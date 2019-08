Investigación: el municipio de Río Gallegos tiene a sus trabajadores sin cobertura por invalidez, incapacidad o fallecimiento

11:00 – De acuerdo a la documentación en nuestro poder y a los datos oficiales conseguidos en base al acceso a la información, la conclusión de este trabajo realizado por OPI Santa Cruz es que el municipio de Río Gallegos, quien ha dejado de contratar una ART para cubrir los riesgos laborales de sus empleados desde enero del 2018, tal como marca la ley, produjo un convenio con el ISPRO (Instituto de Seguro de la Provincia) para darle cobertura laboral a los trabajadores vendiéndolo en la prensa como un “ahorro significativo” para la municipalidad, pero sin decir la verdad: El ISPRO no está dado de alta y por tal motivo no se encuentra legalmente reconocido por la Superintendencia de Seguros de Nación (SSN) y por lo tanto solo puede dar cobertura médica-asistencial, pero los trabajadores municipales no poseen cobertura en caso de invalidez, incapacidad o muerte que pudieran sufrir en cumplimiento de sus tareas.

Todo escrito, ninguna queja

Desde hace tiempo los empleados municipales de Río Gallegos, pero también de otras localidades del interior donde el ISPRO “se hizo cargo de la cobertura del seguro”, están sin ningún tipo de amparo en caso de sufrir accidentes graves o muerte. Esto, claramente, es parte de un entramado de negocios que han hecho los intendentes con el gobierno provincial, comunicando solo una parte de la verdad, pero escondiendo el resto. Llamativamente, tampoco hemos podido encontrar alguna presentación y/o denuncia formal de parte del SOEM (sindicato de empleados municipales) advirtiendo sobre este peligro para sus afiliados, claramente fuera de la ley en materia de seguridad para los trabajadores.

OPI pudo acceder al contrato firmado entre la municipalidad de Río Gallegos y el ISPRO el 6 de noviembre de 2018 entre Pablo Ametrano, presidente del Instituto y el Intendente Roberto Giubetich en cuyo documento el municipio “le encarga” al ISPRO “la gestión de contratación y administración de la cobertura Médica por accidentes de trabajo y/o accidentes de índole profesional” para todo el personal, aclarando: “para lo cual se ajustará a las cláusulas que se acuerdan a través del presente (convenio)”, indica claramente el documento.

Y en el artículo tercero de ese acuerdo entre el municipio y el ISPRO queda bien determinado lo siguiente:

“La Municipalidad contrata con el ISPRO únicamente la cobertura de prestaciones médico-asistenciales (por derivaciones médicas) que se presenten a raíz de los accidentes ocurridos a los agentes de la Municipalidad, con motivo y en ocasión del desempeño de sus tareas específicas y habituales, laborales. Queda expresamente excluida de cobertura, toda indemnización por invalidez, incapacidad o fallecimiento, estando liberado el Instituto de toda acción judicial o extrajudicial que pretendiera promoverse a causa de estos rubros, siendo las mismas únicas y exclusivamente procedentes ante la Municipalidad, que por el presente asume dicha responsabilidad”.

Como puede corroborar el lector, el ISPRO solo atiende una provisión médico asistencial, pero lejos está de cumplir cabalmente con las funciones de cobertura como una ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), exigida por ley y normada nacionalmente y controlada por la Superintendencia de Seguros de Nación.

De las averiguaciones realizadas por OPI en el organismo nacional, se pudo establecer que los municipios de Santa Cruz adheridos a este tipo de convenios con el ISPRO están incumpliendo la Ley, por no estar cubiertos por una ART. Por otra parte en los registros de la Superintendencia no figura el ISPRO como proveedor de una cobertura integral de seguro, pero sin duda desde el organismo no desconocen la situación irregular del municipio de Río Gallegos, al menos del cual nosotros pudimos obtener toda la trazabilidad de la documentación y los datos que así no establecen.

