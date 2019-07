CSS, una de las minas Clymore que Alicia deja activada por si el FPV pierde la provincia

12:00 – Ayer la gobernadora salió a decir con enorme sonrisa que envió un Proyecto de ley a la Cámara de Diputados a fin de “terminar con la intervención de la Caja de Servicios Sociales”, intervenida por su hermano desde los año ´90, organismo que fue transformado en una caja política para todos y cada uno de los gobiernos de ellos mismos en estos 30 años y que al igual que la Caja de Previsión Social, nunca estuvo en el ánimo del kirchnerismo democratizar su administración y devolverla a sus verdaderos dueños: los trabajadores.

Lo que Alicia Kirchner pretende “vender como parte de la recuperación de las instituciones” en la que dice estar lanzada, es en realidad una cuestión meramente jurídica: no existe instrumento legal que haga sostenible (ni por necesidad, ni por emergencia) la intervención de la CSS y por tal motivo es un hecho que la justicia podría resolver positivamente el Amparo en representación de los afiliados Alberto Márquez y César Andrade, realizados por los abogados Diana M. Huerga Cuervo y Enrique Papa, quienes, como informáramos oportunamente, fundamentaron el cese de la intervención de manera “inmediata” en virtud del abandono y deterioro del sistema de protección social de la provincia, haciendo hincapié en la vulneración de los derechos humanos a todos los empleados públicos que carecen de la debida cobertura por la que mensualmente pagan.

Rápido de reflejos, el gobierno provincial entonces optó por actuar ante la inminencia de un fallo que podría complicar la imagen de Alicia y de los candidatos kirchneristas en su conjunto (Belloni y Vidal incluidos), puestos que éstos han erradicado de sus discursos el tema de las Cajas ( CSS, CPS) evitando comprometerse a tomar decisiones que el FPV no tiene previsto, como es la devolución a los sindicatos de esos dos núcleos de asistencia financiera a la caja provincial, independientemente si dan el servicio que corresponde y para lo cual fueron creadas.

Para hacerlo parecer una iniciativa propia, la gobernadora envió el Proyecto de Ley e inmediatamente el vocero oficial, el diputado Matías Mazú, jefe del bloque K, “explicó” en los medios pautados que se pondrá bajo estudio el tema porque es bastante complejo y se deben considerar muchas variables, poniendo así un amortiguador a muchos ansiosos que creyeron (realmente) en la propuesta genuina de la gobernadora como de cumplimiento inmediato. Mazú, en pocas palabras, le dice a la misma opinión pública que hoy bombardean desde los diarios oficialistas con títulos como “Tres décadas después la gobernadora quiere terminar con la intervención de la CSS” o “Alicia pone fin a la Intervención de la CSS”, que no todo será tan inmediato y que bajen la ansiedad, porque esto es solo un anuncio de campaña; el resto lo vemos.

Alicia envió un “Proyecto de ley”, la forma más clara de ralentizar una decisión que la puede tomar con un simple Decreto por cuanto la intervención actual no está normatizada y nunca se promulgó una ley al respecto. Néstor Kirchner asaltó la CSS y la CPS, sin pedirle permiso a nadie y luego, ambas cajas quedaron como producto de la decisión política del propio kirchnerismo, quien se negó sistemáticamente a restituirla.

Las minas de Alicia

Para usar una metáfora que se entienda, expliquemos antes de todo que las minas Clymore, son artefactos de guerra inventados en los ´50, usados en Vietnam y hasta la actualidad, consistente en un arma antipersonal compuesta por un respaldo de acero que luce como un ladrillo pequeño, en cuyo interior tiene 400 grs de C-4 y pegados al cuerpo 700 esferas de acero, las cuales por control remoto se disparan contra quien pasa a 50 mts de distancia. Estas armas se “siembran” en el camino por donde se supone transitará el enemigo y son letales para el avance de las tropas. Paradógicamente adelante llevan una inscripción que dice “Front Toward Enemy” (Este lado hacia el enemigo).

Alicia con la CSS, su proyecto de ley y los anuncios que hace, está sembrando de Clymore el gobierno de cualquier candidato que gane y no sea del propio sello K. El hecho de enviar “el proyecto de ley”, le pone pausa a la devolución de la Caja, pero avanza con la propuesta como promesa política para recolectar los votos necesarios de aquellos que realmente creen, Alicia puede transformarse de la noche a la mañana en lo que nunca fue.

Si acaso el kirchnerismo gana en agosto, ese proyecto de ley podría dormir el sueño de los justos y es casi seguro que la intervención nunca cesará. Explicaciones y excusas sobran para darle a la gente y hacer exactamente lo contrario a lo que prometieron. Para eso está Mazú y no será la primera vez que ello ocurre.

Si el kirchnerismo pierde, entre agosto y diciembre tiempo en que debe entregar el gobierno, Alicia activará todas las Clymore posibles. El proyecto de Ley con el cese de la intervención se aprobará in límine y quien haya ganado deberá hacer los arreglos para hacer efectiva la devolución de la Caja. ¿Alguien puede imaginar lo que ello significa, con un estado que por 30 años licuó los fondos, las fundió y la endeudó y con 14 municipios que nunca giraron los aportes?.

Pero nada terminará allí. Las Clymore de Alicia seguirán sembrándose por doquier con la leyenda “Front Toward Enemy”. Ingresos masivos, pase a planta de contratos, monotributistas y cuanto compromiso político ande dando vuelta por ahí quedarán en el ya enorme e ingobernable estado provincial, entre otros grandes planes que tiene preparado el kirchnerismo para dejarle de herencia al sucesor.

Pero no solo eso. Fuentes altamente confiables desde adentro del gobierno provincial, le indicaron a OPI que el gobierno tiene previsto “entregar la caja” (en caso de verse obligado) asegurándose que los dirigentes amigos de los sindicatos afines, ocupen los principales lugares del Directorio. Es decir, gatopardismo puro. Por esto y no por otra cosa, es tan importante que los ciudadanos estemos atentos y que la oposición, en este caso encarnada por Eduardo Costa, salga a decir claramente qué va a hacer ante esta nueva realidad que le presenta el oficialismo, porque enmudecer, no hablar y no abordar estos temas, no es solamente “conceder”, es simple y llanamente dar la sensación de que no saben bien qué hacer, ante esta nueva realidad una vez en el gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)