¿Falta de mérito para Matías Mazú?. Nadie de la justicia (hasta ahora) tuvo la iniciativa de investigar in situ en Río Turbio

10:00 – La información judicial publicada a principio de semana donde 47 intendentes fueron procesados por el desvío de fondos del proyecto para desarrollar el programa de Residuos Urbanos en los municipios del país, señala que el ex intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín y el ex intendente de Las Heras, Teodoro Camino, se encuentran procesados a un paso del juicio oral, pero en el caso de Matías Mazú de Río Turbio y “Pepe” Boldovic de Piedra Buena, la justicia determinó “falta de mérito”, es decir, admiten que no han encontrado suficientes pruebas para procesarlos, sin embargo siguen conectados a las causas.

En el caso puntual de Río Turbio es muy llamativo que la justicia solo se haya apoyado en las “rendiciones” realizadas por el ex intendente Matías Mazú y elevadas a la Jefatura de Gabinete del gobierno de CFK sin que se les haya ocurrido trasladarse a Río Turbio, ingresar al municipio para obtener información y ver con sus propios ojos dónde está todo lo que allí figura, lo que falta y las condiciones en las que están las instalaciones que alguna vez figuraron como un complejo para el procesamiento de los residuos urbanos.

Lo poco que está, se encuentra sin terminar, abandonado, destrozado, lo poco que hay de la planta está inutilizable, parte se lo robaron y otra lo vandalizaron, no hay nada utilizable y está virtualmente reducido a chatarra, a pesar de todo el dinero que rindieron como gastos efectuados para la obra que nunca se concretó.

Una de las fuentes municipales consultadas por OPI aseguró “Nadie de la justicia federal vino a constatar nada, mientras tanto los responsables locales de este robo, de este fraude se dan un “baño” de transparencia y honestidad postulándose a cargos políticos para las elecciones” y agregó “Siento vergüenza y bronca ver como se roban los fondos públicos, con complicidad de quienes deben controlarlos y sigue la impunidad total en Santa Cruz. Si uno lee las notas de OPI y ve la rendición que efectuaron, rindieron a través de la empresa «Cor-Víal» (entre otras cosas) el total por dos camiones en dos pagos y pidieron por tres y no creo que los dos camiones tengan igual precio porque no son iguales, pero eso parece que a nadie le llama la atención” y nuestra fuente finalizó con una pregunta “¿Sólo (la Justicia) se queda con lo que dijo Mazú?” y concluyó “Es muy sospechoso que como ha pasado en otras investigaciones, sin ir muy lejos pasó con el propio (Atanasio) Osuna, no vengan a Río Turbio a constatar en los hechos lo que han dejado, cómo lo han dejado y en qué condiciones dicen haber invertido lo que en realidad no invirtieron sino que se guardaron la plata”.

El 25 de marzo de 2019 OPI publicó una primer informe de dos, sobre el tema de la defraudación de fondos públicos en Río Turbio, respecto del manejo de la partida para la realización de la planta de tratamiento de residuos urbanos, que titulamos: En Río Turbio son muchos los que comieron y comen de la basura (I).

Allí denunciamos con documentación mediante, las compras y servicios contratados por el municipio de Río Turbio y pormenorizadamente los gastos realizados por el ex intendente para lo que debería haber sido la planta de tratamiento de residuos urbanos de la cuenca.

El 8 de abirl de 2019 en nuestro segundo informe titulado Planta de Residuos Río Turbio. Cronología de un plan que se cobró, se gastaron los fondos y nunca se construyó (II) se especifica la manera descontrolada en que se hicieron los gastos, la trama de cómo se licuaron 8 millones de pesos entre 2013 y 2015 y fecha por fecha cómo se contrató y compró refrendando las permanentes irregularidades que se cometieron en todo el proceso.

El lector podrá repasar las dos notas mencionadas y compararlas con el fallo que señala a Matías Mazú como carente de “méritos suficientes para ser procesado”, suma esto a la inexistencia de peritajes e investigaciones en el lugar de los acontecimientos (Río Turbio) donde aún se pueden ver los despojos de lo que debería ser una planta de tratamiento de residuos e inmediatamente cualquier habitante de la cuenca se pregunta ¿Qué más debe probarse para determinar que hubo corrupción en esa obra pública?.

Hasta ahora, desde la justicia, nadie ha dado una explicación de cómo se ha juzgado e investigado este claro acto de corrupción que en la cuenca, está probado y a la vista de todos. (Agencia OPI Santa Cruz)