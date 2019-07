En 6 meses, la deuda pública aumentó en U$S 5.044 millones

07:30 – Al 30 de junio el monto total es de U$S 337.236 millones, según la Secretaria de Finanzas.

Por: Ismael Bermúdez

La deuda bruta pública interna y externa, en pesos y en moneda extranjera, sumó al 30 de junio pasado US$ 337.236 millones. Es un aumento de US$ 5.044 millones en los primeros 6 meses de este año, según los datos de la Secretaría de Finanzas. Si bien el informe no consigna su equivalencia con el PBI, se estima que la deuda pública nacional – sin la de provincias y del BCRA– ronda el 90% del PBI.

A fines de 2018, la deuda sumaba U$S 332.192 millones, equivalente al 86% del PBI. Al 31 de marzo, bajó a U$S 324.898 millones pero subió en términos del PBI al 88,5%.

En diciembre de 2017 la deuda sumaba U$S 320.934 millones, 57,1% del PBI. El salto en términos del PBI se produjo por la fuerte devaluación que rel valor en dólares de la economía (PBI) y también de la deuda en pesos, en un contexto de caída de la actividad.

A fin de 2017, el PBI estaba valuado en US$ 560.000 millones y ahora, por el retroceso de la actividad y el salto del dólar, se estima en torno de los US$ 370.000 millones.

En la década, en términos de PBI, el nivel más bajo fue en 2011 con el 38,9%. Luego fue creciendo año a año en forma ininterrumpida hasta los mayores valores de comienzos de 2019.

Lo que pasó en los primeros 6 meses de este año es que el Gobierno tomó nueva deuda por US$ 59.970 millones, incluidos desembolsos del FMI por US$ 10.829 millones, y canceló vencimientos por US$ 54.658 millones. El endeudamiento creció en US$ 5.312 millones.

La diferencia con los U$S 5.044 millones de aumento neto es fundamentalmente por los cambios en el valor del dólar que redujeron en dólares la deuda en pesos.

A su vez, la deuda se fue “dolarizando”. Del total, el 76,61% está contraída en moneda extranjera (como dólares o euros). En 2015, esa proporción del 69,3% y a fin de 2018 del 76,4%

Además, ahora una proporción mayor de la deuda está tomada con los organismos financieros internacionales que, de US$ 20.974 millones en marzo de 2018 pasó a US$ 62.721 millones. El incremento se debe fundamentalmente a los desembolsos del FMI.

En tanto, como proporción de los recursos tributarios, los intereses pegaron un salto continuo: del 7,9% en 2015, al 8,9% en 2016, al 11,9% en 2017, al 15,2% en 2018 y al 16,1% en marzo de 2019. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC), entre enero y junio los intereses devengados sumaron $ 428.961 millones, un incremento interanual del 84%. (Clarín)