El juez Claudio Bonadio procesó a todo el entorno de Daniel Muñoz por lavado de dinero

Hay 28 involucrados que tenían vínculos con el ex secretario de Néstor Kichner. El caso es una derivación de los cuadernos de las coimas.

Por: Lucía Salinas

El juez Claudio Bonadio procesó por lavado de dinero a todo el entorno de Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner) en una segunda etapa del expediente que investigó la exteriorización de fondos proveniente, según determinó el magistrado, de la estructura que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. En esta oportunidad quedaron acusados por blanqueo 28 persona con embargos que van desde los 1.000 a los 3.000 millones de pesos.

En una segunda etapa de esta causa que está vinculada a los Cuadernos de las Coimas, el juez Bonadio ya había determinado que parte de este conjunto de personas había “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”.

Así, los 28 imputados quedaron procesados como «partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y actuando en ejercicio de una profesión que requiriere habilitación especial».

Con esta acusación, se comenzó a investigar más movimientos de fondos en el exterior que tenían como finalidad, incorporar al mercado dinero de origen ilícito. Con la nueva resolución de más de 200 páginas, se «concluye la instancia centrada en el lavado internacional».

El listado de procesados incluye a Leandro Albornoz (escribano de Lázaro Báez), Carolina Pochetti (viuda de Muñoz), Franco Muñoz (hijo del ex secretario de Kirchner), el jardinero de Cristina Kirchner, Ricardo Barreiro, el ex secretario privado Roberto Sosa, entre los más renombrados.

La maniobra investigada en este expediente, se desplegó dentro de la estructura que -señaló el juez Bonadio-, comandó Cristina Kirchner junto a ex funcionarios que «se aprovecharon de sus cargos» para la «recaudación de fondos ilegales correspondientes a contratos de obra, servicios públicos, transporte y concesiones viales, como así también empresarios que abonaron sumas de dinero a lo largo de aquél período».

Para Bonadio entre 2003 y 2015, se «instauró un sistema de cobro ilegal desde el Ministerio de Planificación mediante la cartelización de la obra pública y subsidios, obteniéndose de una sumatoria de los registros realizados por Oscar Centeno que el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita habría ascendido al menos a la suma aproximada de cien millones de dólares estadounidenses (USD 100.000.000)».

Parte del dinero proveniente de estos ilícitos detallados por los investigadores, fueron «recibidos por Daniel Muñoz, quien puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito». Mientras una primera parte ya fue resuelta por el magistrado, determinando una exteriorización de U$S 70 millones en la compra-venta de 16 inmuebles en Estados Unidos, en esta oportunidad, el expediente se centró en la aplicación de «fondos ilícitos aplicados a la realización de inversiones en otros países».

Así, se determinó que entre 2010 y 2015 el ex secretario de Néstor Kirchner «habría constituido en el exterior -a nombre de terceras personas de su círculo- quince sociedades», Sergio Todisco y Elizabeth Ortíz Municoy figuraron en doce de esas sociedades, entre las cuales Succesfull Ideas Inc, Harbor Golden Inc y South Golden Inc, fueron cambiando a sus integraciones -nombrando a otras personas del entorno de Muñoz-, «a los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos, habiéndose detectado operaciones y transferencias vinculadas a las firmas aludidas».

Con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, habrían comprado un total de dieciséis inmuebles a nombre de las empresas enunciadas, catorce de ellos situados en Miami y los dos restantes en Nueva York. Además, se detectaron «operaciones y transferencias de dinero realizadas por los imputados, en el marco de la estructura que habrían conformado a los fines de ocultar el origen ilícito del dinero», indicó Bonadio.

Asimismo, el magistrado registró que de los ordenantes de las transferencias recibidas por las sociedades investigadas, «se encuentran distintas firmas radicadas en Panamá, Santa Lucía y Uruguay, a través de entidades bancadas radicadas en esos mismos países y en Suiza».

A partir del año 2015 se inició, según se determinó en la causa, un proceso destinado a «desarmar la estructura societaria e inmobiliaria en los Estados Unidos de América, enajenándose los inmuebles, disolviéndose las sociedades y reconduciéndose el dinero a cuentas en distintas jurisdicciones en el exterior; maniobra que se aceleró luego de que se hiciera pública la información proveniente de la investigación periodística conocida como ‘Panamá Papers’ -abril del año 2016- y tras haberse consumado el fallecimiento de MUÑOZ -mayo del mismo año»-. (Clarín)