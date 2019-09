Se armaron las listas a intendentes y la nota la dio Daniel Peralta que va en un frente con el kirchnerista Claudio Vidal

Daniel Peralta ex Gobernador de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

12:30 – (Por Rubén Lasagno) – Lo que parecía no se iba a dar, se dio. Claudio Vidal, kirchnerista (SER), armó un frente electoral con “Santa Cruz Somos Todos” de Daniel Peralta, construyendo ambos un lema denominado “Todos por Gallegos” que competirá con distintos sublemas, por dentro de la Ley de Lemas, para ocupar la intendencia de Río Gallegos.



El último viernes abordamos un análisis político en este sentido y anunciamos las conversaciones previas entre Vidal y Peralta, apoyando nuestras opiniones en la premisa que el propio Peralta había anunciado, de no ir con alguien del kirchnerismo. Sin duda, alguna razón de peso debe haber actuado sobre el candidato para cambiar su posición política, lo cierto ahora es que Peralta vuelve a acompañar a un candidato del FPV, quien está ahí porque en las elecciones de octubre, el kirchnerismo no le permitió competir contra Pablo Grasso. Recordemos que en notas anteriores describimos la feroz interna K, donde Vidal no era el favorito, precisamente.



La alianza de Peralta con el candidato K fue negada a medias por el ex gobernador en FM News, sin embargo, no pudo aclarar cómo se puede ir separado cuando se va junto, teniendo en cuenta que como sublema, uno y otro (Peralta y Vidal) se complementarán con los votos y si un candidato asume, el otro sublema que no ganó, pedirá determinados lugares en la gestión del municipio, como es lógico, por haber contribuido al triunfo.



El ex gobernador había dicho “Nuestro espacio no irá con nadie que vaya por dentro del kirchnerismo”, poniendo como condición que (en este caso Vidal) para jugar en alianza con su espacio Santa Cruz Somos Todos, no tenía que conformar el frente K (¿?).



Lo dicho por Peralta era una verdadera falacia. Es obvio que si Vidal iba en un frente con él, era porque no iba dentro del kirchnerismo, pues de otra forma tendría que estar formando un sublema con Pablo Grasso. Esta “condición” que exigía Peralta era en realidad una excusa argumentativamente “floja de papeles”, para justificar lo que él mismo sabía que estaba cerrando: un acuerdo con el petrolero.



Claudio Vidal es intrínsecamente kirchnerista. Su ADN político nació en las filas de Alicia Kirchner, para quien jugó desde el primer momento. Los límites internos se lo pusieron los históricos del FPV y así llegó maltrecho a las elecciones del 11 de agosto, para las cuales trabajaba en la convicción de que le ganaba a belloni y a Kirchner; algo que solo Vidal veía y creía.



Nosotros lo marcamos claramente cuando dijimos que Belloni y Vidal son producto de la misma matriz ideológica. Sin embargo, de ambos, el más recalcitrante kirchnerista es el intendente de El Calafate, quien en campaña se hacía llamar “Peronista”, buscando no contaminarse con la mala junta, pero hoy espera con los brazos abiertos a Cristina Fernández quien llega a su lugar en el mundo a “presentar” su libro escuálido de verdades y ausente de realidades, como excusa para pasear su candidatura, campaña que de otra forma no podría hacer. “El libro”, le permite a ella sentarse ante un auditorio y con esa excusa hablar de todo y criticar al gobierno, sin recibir preguntas que la incomoden, sobre el desastre, el robo y la corrupción en la que sumergió a la Argentina en 8 años de gestión y las 4 de su marido.



Javier Belloni, ahora que la encuesta nacional marcó una preferencia hacia el kirchnerismo, vuelve a mostrarse abrazado con su alter ego, en el territorio donde tiene su feudo y al cual utiliza como premio consuelo de la gobernación que no pudo ser.



Claudio Vidal, en menos grado que Belloni, es un auténtico kirchnerista desde su ingreso a la política y es el sello que lo acompaña. Por lo tanto, votar a Vidal, en cualquier lugar donde esté, es votar al kirchnerismo.



Teniendo claro esto no se comprende a la alianza del ex gobernador con el partido del petrolero, por lo menos claro, si uno le busca una interpretación teniendo en cuenta los dichos previos de Peralta y su decisión de no acompañar a nadie de ese signo político, como lo decidió en la campaña a gobernador, cuando desde el sector de Pablo González, Belloni y el propio Vidal trataron de convencerlo de jugar en conjunto como sublema K.



