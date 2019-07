HAY QUE BLINDARSE DE TANTA BASURA POLÍTICA

12:15 – (Por Rubén Lasagno) – Escucho poco la radio en estos días o lo reduzco al mínimo necesario, porque me intoxican los malos y repetitivos gingles de los candidatos (tan malos como ellos) y sus pretendidas presentaciones públicas y en mi vehículo sustituyo los ruidos molestos de campaña por Spotify. Las redes sociales me tienen sin cuidado porque las evito, excepto WhatsApp donde selecciono o bloqueo los contenidos de quienes quieren invadir mi espacio de privacidad.

En la vía pública la campaña callejera solo me hace pensar ¿De dónde sacarán la plata los candidatos para lucir decenas de camionetas nuevas (todas 0 Km), ploteadas completamente, con enorme banderas flameando (tipo ISIS) mostrando el egocentrismo de algún descarado candidato que nunca conoció el Barrio San Benito de Río Gallegos y hoy lo inunda de promesas? ¿Quién se habrá beneficiado con la venta y la compra de tantas camionetas nuevas?. No hay respuestas claras y los candidatos no lo dirán nunca, pero todos sabemos que los sindicatos, los municipios y el gobierno provincial son las cajas negras que nadie controla

Los diarios nacionales, aquellos que aún conservan un poco de dignidad, suelen reproducir noticias por fuera de la campaña tienen algo de mi atención. Solo busco eso y evito entrar en notas que son publicidades políticas encubiertas, como así tampoco leo las “encuestas”, virtuales herramientas de campaña, burdas y falaces, que aportan información beneficiosa para quien las paga.

A los sitios digitales de la provincia, los sobrevuelo literalmente, evitando aquellos donde son más los carteles mostrando a candidatos sonrientes y “amorosos”, que se mezclan con notas las cuales, para colmo, ni siquiera constituyen producción propia sino son “copy y paste” de partes de prensa de los propios partidos y candidatos, sin ningún tipo de valor informativo. Es decir, los sitios web de la provincia se han transformado en meras plataformas de campaña de todos los candidatos, solo por el mero interés de facturar. Y allí acuden todos porque, además, son baratos.

En nuestro portal el lector está libre de esa lectura parásita, boba y esquizofrénica. Si algún candidato quiere lucir su imagen debe pagar el precio que pedimos y rogamos que no lo haga. Nuestros lectores no están contaminados de campañas ni de publinotas, será por eso que confían en nuestro único capital: la credibilidad. No reproducimos en modo “copia y pegue” los partes de prensa de los candidatos, donde todos lucen buenos, transparentes y proactivos. Somos productores de notas, no copiamos. Investigamos, producimos informes propios y análisis político. En todo caso si mencionamos a alguno de ellos, es para decir cómo eran antes y cómo se muestran ahora.

Es más, en nuestro portal suelen aparecer caras de los candidatos (provinciales y nacionales) subidas automáticamente a través del sistema publicitario de Google y cuando ello ocurre, nosotros mismos nos encargamos de bajarlas. No queremos ni necesitamos ningún clic sobre ellos. Esto habla de cómo nos enfocamos en lo importante desde el año 2004 cuando iniciamos este proyecto y nunca lo hemos cambiado, porque el periodismo solo debe ser información, análisis y críticas. Lo demás es otra cosa.

En televisión, sugiero las alternativas de DirectTV y/o Netflix, evitando ver las caras repetidas de la fauna autóctona local, que tratan de deslumbrar con promesas de lo que nunca hicieron y prometen que harán de ahora en más. Es peor consumir mentiras sabiendo que nos mienten, que ser sorprendidos en nuestra buena fe con el primer engaño. Lamentablemente en esta provincia y en el país, nunca elegimos, siempre optamos por lo “menos peor”.

Hay que blindarse de tanta basura política. Piense, el electorado, que todo ese ruido infernal, acompañado de un gasto descomunal de fondos públicos que cada uno pagamos, está puesto al servicio de unos pocos quienes pretenden perpetuarse en el poder o llegar más allá para beneplácito propio, de su familia y muchos amigos. Mi consejo es no hacerle “el aguante” a ninguno y dejarlos en la duda de hacia dónde irá el voto de la gente. Si la democracia les permite a ellos engañarnos, es bueno saber que la misma democracia nos permite a nosotros marginarlos.Elija siempre al que considere más honesto y le haya demostrado esfuerzo y dedicación en su labor política o bien que provenga de una vida de trabajo y realización.

