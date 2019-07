De Ángela Gutiérrez a Divididos; el raro orden de prioridades de las autoridades provinciales

10:45 – Ángela Gutiérrez fue atendida de urgencia en Caleta Olivia en diciembre de 2018 por un cuadro de hipertiroidismo avanzado que la ponía en serio riesgo de muerte. Los médicos ordenaron la derivación en tres oportunidades a través de la Caja de Servicios Sociales hacia un hospital de Buenos Aires.

La CSS (intervenida por el gobierno desde hace más de 20 años) tiene como médico auditor al Dr Daniel Santiago, el cual negó y/o rechazó tres veces el pedido de traslado y a días de cumplir solo 37 años, Gutierrez falleció por desatención. Casi como una burla insensible para quienes la vida de los demás es solo un número, meses después desde la obra social llamaron a su casa para decirle que le habían conseguido el turno en Buenos Aires, con la endocrinóloga que podría salvarle la vida, sin saber que para la paciente era demasiado tarde.

La Caja de Servicios Sociales, intervenida por el kirchnerismo desde hace más de 20 años, luce todo tipo de carencias, falta de servicios, cortes por falta de pagos a médicos, sanatorios, medicamentos, próstesis, deudas a proveedores, etc; esto, claro está es por el desmanejo evidente de los recursos en la provincia y básicamente la ausencia de un orden de prioridades al momento de poner la plata y los fondos recaudados por el gobierno, en los sectores más sensibles como son la salud, la educación y la seguridad.

Por eso, por la falta de criterio para plantear las prioridades de cara a la sociedad, es que el gasto de 3,5 millones de pesos para pagar la actuación de la banda Divididos más los gastos para pagar “El Polaco” y el festival realizado en el Boxing club, cayó tan mal en la opinión pública en general y fue noticia nacional luego de nuestra prublicación.

Y vale aclarar que lejos de pretender argumentar como los que resisten la crítica, aludiendo a que no se reconoce al trayectoria de la banda de música, el tema no en ese, sino la falta de orden de las prioridades, porque mientras la provincia gasta 10 o 15 millones de pesos para armar recitales en épocas de campaña, no atienden las necesidades básicas de la salud, dejando o permitiendo que la gente muera por falta de atención, como sucedió con Ángela Gutierrez.

Y este no es el único (y seguramente el último) caso. En una provincia con tantas carencias básicas de salud, infraestructura, educación y seguridad, lo recursos deben estar dirigidos sustancialmente a resolver esos problemas, sin embargo la concepción populista del gobierno, prefiere “venderle” a la gente que el evento es “libre y gratuito”, cuando en realidad no existe tal gratuidad, los artistas cobran por su trabajo y alguien les paga y éste es precisamente el punto y no en los artistas donde está el problema.

Con los mismos argumentos atacaba el kirchnerismo desde la nación, cuando se objetaba el denominado “Fútbol para Todos”, al cual también decían que era “gratis” y en realidad al país le costaba más de 1.200 millones de pesos los cuales iban a parar al bolsillo de cuatro vivos.

El otro argumento por demás falaz, es el esgrimido por el gobierno al sostener que el fondo UNIRSE es para invertir en dichos gastos. El punto no es un acto administrativo, es una cuestión de humanidad. No importa de dónde salga la plata si ese dinero que entra al Estado, es dilapidado en cuestiones que no son las fundamentales.

Todo esto, además, se agrava por el momento en el cual se gastó el dinero: en medio de una campaña de la gobernadora tratando de captar votos del segmento más joven del electorado y sin sentir remordimiento por la abyecta forma de manejar el dinero que no es de Alicia Kirchner, sino de la gente que vive en Santa Cruz, a cuyos fines se deberían aplicar.

Por esto mismo y en consonancia con el mensaje cambiado que se intenta dar, Pablo Grasso salió a rebatir la información que se conoció en todo el país y afirmó que “Bien gastado están” los 3.5 millones a dividido y más de 10 millones de la fiesta, sin detenerse ni un minuto en pensar que un buen administrador de la cosa pública fija prioridades y no maneja los fondos de todos como un cambalache del cual se creen sus dueños, sin obligación de rendirle cuentas a nadie.

Estos mismos, todos ellos, son los que tocarán a su puerta pidiéndole el voto. (Agencia OPI Santa Cruz)