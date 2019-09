En medio del caos, la falta de pago de haberes y piquetes, Mariano Arcioni pretende un aumento del 100% de sueldo

(OPI Chubut) – Con el Nº 091/19 el Ejecutivo provincial presentó un anteproyecto de Ley por el cual dispone un aumento salarial para el gobernador y todos los funcionarios de la planta política.

Como una burla, descontextualizado de la realidad que hoy vive Chubut, Mariano Arcioni pretende fijar su salario en cinco sueldos básicos de la categoría más alta de la planta estatal, sumarle un adicional no remunerativo y gastos por función en un 60% estableciendo en el Art Nº 1 “Establecer a partir del 1 de julio de 2019 el sueldo básico para el gobernador en un equivalente a cinco veces el salario básico de la categoría profesional A nivel I Categoría 17 de la Ley I Nº 74”

incluye un“adicional remunerativo y no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, equivalente a 22% del salario básico establecido y para el personal fuera de nivel y autoridades superiores comprendidos en el anexo E”, y un“adicional por responsabilidad funcional equivalente a un 60% del salario básico establecido”, para lo cual incluye una adecuación de las partidas presupuestarias a fin de concretar el aumento establecido en este decreto, pidiendo, además que se aplique retroactivo al 1º de julio del corriente año.

De acuerdo a la web oficial el gobernador cobró su último salario de $ 55.500,00, lo cual teniendo en cuenta la escala salarial de la provincia, el salario es claramente demasiado bajo para un cargo de tanta responsabilidad, sin embargo, desde los sectores de la oposición y de adentro mismo del gobierno provincial, se está cuestionando fuertemente el sentido de la oportunidad que tiene Arcioni, dado que la trascendencia de este pedido a la legislatura, pone nafta sobre una llama social que difícilmente se pueda mantener controlada si el propio gobernador no da marcha atrás con la medida.

Proyecto Ley aumento de sueldos en Chubut by OPISantaCruz on Scribd

“Estamos en medio de una lucha social por cobrar los sueldos en tiempo y forma, de hecho muchos sectores ya no pelean por aumentos, sino por cobrar el salario que les corresponde y el Ejecutivo sale con este Decreto que es una burla, una provocación innecesaria que, quiero decirles, no lo van a poder implementar sin antes conseguir el consenso social”, le dijo Raúl Basterra a OPI y agregó “acá los estatales no les vamos dar ningún aval si antes no cumple en pagarnos los salarios en tiempo y forma y (el gobernador) cumple lo que prometió en paritarias”, indicó el afiliado a ATE. (Agencia OPI Chubut)