Así lo vendieron a la opinión pública

El día 7 de noviembre de 2018, un día después de la firma del contrato entre ISPRO y el intendente Roberto Giubetich, el diario Tiempo Sur, parte de la cadena oficial del gobierno provincial, publicó una nota donde anuncia en el título “El ISPRO brinda cobertura de riesgos de trabajo a los municipales”

Y señala que “en el marco del Acuerdo Social Santacruceño, el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos, firmaron un convenio a través del cual el Instituto de Seguros de la Provincia, se hizo cargo de la cobertura del riesgo de trabajo de los empleados de dicho municipio”. Primera falacia incluida adrede en la noticia, dejando entrever que el ISPRO resolvía un problema con nivel de una ART, cosa absolutamente falaz.

En otro párrafo recortado en esta suerte de media verdad, el Presidente del Instituto Pablo Ametrano dijo: “la necesidad de cubrir los seguros de riesgo de trabajo estaba planteada. Este convenio le permitirá ahorrar al municipio de Río Gallegos de más de $1.600.000”. Esto, claro , nos hace reflexionar sobre dónde estará el verdadero negocio entre el municipio y la provincia, cosa que el propio Intendente Giubetich se encargó de ocultar.

Pero lo más importante en la nota del diario a la luz de la verdad que revelamos en esta investigación, es lo que concluyó el presidente del ISPRO, cuando admitió: “Este convenio también está vigente con otros municipios de Santa Cruz. El ISPRO es un instituto provincial y de algún modo son fondos que siguen ingresando a la provincia, lo que representa también un beneficio económico para todos los municipios”, explicó.

Con este argumento absolutamente direccionado a justificar toda una movida económica-financiera de los municipios con la provincia, a costa del bienestar de los trabajadores que se encuentran sin cobertura de seguro en caso de invalidez, incapacidad o fallecimiento, ahora debería ser materia de una investigación seria y una denuncia por parte de quienes se ven perjudicados en esta trama de negocios, para saber y establecer fehacientemente por qué y en virtud de qué los municipios han firmado este convenio por fuera de la ley de contratos de trabajo. Y en esto el sindicato de los municipales debiera jugar un papel central.

Historial de contratos

Como primera medida en esta investigación OPI fue a buscar en la Superintendencia de Riesgo de Nación, el historial de contratos del municipio de Río Gallegos con las ART, para establecer cuándo, cómo y en qué momento la intendencia dejó a sus empleados sin seguro de vida completo, que los cubra no solo en los aspectos médicos asistenciales, sino y lo más importante, en caso de tener accidentes graves o quedar disminuidos físicamente o fallecer.

La información oficial obtenida, corrobora que el municipio de Río Gallegos (CUIT 30644807343) CIIU principal 841900 registra los siguientes contratos con la ART:

EXPERTA Nº de contrato 41487 con alta 01/07/1996 y baja el 22/10/2001

PROVINCIA Nº 97492 con alta 01/06/2004 y baja el 24/03/2008

PREVENCION Nº 178741 con alta el 20/06/2008 y baja el 31/05/2010

ASOCIART Nº 196885 con alta 01/06/2010 y baja el 22/02/2015

ASOCIART Nº 307535 con alta 16/04/2015 y baja el 18/01/2018

Asimismo la información referida a los contratos extinguidos por falta de pago por parte del Municipio de Río Gallegos fueron los siguientes de acuerdo a la fecha en que operó la baja:

Extinción en fechas: 23/10/2001; 25/03/2008; 23/02/2015 y 19/01/2018.

Después de estar 10 meses sin seguro, a partir de la última fecha (19/01/2018) el 6 de noviembre de ese año, el intendente Roberto Giubetich firmó el convenio incompleto con el ISPRO. Actualmente, el personal del municipio de Río Gallegos y varios municipios más del interior, poseen este convenio vigente con la provincia, pero están sin cobertura completa por riesgo de vida o invalidez, por haber sustituido a las ART, reconocidas y autorizadas por Nación, para dar cobertura total y en su lugar, los intendentes proveen solo un seguro médico/asistencial a sus empleados. (Agencia OPI Santa Cruz)