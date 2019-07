Tras su pelea con Mercedes Ninci, Alberto Fernández se cruzó con Jonatan Viale: “¿Te das cuenta lo que estás preguntando?”

11:50 – Durante la entrevista radial, el precandidato presidencial del Frente de Todos se mostró molesto ante algunas consultas. Horas después, también se enojó con los periodistas en Córdoba.

Alberto Fernández tuvo su miércoles de furia contra el periodismo. Por la mañana, el precandidato presidencial del Frente de Todos se cruzó con la movilera Mercedes Ninci en Comodoro Py, luego de declarar como testigo en la causa por el Memorándum con Irán. Y horas después, mantuvo una tensa entrevista con el periodista Jonatan Viale.

También se enojó con los cronistas que lo esperaban en Córdoba antes de su encuentro con el gobernador Juan Schiaretti.

En la nota, por Radio La Red, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se mostró enojado y molesto desde el principio, cuestionó y minimizó las preguntas y hasta interpeló a su propio entrevistador.

“Te peleaste con mercedes Ninci, ¿qué pasó?”, fue la primera pregunta de Viale, que encontró una dura y rápida respuesta. “En Argentina pasan un montón de cosas. Que estemos discutiendo la pelea con Mercedes Ninci es ridículo. Si querés le dedicamos un rato, si te interesa tanto…”, lanzó, ya en un clima de tensión.

El diálogo continuó en la misma sintonía.

Jonatan Viale (JV): _La verdad que no me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el periodismo.

Alberto Fernández (AF): _Si empezamos así no tiene sentido, vos definí también, dale… ¿qué otra definición tenés? ¿Que me llevo mal con el periodismo? No me llevé mal con Mercedes Ninci, que después le escribí y le dije que estaba diciendo algo que no era cierto. Es muy simple, yo detesto ese modo de dar conferencias de prensa, sé que es el trabajo de ustedes y ustedes tienen que llevar una declaración mía a los medios. Es imposible hablar cuando alguien te está gritando cosas al lado.

JV: _Cuando te pregunto sobre el periodismo, es que quiero ir para adelante, más allá del episodio de hoy, que para vos es menor.

AF: _Te hago una pregunta, hace muchos años hablamos, ¿yo alguna vez les dije a ustedes ‘voy a hablar pero no me pregunten de esto’?

JV: _No, y espero que si sos Presidente siga así, pero tu compañera de fórmula…

AF: _¿Por qué voy a cambiar yo? Si lo hacia mi compañera de fórmula, lo hacia ella, no yo. Me siento muy maltratado cuando me preguntan esto, es una pregunta poco honesta.

JV: _Es una pregunta poco honesta porque del otro lado está Cristina, y vos sabés lo que es tener a Cristina de otro lado con el periodismo.

AF: _Yo guardo respeto por el trabajo de ustedes, pero como ustedes opinan yo también opino, con el respecto que se merecen. Punto y a parte. Lo que digo es que no construyan esta historia porque es falsa y ustedes lo saben mejor que nadie.

JV: _Mi pregunta es si no se van a repetir esos viejos errores, del kirchnerismo persiguiendo periodistas.

AF: _¿Yo cometí esos errores? Entonces no me pidas que no los cometa cuando no los cometí.

La entrevista siguió con temas relacionados a la economía, pero la tensión lejos estuvo de bajar.

“Si sos Presidente, ¿vas a devaluar el peso o el dólar va a quedar en 45, 44 o 43, como está ahora?”, consultó Viale, que se encontró con otra picante réplica de Fernández. “Acá el que está vaciando las arcas del Banco Central para mantener el dólar a un precio ficticio es Macri. ¿Por qué me lo preguntás a mí? Pregúntaselo a Macri, Dujovne si es que te atienden, porque son ellos los que están haciendo este problema”, sostuvo.

Sobre su plan económico en caso de llegar a la Casa Rosada, el precandidato dijo que va “ hacer lo mismo que hicimos (con Néstor Kirchner): respetar el superávit fiscal, crecer el superávit comercial, acumular reservas, tener un dólar competitivo y, mientras tanto, desendeudarnos”.

“Todo lo que estás describiendo es de la primera etapa, la de Néstor, pero después con Cristina eso se fue, se evaporó”, le remarcó Viale, lo que generó un nuevo cruce que, por momentos, llegó a los gritos.

AF: _¿Pero por qué me llevás a otro? Vos me estás preguntando qué voy a hacer…. no entiendo tu razonamiento.

JV: _No entiendo la agresividad, Alberto.

AF: _¿Qué querés que haga con lo que hizo Cristina?

JV: _¿Pero Cristina no es tu candidata a vice, o estoy loco?

AF: _Sí, es mi candidata a vice. ¿Quién va a ser el Presidente?

JV: _Vos.

AF: _El loco sos vos entonces que me preguntás qué va a hacer la vicepresidenta manejando la economía.

JV: _¿Cristina no va a manejar la economía?

AF: _¿Vos te das cuenta lo que me estás preguntando?

JV: _¿Está mal? Pasame el listado de preguntas de última…

AF: _La economía pertenece al Poder Ejecutivo, estudialo. No me preguntaste que siento por la caída del 6% del PBI en los primeros seis meses

JV: _¿Qué sentís?

AF: _Enorme preocupación. Pero veo que a vos te preocupan otras cosas.

JV: _Alberto, ¿tenés ganas de pelear?

AF: _Simplemente estoy marcando tu lógica de preguntas.

JV: _Sino preguntate vos y respóndete vos, no hay problema. Ante cada pregunta te enojás.

AF: _No te des por ofendido. No puedo creer esta charla. Me estás preguntando si Cristina va a resolver la economía. ¿Vos te das cuenta lo que estás preguntando?

Una vez finalizada, Viale analizó la entrevista, a la que calificó como “muy picante y caliente”. “Se enojó con dos o tres cositas. Muestra que cuando tocás algunos temas, hay cosas no resueltas. El periodismo es un tema no resuelto. Y el tema de ver quién manda, lo sacó”, cerró.

En Córdoba, más tensión con la prensa

Para completar su día de enojo con el periodismo, Fernández también se cruzó con los cronistas que lo esperaban en el aeropuerto de Córdoba, a donde viajó para reunirse con el gobernador, el peronista Juan Schiaretti.

El precandidato presidencial no quiso responder preguntas y se molestó ante la insistencia de los medios presentes. “Basta, así no. Así no se ejerce tal profesión. Esto no es periodismo”, le expresó, molesto, a un periodista local. Y añadió: “Vamos a dar una conferencia de prensa, esperá el momento”.

Luego, cuando llegó al auto que lo llevaría al encuentro con Schiaretti, Fernández pidió disculpas por el exabrupto: «Me está esperando el gobernador». (Clarín)