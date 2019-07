¿Y ESTOS QUIÉNES SON?

10:30 – (Por Rubén Lasagno) – Esta fotografía resume el fracaso de un país. Y no lo digo partidariamente porque quienes nos leen normalmente saben que no tenemos nada para elogiar de Macri, al menos desde lo económico y lo social, pero reconocemos que estos cuatro personajes que aparecen sonriendo (no se de qué) en el fotograma, son lo menos representativo de la Argentina que deseamos y el cambio que nos merecemos.

Este cuarteto tiene sobre sus espaldas historias políticas nefastas, han sido procedimentalmente inútiles, han sumido a quienes administraron, en la pobreza, sin olvidarnos de la corrupción histórica que sembraron, las mentiras con las cuales condujeron sus gestiones y la falta de libertades en las que incurrieron. Son todos productos del populismo abyecto y decadente que durante 12 años utilizó al país para vaciar sus arcas, engordar los bolsillos de la clase política y empresaria corrupta, los mismos que hoy pretenden volver.

De izquierda a derecho los tenemos a Axel Kiscilof, ex Ministro de Economía, procesado en varias causas, culpable de maniobras con el Dólar futuro, haber favorecido con información privilegiada a Diego Marynberg, CEO de Latam Securities LLC, un fondo buitre para la compra de títulos de la deuda externa argentina por 200 millones de dólares; de haber estatizado YPF y Aerolíneas con lo cual el país perdió miles de millones de dólares y perderá mucho más en juicios; fue el que negaba la pobreza porque si funcionaba el INDEC (según él) se estigmatizaba a los pobres; el que destruyó la economía nacional cerrándonos a los mercados del mundo y dejándonos comercialmente anclados con Angola, Venezuela, Cuba y Bolivia y miles de atrocidades más que fueron desde actos de corrupción manifiesta, hasta mentiras alucinantes que lo hacían ver como al desesperado de la película de terror, ese que pretende asirse de cualquier cosa, con tal de salvar su vida. Fue el mismo que no pudo sostener un planteo de economía que el hizo una vedete en un programa de televisión y para escaparse por la tangente salió hablando de la universidad pública; cualquier pavada con tal de no dar respuesta. Sufre el mismo problema que Alberto y Cristina: no pueden enfrentar sus propias acciones.

La que sigue en al foto, nos exime de cualquier comentario. Cristina Fernández es la dueña intelectual, material y espiritual de todo lo que hizo Kiscilof y mucho más, por cuanto fue ella la jefa de la banda. La asociación ilícita que comandó desde el poder nacional, es única e irrepetible en el mundo. No se conoce alguien que se haya robado todo, junto con su marido, sus hijos y sus lugartenientes y hoy, en vez de estar presa, sea senadora con alguna remota posibilidad de volver, compitiendo dentro de las elecciones que pueden colocarla en el poder de un país, que si esto sucede, evidentemente no tiene destino ni futuro.

De ella solo digamos que en una fecha tan paradigmática como las de estos días, donde se recuerda la muerte de 85 personas en manos del terrorismo islámico, fue la responsable de firmar un paco de impunidad con los terroristas enemigos del país que volaron la AMIA y antes la embajada judía en Buenos Aires. Es quien utilizó los más bajos recursos (entre ellos Delía, Esteche y Timermann) para “negociar” la entrega del país a Irán, asegurándoles que los criminales terroristas de ese país, no sufrirían más persecuciones. Ella, la misma que posa sonriente en la foto, está acusada de “Traición a la Patria”, tal vez el peor y más vergonzosos de los delitos en una República, en una democracia, sin contar con la responsabilidad de su gobierno en el asesinato del Fiscal Nismann, un magnicidio que avergonzaría a cualquier país, más aún cuando sus autores intelectuales y/o materiales, siguen libres después de tantos años y algunos proponiéndose como candidatos.

De Alberto Fernández ¿Qué podemos decir que no se haya dicho?, un camaleón político que como Sergio Massa solo les interesa el kirchnerismo y estar cerca de las polleras de la dama. Ella lo puso como presidente para que Fernández haga lo que ella no quiere ni puede (dar explicaciones, debatir, hablar con la prensa, hablar con los gobernadores) y como un gran títere que es, juega a ser candidato mientras a su espalda la dama de hierro le dice que no se haga los rulos. Obvio, Alberto si llega a ganar, perderá. En poco tiempo lo “renunciarán” y de algún modo se lo sacarán de encima, para que CFK vuelva a tener el control eterno del poder.

Y el remate de la foto viene a cerrar con la Intendente Verónica Magario. Asumió la intendencia de la Matanza en el 2015, luego de heredarla de Fernando Espinosa quien pretende volver y acompaña en la fórmula a Kiscilof para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La Matanza es el distrito más grande y más pobre la provincia y el más retrasado en infraestructura (Cloacas, gas, agua, seguridad y asfalto). Lo poco que hay, fue hecho por parte del gobierno provincial y nacional y Magario le pega el cartel con su cara y abajo la frase “Gestión Magario”.

La municipalidad de La Matanza fue denunciada porque posee plazos fijos o fideicomisos registrados en el sistema bancario argentino y extranjero (más o menos como Alicia Kirchner en Santa Cruz) y está acusada ante la justicia por haber recibido $239.109.900 pesos del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad emitidos por la gestión de Vidal y haber invertido “Cero peso” en dotar de seguridad a los vecinos. Eso si, cuarenta patrulleros cedidos por la provincia fueron ploteados con la publicidad de su gestión. En definitiva, una buena militante K, no debe mostrar otra cosa que sus malas acciones. Ser honesto y transparente, no está en el ADN del buen discípulo de CFK.

Éstos son los que posan en la foto pidiendo el voto de los bonaerenses y de los argentinos en general. Las elecciones son libres y cada uno sabrá a quien elegir y a quien excluir con su voto; pero demás está decirlo, esta fotografía resume el peor pasado del país, conjuga la traición, el asalto a los fondos públicos, la pérdida de valores de la Patria y las instituciones, la corrupción en su máxima expresión, la mentira constante, la segregación, la discriminación, la violencia y la venganza explícita. Representa la pérdida de libertad, personal y de expresión, la pérdida de libertad económica y financiera, la vuelta a los corralitos y el cierre de las fronteras, a los países del primer mundo; son los adalides de la demagogia, el relato falaz y los engaños populares más atroces; generadores de negocios espurios y corrupción para todos y todas.

Si es eso lo que el argentino medio quiere, debe votarlos sin pensar. Si pretende que este país tenga una salida hacia arriba y no vuelva al oscurantismo, deberá excluirlos de sus preferencias y votar a cualquier otro. (Agencia OPI Santa Cruz)