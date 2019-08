Se agrava el conflicto en Chubut. Docentes y estatales comenzaron a bloquear acceso a los yacimientos

11:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Como lo referimos el día lunes, el rechazo al pago desdoblado de salarios en la provincia de Chubut hacía temer lo peor: el avance de las protestas sobre los yacimientos petroleros, de donde salen esencialmente los recursos para el funcionamiento del Estado, teniendo en cuenta que básica y fundamentalmente nuestra provincia es la de mayor producción de petróleo junto con Neuquén y en tercer lugar Santa Cruz.

Desde la mañana de hoy estatales y docentes nucleados en Atech regional Sur se instalaron sobre las rutas 3 y 26 y en los accesos a yacimientos en Manantiales Behr, impidiendo de hecho el tránsito y paso por el lugar de vehículos y trabajadores de la industria desde y hacia los pozos petroleros.

El Gobernador Mariano Arcioni más dedicado a conservar su poder político, en pleno desarrollo de un conflicto social que se podría generalizar en los próximos días, mantuvo una reunión con Alberto Fernández, mientras desde la calle los gremios reunidos en la MUS (Mesa de Unión Sindical) desoyeron una convocatoria realizada por los ministros para conciliar entre las partes una salida al conflicto y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza, hasta que se efectivice el pago de los sueldos de julio. Por esta razón en este momento se lleva a cabo una movilización de estatales en Rawson y la representación sindical dijo públicamente que solo se reunirán con el gobernador Arcioni, si éste tiene fechas concretas de pago.

Mientras Arcioni está en duda sobre apoyar el congelamiento de los combustibles por 90 días, porque ocasiona una pérdida de aproximadamente 2.500 millones de pesos para Chubut, desde su administración se anunció que mañana terminará de pagar el último de los tres tramos en que dividió el pago de salarios a los estatales, depositando la suma de 1.700 millones de pesos en los cajeros a fin de aliviar la presión social y especialmente descomprimir la amenaza sobre bloqueo de los yacimientos.

Desde el gobierno han desarrollado una avanzada mediática para “calmar” a la dirigencia gremial, pidiéndoles que se mantengan abiertos los canales de diálogo y recalcando que desde la gestión de Arcioni se están haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los salarios, pero exponiendo a su vez, los graves problemas que aquejan a Chubut debido a la situación de la economía nacional.

Desde el sector docente, especialmente, se ha referido que el gobernador mintió en la campaña por cuanto sabía y nunca dijo la verdad sobre la situación financiera que estaba la provincia y descreyeron que la crisis sea solo por las medidas del gobierno de Macri, lo cual de acuerdo a los dirigentes, es solo una excusa de Arcioni para esconder sus mentiras.

A raíz de ello, señalaron los dirigentes de la MUS que no cortarán los canales de diálogo pero no acudirán a una mesa donde la única conversación que puedan mantener es para escuchar disculpas. Por eso, los estatales han rechazado la reunión con los funcionarios, aludiendo que esas mesas no son de “acuerdos” sino con el fin de aplacar los ánimos, que la gente no salga a la calle, mientras el gobierno sigue pensando en cómo va particionar el próximo sueldo de los empleados públicos y los docentes de la provincia. (Agencia OPI Chubut)