Cómo engañar para que te voten y después seguir haciendo lo mismo

(Por Rubén Lasagno) – Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, reelegido el 9 de junio de este año, es el paradigma del candidato mentiroso, el oportunista, el ladrón de votos. Podríamos seguir poniendo calificaciones a quien en primer lugar se encontró con la gobernación debido a la muerte de Mario Das Neves, sin siquiera saber lo que tenía que hacer en el cargo.

Su primera medida fue desalojar de la casa de gobierno a los dasnevistas que los miraban de costado, traer gente propia y subirse a la ola del poder con ánimo de terminar su mandato y aliarse con el kirchnerismo, fotografiándose abrazado con Sergio Massa un ultra K de la primer ahora. Pero luego vio lo bueno de tener el control y desarrolló su propio “proyecto”, entre los cuales estaba el de ir como cuentapropista a disputar la gobernación en el 2019, aludiendo que la “pesada herencia”, solo le había permitido ordenar de manera más o menos equitativa a Chubut, pero prometiendo un futuro mejor, con una provincia más igualitaria, menos conflictiva y mejor organizada.

Arcioni prometió de todo. El 9 de junio la gente le volvió a renovar la confianza y a los pocos días, después de desaparecido el vaho de la borrachera electoral y corrido el telón de la campaña absolutamente mentirosa, engañosa, falaz, volvió la realidad; y la realidad es la que indican hoy los diarios de aquella provincia: fracasó la reunión del gobierno con los gremios estatales, a los cuales Arcioni les adelantó hace dos días a través del Ministro de Economía, que no podrán cobrar en tiempo y forma, sino desdoblado y que los aumentos pactados no se podrán cumplir como se firmó en los acuerdos previos a las elecciones, porque la provincia tiene déficit financiero.

Hoy, volvieron los paros de estatales, docentes y las carpas frente a Gobierno.

Todo volvió a la normalidad y mientras le echa la culpa de la situación de Chubut al gobierno nacional, le pide ayuda para pagar salarios. Típico de la conducta K. En Santa Cruz lo vemos con la gobernadora Alicia Kirchner.

Claro, nada de esto dijo Arcioni en su campaña, a pesar que lo sabía. La frase que se me ocurre ahora es: “Chubutenses, ¡Jódanse!”. Lamentablemente es generalizar y repartir la culpa entre mucha gente que no tuvo nada que ver, pero el porcentaje en mayoría obtenido por Arcioni, demuestra que en Chubut no quisieron cambiar nada y se merecen lo que les ocurra de acá en más.

Mariano el mentiroso

Solo vamos a retratar aquí algunas de las frases falaces que dijo Mariano Arcioni durante su reciente campaña de hace escasamente un poco más de un mes, para que el lector entienda lo que es un político en campaña y haga su propio cuadro de situación cuando escuche a gente/partido que no ha podido administrar nada desde su cargo y hoy le promete que lo hará si lo vota para los cuatro años venideros.

Dixit de Arcioni

3 de abril del 2019 – El Observador del Sur:

“Arcioni reivindicó “el valor de la palabra”, y señaló que en las próximas elecciones “todos los chubutenses vamos a poder votar y elegir el futuro de nuestra provincia. Cada ciudadano sabe que siempre fuimos sinceros y dijimos la verdad, nunca nos escondimos y estamos presentes en toda la Provincia, poniendo la cara”.

7 de junio de 2019 – Vía Rawson (Caravana final – cierre de campaña)

”Tuvimos un triunfo contundente el 7 de abril, y seguramente lo vamos a repetir este domingo 9 y aun con más cantidad de votos. Tenemos 5 kilómetros de autos en una caravana nunca vista. Es impresionante la convocatoria, producto de la gestión de Adrián Maderna, de todo el trabajo que se viene realizando en estos casi cuatro años”.

5 de junio 2019 – El Patagónico (Arcioni en Cerro Dragón junto a petroleros de Chubut)

“Este gran frente que hemos conformado tiene algo que los demás no tienen buena gente que entiende que la prioridad es la Provincia y los trabajadores, y que está preparada para defender la provincia ante las embestidas del Gobierno central”

“En un efusivo discurso en el que apeló a “ser memoriosos” y a hacer política “sustentada en valores”, el candidato a la Gobernación señaló: “siempre la prioridad serán los trabajadores y Chubut”.

6 de junio de 2019 – Radio del Mar

“(Arcioni) … en estos casi 2 años de gestión como gobernador lo más importante fue ordenar la provincia, en un contexto de conflicto”

“… hemos dejado de lado la precarización laboral en la provincia y jerarquizamos al trabajador del Estado, con las paritarias como también la cláusula gatillo, sumando a reconocimientos extraordinarios que nunca se habían dado durante años”. En cuanto lo administrativo tanto para la policía, como al personal de la salud, que fue un eje principal “ya no se escucha la falta de pediatras y de insumos en el hospital”.

“Mencionó sobre la obra social SEROS que “nos hicimos cargo de 8 meses que no se pagaba, en el caso de los bioquímicos, se les dio un aumento en 10 meses del 53%, no se le debe absolutamente nada a nadie y que ahora a días de las elecciones surge un reclamo, no es justo porque tiene un tinte claramente electoral”. Cuidando la obra social “hicimos mucho en muy poco tiempo y con muy pocos recursos”.

9 de junio 2019 – Extradata

“(Arcioni) “… en Comodoro Rivadavia y el resto de la provincia hemos ganado, en el 95 por ciento de la provincia hemos duplicado los resultados y se debe al trabajo sincero de decir la verdad, de hacer política con lo que tiene que tener la política”.

La verdad, hoy 7 de agosto de 2019

Diario Jornada (Comodoro Rivadavia)

“Arcioni firma hoy con Alberto Fernández “cinco puntos” claves para Chubut”

“Desdoblados y de paro: fracasó la reunión del Gobierno con los gremios.

Los funcionarios le anunciaron a los sindicatos que se desdoblará el pago de sueldos en tres tramos y los trabajadores decretaron 72 horas de huelga desde hoy.

Culpa nuestra

La realidad supera a la ficción y la mentira de los ruines en campaña se apoya en la estupidez de la gente, para concretar sus aspiraciones de sostenerse en el poder por cuatro años más.

Ojalá aprendamos a ver, analizar y tener buena memoria, más que a escuchar las mentiras orquestadas desde las campañas políticas. Nosotros, somos los dueños de nuestro destino como sociedad y si fundamos nuestros votos en las mentiras, aún sabiendo que son mentiras, no hay más culpable que la propia sociedad. Ellos (los políticos mentirosos) saben lo que hacen, depende de nosotros que los rechacemos o le demos otra oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)