A las encuestas, herramienta detestable de intromisión de la clase política en la vida de las personas, opte por no responderlas y si contesta, como una vez que sintonizan que su teléfono responde lo llamarán muchas veces en el día, pues conteste todas las veces de manera diferente. En la misma encuesta marque incoherencias propias de quien no sabe dónde está parado. Esto, claro está siempre que alguien analice el contexto (cosa que dudo) para exhibir los resultados, confundirá notablemente a los cultores de las estadísticas truchas que pretenden darle una pátina de seriedad de la que carecen.

En cada esquina céntrica de Río Gallegos jóvenes reparten costosos volantes con caras imperdonables de candidatos a gobernador, diputados, etc. Tómela y deposítela, a la vista de todos, en la primera urna pública que vea, es decir, el tarro de la basura, ese que a pocos pasos de donde recibió la boleta, está para recolectar los residuos de la gente.

Ésta es una forma de comunicarles a los demagogos y mentirosos que nos pretenden comparar la conciencia con una foto tierna besando a los niños, que no somos estúpidos y que en el cuarto oscuro haremos lo que tengamos ganas nosotros y no lo que nos armen desde los locales partidarios para nuestra comodidad y total complacencia de ellos.

Está comprobado, especialmente en los sitios digitales de noticias, que el tráfico de lectores se reduce sensiblemente en aquellos portales que hacen propaganda política. En algunos casos son tantos los carteles, videos y falsas noticias (informativamente hablando) que encubren la campaña (inauguraciones, entrega de servicios, visitas a organizaciones públicas, de caridad, escuelas etc) que los lectores huyen de esos portales. La inclinación partidaria de un medio se hace obvio ante estas cuestiones que no pueden disimularse. Hay páginas web que han sido sumamente críticas de determinados actores políticos o sindicales y hoy que son candidatos, incluyen hasta tres notas por día de “sus logros”. Esto, actúa proporcionalmente sobre la credibilidad de quienes hacen ese medio. La política, tiene esa posibilidad de destruir lo que toca.

No vote en blanco, impugne el voto. Si vota en blanco favorece a las mayorías política que se reparten el valor monetario de su voto. En el 2015 cada voto emitido (a candidatos y/o en blanco) le aportó a los partidos políticos 135 pesos por voto. Si lo impugna, poniendo dos o más boletas distintas en el mismo sobre, boletas rotas, tachadas, enmendadas o con alguna leyenda, ese voto se anula. No contabiliza para que a los partidos mayoritarios les paguen por cada voto en blanco emitido.

Los argentinos debemos perfeccionar la democracia, pero no podemos hacerlo en tanto dejemos la iniciativa en manos de los caraduras de siempre, los corruptos y los inútiles, que nos mientan en la cara cada dos y/o cuatro años, inundándonos de sus propias mentiras. El objetivo es atosigar nuestra capacidad de discernir para llevarnos a una confusión esencial que nos permita entrar en un “salsipuedes mental” y en esas condiciones, el nivel de racionalidad de cualquier ser humano, en vez de ampliarse, se acota. Allí, están orientadas éstos ardides de campaña. Ellos, entonces, te acercan la solución: te ofrecen “la boleta armada” y al “resolverte el problema”, llevan al elector a cometer el peor error: el voto inducido.

Seamos libres y empecemos por cerrar nuestros sentidos al bombardeo indebido de la basura política. Son pocos días, pero es sano escindirse de esta virtualidad. Ud, él y yo, conocemos a cada uno de los que se proponen. Sabemos lo que son y lo que hicieron. No necesitamos que hoy aparezcan sonriendo, besando niños, abrazando a viejitas jubiladas entre el barro o regalando terrenos sin servicios, para que nos convenzan que no lo hacen por un voto. En todo caso que debatan publicamente y se den a concoer a través de sus ideas, no de fotos.

Concurra a la urna con libertad y si quiere, lleve armada su boleta, pero con los candidatos y los cortes que Ud decida, no con el que le impongan. Prepare su voto antes de llenar el sobre en el cuarto oscuro, porque la argucia de atomizar las mesas ante tanta oferta electoral, es también otra patraña más de esta política de baja intensidad de tenemos en la provincia y el país. Medite, piense y ejecute. Abstráigase de todo el entorno, si puede. Hoy verá grandes corruptos venderse como santos, inútiles de todo servicio prometerle lo que jamás pudieron hacer, vagos que pretenden perpetuarse en la política para no perder la beca. Analice antes de llegar a la urna, pero aléjese del ruido basura, que solo sirve para incentivar la bronca, anular su libre albedrío y terminar con su voto en el lugar equivocado. (Agencia OPI Santa Cruz)