Documentación digital vehicular: tendencia y realidad en todo el país, menos en Santa Cruz

(Por Rubén Lasagno) – Por decisión del gobierno nacional a través del DNRPA a partir del 10 de julio los ciudadanos pueden obtener el formato digital de las cédulas de identificación de autos, motos y maquinarias (verdes), como así también la de autorizado a conducir (azul).

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) informó que los nuevos documentos digitales tienen la misma validez legal que su equivalente en papel, y que para obtenerlos solo se necesita descargar la aplicación de Mi Argentina y crear un perfil con identidad validada en la plataforma. La disposición publicada ayer en el Boletín Oficial con el número 1/2019, fue resuelta en forma conjunta entre la Subsecretaría de Gobierno Digital y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Santa Cruz, con un gobierno absolutamente encapsulado y escindido de la realidad nacional, siempre marcando “la diferencia” si de contraponer políticas se trata, se ha expedido a través de la Subsecretaria de la APSV María Sanz quien, aduciendo que “todas las provincias se enteraron por los medios” (aún cuando la información haya sido difundida por el DNRPA y dada a conocer públicamente en el Boletín oficial), dijo que en Santa Cruz no regirá dicha disposición y que por lo tanto para circular en la provincia los automovilistas deben ir munidos de la documentación original correspondiente “como indica la ley”. Y es una verdad a media.

Si bien es cierto que la Ley no se ha modificado se trata de una reglamentación accesoria que agiliza el trámite (como las nuevas para registrar autos o compra de inmuebles) y la posición de la provincia no es solo una “molestia” porque (según dicen) se “enteraron por los medios”. Es una clara incapacidad para asumir los avances en la materia digital que en la mayor parte del país se adapta mediante políticas públicas concordantes con el mundo en el cual estamos inmersos, que no es el del Frente Para la Victoria, cuyos principios de “vivir con lo nuestro”, cerrarnos al mundo y negociar con Maduro, los Castros y Morales, son las mejores propuestas que tienen para instalar la recesión cultural y el atraso significativo de nuestras potencialidades.

Pero la funcionaria kirchnerista no paró de contradecirse al indicar en el diario “Tiempo Sur”: «En algunas localidades está aceptado el seguro digital (comprobante) porque cada municipio es autónomo” y agregó «tratamos de trabajar de forma coordinada y unificada con los municipios, pero por eso es posible que en alguna municipalidad se admita el seguro digital y en otra no«, concluyendo «la postura como provincia es que hasta que no exista una definición más clara, estamos atentos a lo que dicta la Ley Nacional de Tránsito y los requisitos que detalla para circular«.

En primer lugar no queda claro cuál es el desconocimiento que asume el gobierno, si la medida está reglamentada por el gobierno nacional y expedida en el Boletín Oficial, a menos que en Santa Cruz no lean el B.O, necesiten una “invitación especial” o, como creo, sea una forma de oponerse exclusivamente por razones meramente políticas-partidarias, poniendo a la ciudadanía en desventaja con respecto a las facilidades que tienen en el resto del país, en aquellas provincias donde sí los gobiernos (aún de distinto signo político que el nacional) acompañan este tipo de disposiciones que hacen al vida más fácil a la población.

La funcionaria dijo que “en alguna localidades está aceptado el seguro digital” y recurriendo a una falacia de las “autonomías municipales”, dejó en claro que desde el gobierno central de la provincia no existe ningún tipo de coordinación ni política lógica al respecto que trate de unificar criterios. Es una verdadera estupidez decir que en algunos municipios es válido el documento digital y en otros no, por cuanto ante la mínima duda, el automovilista (si o si) se ve obligado a cargar con los documentos originales o en caso de llevar solos los digitales, en algún municipio, tiene el riesgo de quedar demorado. ¿Se dará cuenta el gobierno provincial la incoherencia de lo que dice y hace?.

La autonomía de los municipios, no implica que cada uno haga lo que quiera en materias que son del ámbito provincial y/o nacional, como es la documentación exigible al tránsito y/o al transporte público. Porque siempre se debe pensar en beneficio de la mayoría y eso equivale a pensar con proyección. ¿Qué pasa cuando un habitante de una localidad donde se acepta la documentación digital, pasa por otro municipio donde no la aceptan?. Es sencillamente una incoherencia del gobierno provincial que debe proveer una coordinación administrativa para que estas cuestiones no ocurran. demás está decir lo ilógico de reconocerlas públicamente como ocurre hoy.

En el tema que nos ocupa pasa exactamente lo mismo. La funcionaria exhibe caprichosamente la decisión de su gobierno de no adherir a este sistema digital. Entonces, las preguntas que se me ocurren per se son ¿Y qué pasa con el viajero que procedente de otro lugar del país trae su documentación digitalizada? ¿No lo van a dejar pasar por Ramón Santos o lo van a detener en Güer Aike?. Si acaso le toman como válida la documentación digital a ese viajero ¿Por qué entonces no lo hacen con los santacruceños? ¿Qué les hace pensar al gobierno que ese viajero trae una documentación digital genuina y un santacruceño no?.

Otro punto que la señora Sanz ni siquiera roza opinando es ¿Por qué en los pasos fronterizos que funcionan en la provincia aceptan la documentación digital y Santa Cruz no?. ¿Cuál es el elemento fáctico que sostiene la negativa oficial a no reconocer la reglamentación de tránsito nueva que establece una mejora sustancial en los controles y certificaciones de dominio?.

Respuestas

A estas alturas pienso, como dije anteriormente que uno de los ejes de esta actitud reactiva del gobierno para oponerse a la tecnología, es que no ha partido de ellos mismos la iniciativa. Cuando Florencio Randazzo desde las oficinas de Aníbal Fernández impulsaba el DNI digital (gran medida), no había ningún tipo de oposición, al contrario, rápidamente los trailers se desplegaban con ayuda de la provincia para facilitar la provisión de los nuevos y mejores documentos. Hoy, cuando el elementos físico está ausente y se trata de hacer una sustitución digital para mejorar la vida de los propietarios de vehículos motrices, el gobierno provincial sale a “diferenciarse” por la negativa, en vez de adecuarse a lo nuevo, a lo distinto, a lo mejor, independientemente de quien lo ejecute. Esta (aunque no hace falta demostrarlo) es una muestra más del bajo concepto de “Políticas de Estado” que posee el FPV en su conjunto, indistintamente de dónde esté como o como le hayan puesto de nombre para edulcorar su permanencia o quién se proponga en su nombre.

El otro elemento que encuentro como probable en la decisión de la provincia de no adaptarse a las nuevas tecnologías, es la falta de preparación del personal autorizado a realizar controles (Policía provincial y/o policía de tránsito municipal),incluyendo los propios funcionarios del Ejecutivo, pretendiendo no exponer a los agentes a problemas en la calle, los cuales hoy, debido a las redes sociales se viralizan rápidamente, haciendo pública la falta de preparación de las FFSS provinciales ante la evidente desactualización que tienen sus efectivos en referencia a las nuevas tecnologías y el descrédito que ello supone públicamente para el propio gobierno, cuando trascienden hechos de esta naturaleza en plena campaña electoral.

Como sea, la decisión de no aceptar sumarse al avance digital de la documentación vehicular, es incompatible con un Estado moderno y con funcionarios hábiles y dotados de conocimiento. Una razón más para pensar detenidamente el voto, el 11 de agosto próximo. (Agencia OPI Santa Cruz)