 30 años de unicato en la provincia, el desastre que fue a nivel nacional y la intención de recilarse, aún bajo otro nombre.

Su compañera de fórmula en el sublema Nace una Esperanza, es la ex jueza de la Cámara Civil de Caleta Olivia, Connie Rossana Naves. La señora es ex esposa de Fernando Cotillo,+ y hermana de un ex funconario del ex intendente José Manuel Córdoba; si Belloni no es kirchnerismo puro ¿El kirchnerismo dónde está?.

Petróleo, sindicalismo y caja

El dirigente petrolero Claudio Vidal será el otro contendiente dentro del lema kirchnerista. Y junto a Belloni se autoproclamó candidato a la gobernación 10 minutos después que el intendente de El Calafate le mojara la oreja en un mismo acto que destruyó al hoy extinto “Grupo Cañadón”, compuesto de ansiosos y fantasmas. Es el candidato que junto a la mayor cantidad de radicales K, saltaron al oficialismo.

De hecho, el empresario de la venta de automotores y multicandidato dentro de la UCR, Mijhael Harasic es quién lo secunda en la fórmula. Esto, claro, repartió sorpresas entre propios y extraños. Si bien harasic renunció a la UCR, su sello lo llevaba como posible candidato a renovar espacios de esta línea política; jamás dentro del kirchnerismo, como ocurre actualmente.

Para presentarse a las elecciones, Vidal coqueteó hasta último momento con el oficialismo para no dividir votos dentro del propio oficialismo. Al no cerrar un acuerdo, optó por presentarse con su propio partido: Somos Energía para Renovar Santa Cruz – SER Santa Cruz.

Acompañado por dirigentes gremiales y políticos, se muestra con radicales y peronistas que no compiten en la interna de sus propias estructuras partidarias.

Claudio Vidal, nacido en Río Gallegos, inició su carrera gremial en el ámbito petrolero cuando trabajaba en la empresa Quintana Well Pro.

Fue electo como Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz desde 2013, con sólo 35 años luego de que el gremio estuvo intervenido por la Federación Nacional tras años de conducción de Héctor “Chaco” Segovia.

Desde allí comenzó una carrera ascendente con las peores prácticas del mundo sindical. Estuvo inmerso en causas graves por ataque a personas con armas de fuego y sobreseído por la justicia provincial en el caso de una muerte a un trabajador de la UOCRA en Caleta Olivia. Tras un procedimiento sospechado de irregularidad, la justicia lo declaró libre de culpa y cargo en los incidentes. Muchos desocupados del petróleo lo culpan por haber influído en las empresas para que echaran a quienes lo cuestionaban y hoy tiene un cúcleo de resistencia muy grande en su propio secotr.

Hoy, fruto de los ingresos del gremio petrolero tal como lo denuncias sus detractores, hace una campaña electoral que pinta de azul todo lo que se mueve en Santa Cruz. Lo acusan de comprar voluntades, edificios, equipos de fútbol, disfrazar de ayuda solidaria los millones que se le caen de los bolsillos del fuerte ingreso del gremio petrolero, que oscilaría en los 40 millones de pesos mensuales.

En 2017 renovó su mandato frente a la conducción del gremio y estará allí hasta 2021.

Debido a lo que adelantammos previamente, tiene antecedentes penales en su paso por la conducción gremial. El 9 de abril de 2015, hubo un enfrentamiento entre afiliados a la UOCRA y el Sindicato de Petroleros Privados en Caleta Olivia donde fue asesinado el trabajador de la construcción Reynaldo Vargas.

Según la justicia, Vidal tuvo incidencia en el crimen y el juez de Las Heras, Eduardo Quelín ordenó allanamientos en la causa a las distintas delegaciones del Sindicato, se encontraron 20 armas de fuego calibre 9 mm y 500 mil pesos en efectivo. Estuvo detenido pero en la causa que lo involucraba, condenó sólo a los autores materiales desestimando los aportes que realizó en la instrucción el fiscal Martín Sedán donde se aludía a los autores intelectuales. Esto, terminó con el sobreseimiento de Vidal quien inclusive llegó a enviar una carta documento a esta Agencia, pretendiendo que desde aquí se había reflotado el tema de su procesamiento, cuando nada había sido así.

Cada uno con lo suyo y un lema a cuesta

En el frente opositor Nueva Santa Cruz (ex Unión para Vivir Mejor) son siete las fórmulas que competirán dentro del lema.

