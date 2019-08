10:30 – El intendente de El Calafate, Javier Belloni, candidato a gobernador por el kirchnerismo junto con Alicia Kirchner y Claudio Vidal, cree que el gobierno de la provincia le robó votos. Así lo expresó al momento de cerrarse el escrutinio, cuando solo en el bunker de Alicia se vivía la expectativa del triunfo.

En ese momento Belloni despachó un audio a sus colaboradores, instándolos a controlar el conteo de votos, en la creencia de que se le estaban anulando sufragios. Más tarde envió otro audio por Whatsapp que también reproducimos aquí, en el cual Belloni confirma que tenían muchos votos recurridos y les dice a sus colaboradores que el día lunes, es aún más importante que el domingo de las elecciones, por cuanto en el recuento él prevé que el gobierno hará las trampas necesarias, especialmente en Río Gallegos, para dejarlo afuera.

Audio 1

En el primer audio que emitió Belloni la noche del domingo, señala expresamente: “Quiero que contemos bien los votos pero quiero que fiscalicemos bien (Río) Gallegos. Primero con la planilla pero igual hay que hablar con todos los fiscales que hicieron esas planillas para ver cómo cargaron los datos de cada una de las boletas que salieron de adentro de la urna y si hace falta, vamos a pedir a la justicia, fiscalizar de nuevo las urnas de Río Gallegos. Estamos convencidos de que hemos ganado las elecciones y no están volcando bien los datos de la realidad de lo que pasó en la provincia. Asique les pido que hagan el último esfuerzo, que fiscalicen bien, que se junten con los fiscales, que revisen las planillas, que revisen los certificados y si hace falta que vayamos a buscar dentro de la urna, cuántos votos tuvimos en Gallegos, me parece que ahí tenemos la gran dificultad y si logramos blanquear esta situación creo que nos puede ir muy bien o mejor de lo que pensábamos. No se si se darán cuenta que nadie sale a festejar ni nadie dice quien ganó. Me parece que algo está pasando. Entonces, abramos los ojos, controlemos bien, miremos la fiscalización, miremos las planillas, miremos los certificados y si hace falta pidamos en Río Gallegos volver a abrir las urnas para saber cuántas boletas tiene nuestro sector. Un abrazo grande.”

Audio 2

En el segundo audio emitido por Belloni, refuerza el pedido anterior y promueve un mayor esfuerzo para hacer el control. Dice: “Les comento que ahí me dice Orieta que en cada mesa nos recurrían como mínimo dos votos. Tenemos muchos votos recurridos, por eso decimos que tenemos que juntarnos, ver de qué forma defendemos nuestros votos y si tenemos que ir a la justicia para que se destapen esas urnas y volver a contar los votos, lo tenemos que hacer. Es más importante este día que inclusive el día de ayer y los días anteriores. Por favor les pido, hagamos este esfuerzo. Entiendan que no estamos perdidos, tenemos todo para ganar, pero tenemos que ir a defender los intereses de la gente que están metido dentro de las urnas.”

Las mentiras del candidato

Tal como lo refiere claramente en los audios, Javier Belloni pidió formalmente ante la justicia la impugnación y/o anulación de 45 mesas en Río Gallegos por irregularidades en el recuento de votos, fundamentando en el documento que detectó diferencias entre los datos que fueron consignados en los telegramas y las actas que confeccionaron en cada mesa, tal cual se los advirtió horas antes a sus propios fiscales. El Juez federal Leal Ibarra, rechazó la petición del sublema de Belloni, alegando que ese reclamo se deberá dirimir en el escrutinio final con la participación de todos los apoderados de las listas concursantes.

