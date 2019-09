Es falso que un restaurante en Rosario no dejó almorzar a Macri porque no tenía reserva

-Circula por redes sociales que el dueño de “La Estancia” no dejó almorzar al Presidente y le negaron la entrada.



-El propietario de la parrilla confirmó a Reverso que eso es falso y que nunca hubo una reserva a nombre de Presidencia.



-Tanto desde Presidencia como funcionarios y legisladores de Cambiemos que estuvieron presentes en el almuerzo afirmaron que nunca se barajó la posibilidad de comer allí.



Por: Reverso

El miércoles último el presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para inaugurar obras de la línea Belgrano Cargas. Al mediodía, decidió almorzar con una comitiva de funcionarios de Cambiemos para terminar la visita. En redes sociales circuló que una parrilla conocida de la ciudad le negó la reserva y que no dejó entrar al mandatario junto al grupo. Pero Reverso pudo comprobar que esto es falso.



En Twitter las publicaciones -con más de 3 mil retuits- circularon tanto entre opositores al gobierno de Macri como entre aquellos que lo apoyan (ver acá, acá, acá y acá). Algunas dicen: “Boicot a #ParrillaLaEstancia de #Rosario Avda Pellegrini 1510, pasenlo a todos @ParrillaLaEstancia #Rosario DIFUNDAN!!!!!!! VAMOS!!le negaron la entrada al presidente Macri” (sic). Otras, por el contrario, festejan la supuesta cancelación.



En Facebook, Reverso identificó al menos 4 publicaciones (acá, acá, acá y acá) con más de 9 mil compartidos. Todas incluyen una foto de la parrilla con la leyenda “Aquí Macri no pudo entrar porque el dueño no se lo permitió” y algunas especifican: “Cuando el dueño supo que la reserva era para el presidente cancelo la reserva y les prohibió la entrada. Felicitaciones…!!!” (sic). La publicación también llegó al número de WhatsApp de este medio (+54 9 11 3182-3655) para ser verificada.



Qué es lo que ocurrió

La actividad oficial incluyó la visita a obras finalizadas de un tramo del Belgrano Cargas en Timbúes y un encuentro con empresarios PyMEs santafesinos en Álvarez. La última parada de la recorrida del Presidente incluyó un almuerzo con una comitiva de Cambiemos en el Bar Antártida, situado en el barrio Fisherton -según confirmaron a este medio Federico Angelini, diputado provincial (Cambiemos) y la diputada nacional Gisela Scaglia (Cambiemos), ambos presentes en el almuerzo-, a 6 kilómetros del aeropuerto internacional Rosario “Islas Malvinas”, desde donde el mandatario emprendió la vuelta a Buenos Aires.



Entre los comensales se encontraban el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; los concejales de Rosario Ana Laura Martínez, Alejandro Rosello y Gabriel Chumpitaz; la concejala electa Daniela León; los diputados nacionales por Santa Fe Astrid Hummel, Gisela Scaglia y José Nuñez; y los diputados provinciales Alejandra Vucasovich y Federico Angelini, todos de Cambiemos.



Sin embargo, en redes sociales se viralizó que el Presidente acudió primero a otro restaurante, “La Estancia”, situado en el centro de la ciudad y que, al no contar con una reserva, no se lo dejó almorzar allí.



Según “La Estancia”, todo es falso



Pablo Bossus, dueño de la parrilla La Estancia, confirmó en diálogo con Reverso que todo “es absolutamente falso” y que ellos nunca recibieron un llamado ni una reserva de Presidencia. “Para que te des una idea, él estaba en Fisherton y nosotros en el centro”, a unos 10 kilómetros de diferencia. “Hubiera sido inviable”, señaló.



Ante el nivel de viralización de la desinformación, la parrilla publicó en su página de Instagram: “Atento a algunas versiones que estarían involucrando a este establecimiento con la supuesta negativa a prestar servicio a comensales por su afiliación política, es que ponemos en conocimiento de toda nuestra clientela y público en general que ‘La Estancia’ ha sido, es y seguirá siendo un ámbito de pluralidad y convivencia, en el cual tal tipo de prácticas no tienen lugar alguno” (sic).



“Esto lo creó alguien que nos quiere perjudicar”, sostuvo además Bossus, y dijo que no hubiera dudado en recibir al Presidente si le hubieran pedido. “Qué más quisiera que venga un político tan importante”, opinó.

Por último, el dueño destacó el nivel de agresiones que recibieron: “Nos llaman para insultarnos y nos cortan”.

Desde Cambiemos también lo niegan



Reverso consultó al área de Prensa de Jefatura de Gabinete de Ministros, desde donde confirmaron que nunca hubo reserva en La Estancia, que Macri no asistió y que no se tuvo en cuenta esa opción. Además, agregaron que “el primer lugar [un restaurante llamado El Rescoldo] se descartó por un tema de seguridad, y por eso terminó en Fisherton, que era el lugar que tenían de plan B”.



Federico Angelini, diputado provincial por Cambiemos -y quien acompañó al Presidente en todo el recorrido-, señaló en la misma línea que se trata de desinformación y sostuvo que “nunca hubo reserva en La Estancia. Se barajó la posibilidad en otros dos restaurantes, y se terminó por decidir ir al bar Antártida”. Sobre la elección por este último, explicó que él fue quien llamó al dueño horas antes y le pidió que reserve una mesa.



Gisela Scaglia, diputada nacional por Santa Fe (Cambiemos), también presente en el almuerzo, confirmó la falsedad de lo publicado y sostuvo que se habló de ir a otros lugares, inclusive a la casa de un funcionario, pero que se decidió por Antártida, luego de que Presidencia garantice la seguridad del lugar. “Es más, yo llegué a la comida sin saber adónde iba. Pensé que era cerrado, y cuando llegamos era con público, gente que estaba comiendo por su cuenta”.



En la misma línea, Ana Martínez, concejala de Rosario, confirmó a Reverso que la versión de que la comitiva de Macri se presentó en el lugar y no los dejaron pasar es falsa.



Por último, el intendente de la ciudad de Santa Fe comentó que fue Angelini quien le avisó de la invitación y que se enteró una hora y media antes de que ocurriera el almuerzo, ya que Macri “tenía un tiempo e iba a almorzar en Rosario”.



“De entrada me dice que es en el restaurante Antártida, en Fisherton. Cuando llegué, esperé por lo menos media hora y en el momento que entra Macri lo estaban esperando muchos vecinos. No hubo ningún incidente. Almorzó, estuvo una media hora y después se retiró. El restaurante Antártida sabía con horas de anticipación que Macri iba a ir”, finalizó Corral.

Autora: Lucía Gardel

Edición: Matías Di Santi; Laura Zommer y Cecilia Becaría