El sector que apoya a Daniel Peralta, nuevamente se siente defraudado por esta asociación política que le podrá sumar algunos votos y tal vez una billetera más abultada, pero le quita valor en el campo de las convicciones, más aún cuando el ex gobernador trata de explicar por el absurdo lo que a todas luces lo explica la lógica de los hechos. Y eso sin considerar que Peralta es uno de los que mayor posibilidades tiene de reeditar su gobernación en un futuro no muy lejano.



Cuando dos sectores político arman un frente para ganar una elección, son esfuerzos separados que convergen en conjunto a un objetivo común. La Ley de lemas es eso precisamente. Por ese motivo, la recolección de votos (en todo caso) es individual de los partidos pero a la hora del recuento, el que más tiene hace que el otro sector, inmediata y automáticamente, deba “encolumnarse” con el ganador y traslade todos sus votos al que triunfe, sea del partido que sea, que juegue dentro del mismo lema.



Si hipotéticamente ganara Peralta la intendencia de Río Gallegos, el sector de Vidal que lleva al Dr Ariel Varela, deberá cederle los votos, pero ya en funciones el nuevo intendente, tendrá que honrar los compromisos asumidos cuando se asociaron. Y parte de su gestión deberá compartirla con el sector K del petrolero.



Ahora bien, por la misma razón hoy Claudio Vidal mantiene una fuerte pelea interna con alfiles de Alicia Kirchner quienes se quieren perpetuar en el próximo gobierno a partir de diciembre y el petrolero le está reclamando a la actual gobernadora, al menos un puesto de relevancia para controlar dentro del gobierno provincial y una de esas áreas que pretende Vidal es el Ministerio de Energía. Esto, claro, es ampliamente resistido por quienes hoy detentan ese poder y pretenden perpetuarse en los próximos 4 años.



Siguiendo el ejemplo anterior, suponiendo que Peralta gane la intendencia y tenga que ceder lugar a la gente de Vidal, el petrolero tendrá su personal en la intendencia de la capital, funcionarios un área importante del gobierno provincial y si eventualmente Fernando Cotillo ganara la intendencia de Caleta Olivia, como Vidal apoya al titular de Distrigas, también allí tendría injerencia de tipo político.



Si a esto le agregamos que Claudio Vidal logró colocar tres diputados en la legislatura provincial, todos kirchneristas ¿Cómo puede el ex gobernador Peralta decir que no se asoció con el kirchnerismo?. La única condición del ex gobernador, fue que la boleta de Vidal no lleve a Cristina Fernández. Habrá que ver si el FPV le perdona al petrolero ir con boleta corta y desconocer sus raíces.



Lo que practicamos en este informe es un análisis lógico de algo que está por fuera de todo discurso o interpretación. Son datos ciertos de la realidad electoral que se dio y la que se puede dar si se alinean los planetas para que el dirigente petrolero coloque gente en los principales municipios de la provincia, incluyendo el de la capital.



Claramente Daniel Peralta va a jugar decididamente en un frente electoral con un kirchnerista de la renovación. Pero aún podemos ir más allá para demostrar que el ex gobernador vuelve a cometer el pecado de aliarse con lo peor de la política provincial que él tan bien conoce.



Los hombres de Rudy



Ariel Varela, médico petrolero y candidato que lleva Claudio Vidal en el sublema hacia la intendencia de Río Gallegos, es socio de Rudy Ulloa Igor, quien nos exime de presentaciones y nuestras fuentes aseguran que el Dr Varela atiende personalmente los asuntos administrativos en el complejo de recreación de Ulloa, en cercanías del Barrio San Benito de Río Gallegos, propiedad que nuestros lectores recordarán, la hizo pública por primera vez OPI Santa Cruz.



“Varela no figura en los papeles pero es uno de los que maneja el lujoso salón de fiestas que Rudy donde también anda dando vuelta Valerio Martínez”, dijo una fuente que fue empleado del predio del ex chofer de Néstor, que de una lujosa y enorme casa familiar, se transformó en geriátrico y posteriormente en salón de fiestas con pileta y lujosas instalaciones para quien desee alquilarlo para algún evento, lugar que Ulloa lo habilitó en la Municipalidad a nombre de su hija.



De acuerdo a las mismas fuentes, si circunstancialmente el Dr Ariel Varela accediera al municipio, con él ingresaría la pata política de Rudy en el municipio, un plan largamente acariciado por el dueño del Ateneo NK.



Por todo lo dicho y lo que estamos investigando alrededor de las pretensiones de poder que tiene Claudio Vidal, quien sueña con un armado político fuerte de la mano de Máximo Kirchner para el 2023, la unión de Daniel Peralta con el petrolero kirchnerista no puede ser digerido por los peronistas seguidores del ex gobernador. Aún así, el referente de Santa Cruz Somos Todos, sigue negando que haya una alianza con el kirchnerismo. (Agencia OPI Santa Cruz)