El intendente de El Calafate conoce con total certeza la forma en que el Frente Para la Victoria hace las trampas electorales. Su desconfianza seguramente se funda en hechos certeros y en razones del conocimiento previo que posee de cómo (especialmente en Río Gallegos) han forzado y posiblemente adulterado los resultados en algunas mesas y muchos fiscales de mesas a los que hemos consultado han dejado deslizar que hubo irregularidades, sin embargo las denuncias de Belloni no se ponen en duda aquí y hasta felicitamos al intendente si las hubiera sostenido, difundido y replicado a través de su departamento de prensa. El problema, precisamente, es que lo hizo y después lo negó públicamente.

El día 14 de agosto Belloni ante los ciudadanos de El Calafate dijo “desmentir categóricamente” supuestas declaraciones propias o de su espacio sobre un recurso planteado ante la justicia para revisar el conteo de votos, en el cual presumiblemente habían cometido irregularidades desde la provincia. No mencionó ni se hizo cargo del pedido formal rechazado por el juez Leal Ibarra, cuyo documento se hizo público en medios digitales y redes (OPI no lo reproduce porque no posee el documento completo), ni de que sus fiscales retrasaron el recuento ante las sospechas de robo de votos.

Con estos audios quedan demolidas las acciones posteriores de Belloni por apaciguar, tapar o moderar su acción en contra del sector de Alicia Kirchner a quienes hizo responsable (sin mencionarlo), en todo momento, de estar fraguando un fraude en su perjuicio.

Aquí mostramos las pruebas más contundentes (su propia voz enviada por WP a sus fiscales) de que el intendente Belloni dijo una cosa, ordenó una acción a sus colaboradores, hizo una denuncia y después mintió públicamente para evitar el efecto “bola de nieve”.

¿Alguien lo habrá llamado para “calmarlo”? ¿Alguien (como CFK, por ejemplo) le habrá “aconsejado” bajar los decibeles de su voz porque podría afectar su candidatura a intendente? ¿Le habrán “aconsejado” no “hacer olas” para no salpicar el buen e increíble “triunfo nacional” del CFK en las PASO?.

Sin duda mucho de esto o todo en conjunto, limitó de manera contundente su accionar. No hay duda que Javier Belloni sigue pensando que le robaron gran parte de los casi 4.000 sufragios de diferencia que obtuvo en su favor Alicia Kirchner.

Tanto él como su entorno conocen las maniobras de Pablo Grasso y de Pablo González en todo este asunto, quienes fueron los artífices del triunfo de la gobernadora, no solo en el interior por ajustado margen, sino (y especialmente) en la capital, territorio de absoluto dominio político del presidente del IDUV.

Hemos recolectado (y nos han llegado) decenas de testimonios de cómo se vulneró la Ley electoral, la forma en que en las puertas de los colegios se pagó el voto, la mecánica con la que se llevó a votar en ciertos barrios a gente cooptada por la estructura K y también relatos increíble de cómo se llevó a cabo el conteo y el vuelco de datos. Lamentablemente carecemos de pruebas fácticas, por el momento, para explicar, como en esta nota con un audio original, cómo se generó la mentira y el fraude.

OPI, siguiendo su forma de publicar sin valerse de las redes sociales o los trascendidos, cuando tenga en su poder la autorización para difundir el material que nos acercó un integrante de una mesa, donde muestra en un video oculto de un colegio de Río Gallegos cómo se cometió fraude (al menos en ese lugar y en ese momento), lo hará publico de manera inmediata. Por la sensibilidad que tiene ese material que nos acercaron y la gente que involucra, la cual se ve en la escena de 46 segundos, no podemos difundirlo sin delatar su autoría, razón por la cual su poseedor debe autorizarlo expresamente para ser emitido.

Es decir, sabemos positivamente que Javier Belloni tiene razón. Sus sospechas son ciertas. Pero su silencio y la negativa a perseguir la verdad, lo muestran tan cómplice de fraude, como el mismo fraude del cual él denuncia haber sido víctima. Estas cosas, también hay que tenerlas en cuenta cuando se vuelva a elegir un candidato en las urnas. (Agencia OPI Santa Cruz)