María Luján Rey dijo que Cristina Kirchner “una vez más, habla y vuelve a mentir”

09:00 – Fue después de los dichos de CFK contra la gobernadora por los que buscan trabajo como guardiacárceles.

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó «la falta de sensibilidad» de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por sus declaraciones sobre la importante cantidad de jóvenes que hace unos días se apostó para conseguir trabajo en el Penal de Olmos.

Vidal había explicado que la larga fila fue para los que aspiraban a «estudiar y poder ser guardiacárcel», al referirse a la convocatoria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la unidad penal de Lisandro Olmos, en La Plata, al que acudieron más de 1.200 jóvenes.

Cristina Fernández, candidata a vice en la fórmula que encabeza Alberto Fernández, cuestionó a la mandataria provincial al hablar en la apertura del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias, que reunió a un millar de mujeres sindicalistas.

La ex presidenta aseveró que «los dos colectivos más agredidos por estas políticas son las mujeres y los pobres».

Y, agregó: «Luego de ver la cola de un kilómetro y medio para buscar trabajo de cadete y después de escuchar negar eso por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar Buenos Aires (en referencia a Vidal), me preocupa la falta de capacidad para entender, la falta de sensibilidad».

«Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos, de sensibilidad», dijo la senadora nacional. Y, agregó que «se puede ser muy capaz, pero si no te importa un corno lo que le pasa al otro ¿de qué sirve esa capacidad?».

La respuesta desde las filas de María Eugenia Vidal de boca de la candidata a diputada nacional María Luján Rey quien sostuvo que «CFK una vez más, habla y vuelve a mentir. Insensibilidad es que la plata que tenía que ir a los trenes quedara en los bolsillos de sus funcionarios».

«Insensibilidad es decir que si la tragedia de Once pasaba un feriado ‘hubiera sido una cosa mucho menor’ como dijo el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que hoy está preso cumpliendo su condena por la muerte de 52 inocentes», agregó la candidata a diputada nacional.

«Sabe @CFKArgentina que tiene condenados y presos a ex vicepresidente por robarse la fábrica de hacer billetes y ex ministro de planificación por no invertir en frenos para los trenes que ocasionaron muertes? Sensibilidad? No median la pobreza y escondían la tragedia de La Plata», tuiteó por otro lado el diputado nacional Wolff, quien además publicó un video recordando cuando Cristina dijo, en un acto en el tren Sarmiento en el 2014, tiempo después de la tragedia de Once, «¿están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que ser rápido porque sino viene la próxima formación y nos lleva puestos». «Todos tenemos derecho a opinar. Hágase cargo usted de su ‘capacidad y sensibilidad'», cuestionó el diputado.

Por su parte, la senadora provincial Daniela Reich, también utilizó Twitter para cruzar a Cristina Kirchner: «@CFKArgentina no te vi ‘ni preocupada, ni sensibilizada’ cuando la plata destinada a obras durante tu Gobierno no llegaba a destino».

«El gran problema que tenemos en este país es que nada de eso los conmueve, pero es necesario volver a tener la capacidad de sensibilidad en la Casa Rosada y en cada uno de los lugares en donde los dirigentes políticos tenemos que tomar decisiones», agregó. (Clarín)