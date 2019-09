Seguridad ciudadana y seguridad vial, dos deudas enormes en Santa Cruz

17:30 – En estos días el sitio digital El Ciudadano de Las Heras reflotó un tema altamente sensible en Santa Cruz, no porque sea nuevo, pero sí por haberse revelado el incremento del delito, proporcional al crecimiento poblacional, la migración interna y la dinámica social, pero básicamente sustentada en la falta de política públicas en materia de seguridad, la falta de control y la ausencia total de planes de contención en los inmediato, sin proyectos integrales a largo plazo, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana (robos, hurtos, delitos contra la propiedad, femicidios, etc) como en el plano de la seguridad vial.

El portal lasherense indica que las cifras proyectadas por el Centro de Estadísticas Criminales de la Nación, correspondientes al año 2018, indica que en esta provincia durante ese periodo se denunciaron un total de 12.445 hechos delictivos. Esto, corresponde a 34 delitos por día o 1,4 delitos por hora e indica el medio que sus fuentes policiales le indicaron que los delitos no denunciados en Santa Cruz arrojan una cifra aún mayor y este fenómeno se sustenta en el escepticismo de la comunidad, principalmente por la falta de confianza en el sistema policial y judicial.

El punto es que esta información no es suministrada por la provincia de Santa Cruz a los habitantes, de manera clara, específica y tabulada por delito, porcentaje, calidad tipo y lugares de impacto en base a la distinta modalidad utilizada por la delincuencia. El origen de esa incertidumbre es, precisamente, el vacío informativo que el propio gobierno genera para mantener al margen de la realidad a la opinión pública, sin embargo, aún con la poca trascendencia que el Estado le da a las estadísticas de delito, la “sensación” es mucho más evidente cuando se vive el día a día en las calles y en los barrios poco iluminados, sin patrullaje o aquellas noticias que trascienden en medio periodísticos, que suelen ser sustancialmente menores a los hechos reales.

En este mismo sentido la seguridad vial es altamente ineficiente (o inexistente) en la provincia. Solo basta transitar y recorrer Río Gallegos en distintas horas y diversas calles, para ver la inconducta de los automovilistas, la inobservancia de las reglas, la manera inadecuada que transitan vehículos sin luces, sin paragolpes, las altas velocidades en vías rápida y sin embargo, poco o nada se hace sobre el tema, excepto desplegar algunos “operativos” donde se exige documentación, pero no se cruzan datos para saber si el conductor tiene antecedentes, si está inhabilitado o si el auto se encuentra en condiciones de transitar.

Los choques mortales que a diario se producen en Río Gallegos, dan muestra, no solo de la falta de educación social en relación al tema, sino de una ausencia de controles por parte de las autoridades. Sin duda los fallecimientos y discapacidades por accidentes de tránsito, en la provincia, deben superar holgadamente a otras causales de muertes y daños en las personas.

En definitiva, la seguridad en todas su expresiones está ausente en Santa Cruz. La falta de políticas públicas en la materia y de personal especializado que pueda diagramar un sistema eficiente para que el delincuente no pueda escapar, o sea buscado y apresado inmediatamente; la ausencia de un aparato de prevención del delito y la carencia de personal entrenado en el manejo de las nuevas tecnologías, con acceso a herramientas informáticas y disuasorias para la delincuencia y la carencia de un departamento de inteligencia criminal, hace que la policía llegue tarde o nunca, ya sea a la prevención o a la represión de cualquier delito.

Por eso y no por otra cosa, no nos debe llamar la atención si no existen datos fehacientes de cuántos delitos se cometen en la provincia en cada año. las estadísticas serias son enemigas de los populismos; no por otra razón durante los 12 años que duró el kirchnerismo a nivel nacional, se suprimió el INDEC, Argentina tenía menos pobres que Alemania, la inseguridad urbana era una sensación y el narcotráfico solo usaba el territorio argentino, “de paso”. (Agencia OPI Santa Cruz)