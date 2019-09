Caso D’Alessio: dura advertencia del juez Bonadio a su colega Ramos Padilla por el caso gas licuado

07:30 – El magistrado le avisó que no usó los dichos del falso abogado en esa causa, y que opinar de un expediente ajeno “sería un acto de prevaricato”. Envió ese escrito al Consejo de la Magistratura.

Siempre negadas desde Dolores, las esquirlas que el caso D’Alessio puede -¿busca?- sembrar sobre otros delicados expedientes por corrupción que se tramitan en Comodoro Py fueron desviadas de una de esas causas sensibles: con un duro escrito, el juez federal porteño Claudio Bonadio le informó a su colega Alejo Ramos Padilla que el testimonio del falso abogado investigado por supuesto espionaje ilegal y extorsión no fue incorporado a la causa por corrupción en la importación de gas licuado en la que están acusados Julio De Vido, Roberto Baratta y otros ex funcionarios.

Pero no es todo: Bonadio también le advirtió a su colega que haber insinuado esa conexión -que debido a los cargos que pesan sobre D’Alessio podría causar nulidades en el caso gas licuado- podría ser un grave acto de prevaricato, es decir de un acto contrario a la ley. El juez de la causa cuadernos también remitió ese mismo escrito al Consejo de la Magistratura, donde tramita una denuncia contra Ramos Padilla por supuesto mal desempeño.

Según aclara el texto de escuetas dos páginas firmado el 30 de agosto -al que Clarín tuvo acceso esta semana- la carta busca informar a Dolores sobre algunos datos, tras el planteo de nulidad que Baratta presentó ante Bonadio por una resolución de Ramos Padilla en la que este juez «realizó diferentes consideraciones» en relación a la causa que investiga a De Vido y otros ex funcionarios por el supuesto fraude millonario contra la administración pública a través de la compra de gas licuado.

Bonadio se refiere primero a la declaración del ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat ante la fiscalía federal 4, de Carlos Stornelli. «Le hago saber -a Ramos Padilla- que dicho testimonio no forma parte del plexo probatorio de estas actuaciones, no habiendo sido siquiera remitido a este juzgado, sino directamente -desde la propia fiscalía- a la oficina de sorteos de la excelentísima Cámara del fuero a fin de que se investigue la comisión de posibles delitos de acción pública».

Es decir que el testimonio de Brusa Dovat -que en Dolores luego dijo haber sido extorsionado por D’Alessio para brindarlo- nunca contaminó el caso gas licuado

En su lacónico escrito, Bonadio también se refirió «a las declaraciones testimoniales prestadas por Marcelo D’Alessio ante la fiscalía federal 4 los días 5 y 12 de noviembre de 2018».

«En relación a tales testimonios, le aclaro que los mismos no fueron incorporados como pruebas de cargo contra los imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias, no se tuvieron en consideración a los efectos de convocar a los causantes a prestar declaración indagatoria, sus dichos no generaron ningún efecto jurídico en la causa, no fueron legitimados, por cuanto las manifestaciones de D’Alessio no fueron ni siquiera valoradas en la resolución dictada con fecha 18 de marzo del corriente año, en la que se dispuso el procesamiento de los causantes, por lo que no se adjudicaron responsabilidades en función de tales testimoniales».

«Le hago saber su señoría que expedirse sobre hechos que son investigados en otras jurisdicción y por otro juez , sería actos de prevaricato. Resulta contrario a la ley que un juez se expida sobre hechos que son investigados en otro expediente que no tiene a su cargo», cierra Bonadio. (Clarín)