El actual senador Eduardo Costa irá por el cuarto intento para alcanzar la gobernación de Santa Cruz. Y en esta ocasión será secundado por la concejal de Caleta Olivia, Liliana Andrade.

Costa fue competitivo en las elecciones provinciales pero su imagen se fue deteriorando con los años. Tras ser electo senador nacional, su fuerte defensa a las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri, de quien se intenta desmarcar hace unos meses, le generó innumerables críticas.

Si bien fue el candidato más votado en las últimas elecciones de 2015, la ley de lemas le jugó en contra y puso a Alicia Kirchner que solo recolectó el 22% de los votos. Se especula que de perder estas elecciones, Costa no volverá a postularse porque sería la cuarta vez que pierde ante el krichnerismo, debido a la ley de lemas.

Eduardo Costa tiene una fuerte resistencia interna en su partido, pero es el único que aglutina votos de la UCR histórica. Uno de los principales baldones políticos que acarrea es el antecedente de haber mandado a votar por Cristina Fernández como presidenta en la campaña del año 2011 a gobernador. Lo hizo en un papel manuscrito, que le valió enorme repudio interno y aún hoy se lo recuerdan sus oponentes y sus allegados.

Otros aspectos no todo resuelto del candidato radical, fue su participación con la empresa minera Mercest SA, publicado por OPI en su totalidad con el avance sobre los terrenos de la familia Limonao en las Heras, realizando cateos de minerales con engaños y sin autorización de sus propietarios y luego, las fuertes vinculaciones de amistad y comerciales con la abogada Susy Knoll, quien encabezaba no menos de cinco Directorio de empresas propias de la familia Costa, a la vez que era amiga y socia de Claudia Minicelli y le alquilaba el departamento de Avda Libertador a Julio de Vido, con el cual también Knoll compartía empresas de la familia del ex superministro, hoy preso. Todo eso fue publicado extensamente por OPI.

Su compañera de fórmula, Liliana Andrade es concejal de Caleta Olivia e integró la lista que acompañó al intendente Facundo Prades, de quien se distanció al poco tiempo.

En el mismo lema se presenta el sublema de Encuentro Ciudadano que encabezará la diputada provincial Gabriela Mestelán y estará acompañada por el docente universitario en Ciencias de la Educación, Andrés Pérez de Pico Truncado.

De profesión docente, Mestelán cumple su segundo mandato como legisladora provincial tras su aparición en la esfera política en 2007, cuando alcanzó un escaño en Diputados.

Su partido Encuentro Ciudadano se formó en 2007 en medio de las luchas sindicales y de convulsión política por la renuncia del entonces gobernador a cargo Carlos Sancho. La actual diputada y candidata a la gobernación, es una de las pocas referentes políticas de quien nada puede decirse en virtud de la coherencia y aplicación de los principios, a lo largo de su carrera política.

Otro de los candidatos será el actual intendente de Pico Truncado, Omar Fernández quien proviene del radicalismo y ahora es el principal dirigente del Partido Socialista Santacruceño.

Su compañera de fórmula es la trabajadora municipal de Río Gallegos, Elisa Gauna, “es una militante pro vida y tiene fuerte compromiso desde la iglesia evangélica”, destacó Fernández quien comparte la misma fe religiosa.

El jefe comunal truncadense tiene una larga trayectoria en la función pública. Dos veces fue diputado provincial por la UCR y luego ocupó la delegación zona norte de la Secretaria de Medio Ambiente durante la gobernación del peronista Daniel Peralta.

Otro intendente del norte provincial también disputará la gobernación. El jefe comunal de Las Heras, José María Carambia con su partido Movimiento Vecinal Renovador (Moveré) intentará posicionarse con vistas al 2023.

Electo intendente en 2015 con tan sólo 31 años, Carambia tiene aspiraciones a la gobernación desde que su hermano Antonio fue electo diputado nacional en 2017. De hecho, el día después de las elecciones legislativas anunció su ruptura con Costa y se lanzó a la gobernación.

Con una vida desarrollada gracias a los emprendimientos privados de los padres en Las Heras, sus vivencias en Rada Tilly y una forma muy verticalista de gestionar la intendencia que, por ejemplo, cierra literalmente las puertas del municipio ante auditorías del Tribunal de Cuentas o cuando hay receso invernal. Ordenó pintar de verde manzana – el color que identifica a su partido político – todos los postes de luz, carteles de bienvenida a la ciudad y plazas, como la ocurrencia de plantar palmeras en la rotonda de ingreso.

