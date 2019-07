Los gremios le suben temperatura a la pelea con los empresarios y el Gobierno: denuncian una “campaña furibunda”

08:30 – La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que maneja el bancario Sergio Palazzo, apoyó a su jefe y también al aeronáutico Pablo Biró. Dicen que son “víctimas selectas”.

La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que maneja el bancario Sergio Palazzo, sacó un comunicado en defensa de su jefe y también del sindicalista aeronáutico Pablo Biró, otro de los dirigentes de ese sector gremial. En el comunicado, titulado «Basta de Agresiones», el sector de Palazzo dice que su jefe y Biró son «víctimas selectas de una campaña furibunda de agresiones gubernamentales, empresariales y mediáticas», en referencia al choque entre empresarios y ese sector sindical de los últimos días.

En los últimos días, Palazzo se enfrentó con la empresa Mercado Pago para reclamar que sus trabajadores sean encuadrados como empleados bancarios. Según el comunicados, «los justos reclamos de Sergio Palazzo para encuadrar en su sindicato a trabajadores de una empresa dedicada a transacciones bancarias y financieras son legítimos y están regulados en el marco de la ley.

A su vez, respecto de Biró, un dirigente kirchnerista que manifestó en repetidas oportunidades su intención de perjudicar al Gobierno, el comunicado dice que «las medidas de fuerza promovidas por los trabajadores aeronáuticas, además de legítimas y legales, deberían ser apoyadas por todos los argentinos». La semana pasada, en el inicio del feriado largo, Biró organizó protestas «contra la política aerocomercial de Macri» y sin ningún motivo puntual, que perjudicaron a miles de pasajeros.

Este jueves se difundió un adelanto de una entrevista que Mauricio Macri concedió a la cadena CNN, en el cual el presidente se refirió a esos dos conflictos. «Ese señor es otro prepotente, Palazzo, y quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente, porque ahora hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día y vamos todos a pagar en forma electrónica», dijo Macri.

«La Argentina va rumbo a que en los próximos meses todos paguemos con el teléfono, la verdad que el Gobierno va a estar apoyando estos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo», expresó.

Sobre Biró, titular del gremio de pilotos de aviones, Macri dijo que «debería darle vergüenza lo que hace». «Hay un 90 y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela con frecuencia, a pesar de la revolución de los aviones, porque tiene que pagarle a Biró todos su privilegios e ineficiencias que cuestan miles de millones de pesos por mes», disparó.

El presidente afirmó que «Aerolíneas Argentinas hoy le sigue costando a los millones de argentinos que no vuelan más de 2.000 millones de pesos por mes, y este señor no solo no se pone a ayudar para que los argentinos no tengamos que poner ese dinero que necesitamos para mejorar la educación, llevar cloacas y agua potable a la gente que no las tiene, sino que se opone a la llegada de otras líneas aéreas, es una cosa disparatada», resumió.

«Él tendría que estar contento porque con más líneas aéreas más pilotos van a volar, como el de mecánicos, más mecánicos va a tener, pero son gente que no entiende el cambio de la Argentina, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección que es: yo hago mi trabajo lo mejor posible para que vos tengas un mejor trabajo», manifestó Macri. (Clarín)