Controvertido, discutido en muchos aspectos, Carambia fue “enemigo de Eduardo Costa” hasta que finalmente se enteró que sin ir con el empresario, era impposible competir. Tiene en su haber grandes cuestionamientos con el manejo de los dineros públicos, fue quien gastó 1,2 millones de pesos en el año 2016 para sacar en el diario Clarín una página de “agradecimiento a Mauricio Macri” y se fue al mundial de fútbol de Rusia sin anunciarlo a nadie y dejando al municipio en pleno conflicto.

Su compañero de fórmula será el ex concejal radical de 28 de Noviembre, Alberto Barroso quien nunca sacó los pies del ámbito político en esa localidad, aunque desarrolló su actividad privada con servicios hoteleros.

Desde el PRO, será el intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomasso quien se presentará junto a la doctora Fanny Barrera, auditora del PAMI Caleta Olivia.

Tomasso se incorporó a la política en 2015 dentro del partido de Macri a nivel nacional. Es un hombre que nació en esa localidad costera de Santa Cruz, fue productor ganadero y él mismo destaca que tuvo un videoclub y es el actual propietario de una empresa de televisión por cable que extiende su negocio entre Puerto San Julián, Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.

Firme defensor del gobierno nacional, su sublema se denomina Defensores del Cambio y durante su lanzamiento como candidato sostuvo creer que el cambio está en marcha con la política afín al gobierno nacional.

También se presentará el actual diputado provincial José Blassiotto del Frente Renovador Santa Cruz y tal como lo hizo en 2015, competirá dentro de Nueva Santa Cruz.

Blassiotto definió que será candidato por partida triple en las próximas elecciones del 11 de agosto: disputará dos cargos provinciales y una candidatura nacional.

El legislador provincial se presentará como candidato a gobernador y al mismo tiempo encabeza la lista de postulantes a diputado por distrito en Santa Cruz por el sublema Alternativa Federal -dentro del lema opositor Nueva Santa Cruz-, mientras que en el cuarto oscuro su cara también estará en las precandidaturas a diputado nacional.

Blassiotto, que demuestra una pronunciada agilidad para saltar de espacios políticos, fue Ministro de Economía en el gobierno de Daniel Peralta, peronista que hoy encabeza el partido Santa Cruz Somos Todos, lugar por el cual Blassiotto buscó aparecer. Luego dio el salto al Frente Renovador de Massa. Con el pase de Sergio Massa al krichnerismo, Blasiotto se encargó de dejar en claro que “renunciaba” en vez de aliarse con el partido de CFK, pero sigue con el sello del FR, a pesar de que su jefe de partido está totalmente vestido de kirchnerista (como siempre lo fue).

El séptimo candidato de Nueva Santa Cruz será el dirigente municipal de Puerto Deseado, Daniel Vidal junto a Carlos Gómez.

Integrante del partido Fe del polémico dirigente de los trabajadores rurales Gernónimo “Momo” Venegas y mantiene relaciones con el partido Moveré de Carambia: Vidal transita por el cuarto mandato frente al SOEM de Puerto Deseado.

La izquierda y el ex gobernador

Tres candidatos a la gobernación irán por acuerdo de partidos o en su propia fuerza política.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, intercambia de posiciones elección tras elección a sus figuras más renombradas. En esta elección impulsan nuevamente a Omar Latini como candidato a gobernador y será acompañado por el docente de escuelas técnicas Claudio Wasquín, quien pertenece al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Mientras que por Santa Cruz Somos Todos, el ex gobernador Daniel Peralta intentará -esta vez por fuera del kirchnerismo- volver a la gobernación por un tercer mandato.

Peralta gobernó Santa Cruz de 2007 a 2015, y en los últimos 4 años tuvo fuertes diferencias internas con los más acérrimos kirchneristas y un distanciamiento feroz con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. En esta oportunidad desde Matías Mazú hasta la propia Alicia, intentaron tentarlo para ir dentro del lema. Peralta les parte el voto peronista y se calcula que en estas elecciones le puede restar entre un 12 a un 15% del padrón. El peor revés electoral lo tuvo Peralta en el 2015 cuando, habiendo asegurado que no iba a apoyar al kirchnerismo, terminó sumándole con su sublema, los votos necesarios para que Alicia Kirchner fuera gobernadora.

Su compañera de fórmula será la docente universitaria Laura Córdoba, quien reside en Caleta Olivia.

Mientras que la última candidatura presentada fue la de Paula Nauto, del partido de izquierda Nuevo MAS. Es periodista y será la candidata a gobernadora, acompañada por el dirigente Jorge Jesús como vice. (Agencia OPI Santa Cruz)